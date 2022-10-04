TOTTI NOEMI FESTA DI COMPLEANNO CHI
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GRANDE BORDELLO! GINEVRA, TU QUOQUE: E’ STATA CACCIATA DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO LA LAMBORGHINI. CON UNA STORIA DI BULLISMO ALLE SPALLE AVEVA DETTO CHE ERA GIUSTO CHE MARCO BELLAVIA VENISSE BULLIZZATO! ANCHE CIACCI ELIMINATO A FUROR DI POPOLO – IL PRIMO BACIO AL “GF VIP” E’ TRA DUE UOMINI (MA UNO DEI DUE E’ PAZZO DI ANTONELLA FIORDELISI) – ERA DAMIANO DEI MANESKIN L’UOMO ATTOVAGLIATO CON BARBARA POLITI A MILANO? IL COACH CUBANO AMAURYS PEREZ: “OGNUNO CON IL SUO SEDERE CI FA QUELLO CHE VUOLE” (NON SOLO CON QUELLO!)
VAI AVANTI TU CHE A ME VIENE DA RIDERE – MENTRE PER GLI ITALIANI È IN ARRIVO UNA MAXI-STANGATA SULLE BOLLETTE DA 2.942 EURO SU BASE ANNUA A FAMIGLIA, LA MELONI PREFERISCE MANDARE DRAGHI A TRATTARE A BRUXELLES SUL GAS - LA "DRAGHETTA" GIURERÀ DOPO IL CONSIGLIO EUROPEO DEL 20-21 OTTOBRE SULL'ENERGIA (L'ITALIA SARÀ RAPPRESENTATA DAL PREMIER USCENTE). AL COLLE NON DISPIACE QUESTA SOLUZIONE. MA PER LA MELONI IL PROBLEMA E’ L'ASSE GERMANIA-FRANCIA CHE TAGLIA FUORI L'ITALIA MALDESTRA
IL BISCIONE RIMANE A BOCCA ASCIUTTA: LA TV FRANCESE M6 NON È PIÙ IN VENDITA - IL GRUPPO TEDESCO BERTELSMANN, CHE DETIENE IL 48,3% DEI CANALI FRANCESI, HA FATTO MARCIA INDIETRO E LA COPPIA BERLUSCONI-NIEL, DATA PER FAVORITA, MASTICA AMARO - IL MOTIVO DELLA MARCIA INDIETRO NELLA TRATTATIVA È LEGATO "AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE" PER QUANTO RIGUARDA L'AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DA PARTE DELLE AUTORITY ANTITRUST
EVASORI, A NOI! – ANDRÀ A PROCESSO PER EVASIONE FISCALE DANILO QUARTO, L'IMPRENDITORE BARESE CON IL TATUAGGIO “DUX” SUL PETTO. È ACCUSATO DI AVER SOTTRATTO AL FISCO 900MILA EURO – HA FATTO FORTUNA CON UN'AGENZIA DI SICUREZZA E OGGI È PROCURATORE DI CALCIATORI – SUI SOCIAL RACCONTAVA LA SUA ASCESA: "DA BUTTAFUORI GUADAGNAVO 3 EURO L'ORA”
UNA FORZA DELLA NATURA! LA RICONOSCETE? L’ACQUA E’ IL SUO AMBIENTE (ANCHE LAVORATIVO), IL SURF UNA RECENTE SCOPERTA – “DIPENDE DA COME VEDI IL MARE, SE LO VEDI UN MURO O UNA PASSEGGIATA PER PENSIERI DOVE POTER SUPERARE PERFINO GLI INFINITI” – IL SEGRETO DEL SUO FISICO DA URLO? SONO DIMAGRITA MANGIANDO BRIOCHE…” – DI CHI SI TRATTA? (SPOILER: IL MARITO E’ UNO DEGLI OPINIONISTI PIU’ FANTASIOSI D’ITALIA)
CAFONAL MONSTRE! – UN BOMBARDAMENTO DI ZIGOMI RIGONFI E COLATE DI BOTOX HANNO INVASO LA FESTA DI COMPLEANNO DI GIACOMO URTIS. PER FESTEGGIARE I 44 ANNI DEL CHIRURGO DEI VIP SI SONO RITROVATI LA PRINCIPESSA FAKE LULÙ SELASSIÉ, SANDROCCHIA MILO CON LE GUANCE SMALTATE CHE FACEVANO SCOPA CON QUELLE DI CARMEN RUSSO. NELLA GALLERIA DEGLI ORRORI FINISCONO PER DIRETTISSIMA LA GIACCA IN PELLE DI MASSIMO BOLDI, I CAPELLI DI GIUCAS CASELLA E… - LE PRIMAVERE SFIORITE DELLA CALDONAZZO E IL MISTERO DELLA COTONATISSIMA MARIA MONSE'
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
NON SI AMMALA SOLO L’UOMO - L’EPIDEMIA DI INFLUENZA AVIARIA DELLO SCORSO ANNO E’ STATA LA PIÙ GRANDE MAI VISTA IN EUROPA: QUASI 2.500 FOCOLAI E 47,5 MILIONI DI VOLATILI ABBATTUTI NEGLI ALLEVAMENTI, OLTRE 3.500 CASI NEGLI UCCELLI SELVATICI, DALLA NORVEGIA AL PORTOGALLO - IL RISCHIO DI TRASMISSIONE ALL'UOMO ESISTE, MA È CLASSIFICATO DALLE AGENZIE UE A LIVELLO BASSO, E DA BASSO A MEDIO PER I SOGGETTI ESPOSTI PER MOTIVI PROFESSIONALI…