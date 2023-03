LE NOVE ORE IN CUI I BEATLES CAMBIARONO LA STORIA DELLA MUSICA - "PLEASE PLEASE ME", IL PRIMO ALBUM DEI "FAB FOUR" COMPIE SESSANT'ANNI - IL DISCO, CHE CONTENEVA HIT COME "LOVE ME DO", "TWIST AND SHOUT" E "I SAW HER STANDING THERE" FU UN SUCCESSO IMMEDIATO, CON 250 MILA COPIE VENDUTE IN DUE SETTIMANE, E HA LANCIATO I RAGAZZI DI LIVERPOOL NELL'OLIMPO DELLA MUSICA MONDIALE - I QUATTORDICI BRANI DELL'ALBUM FURONO REGISTRATI IN TEMPO RECORD: NOVE ORE E QUARANTACINQUE MINUTI… - VIDEO

PLEASE PLEASE ME THE BEATLES

Estratto dell'articolo di Ernesto Assante per “la Repubblica”

I libri ancora non segnano questa come una data essenziale per la Storia del mondo, eppure il 22 marzo del 1963, sessant’anni fa, iniziava una nuova era, quella annunciata da un album, intitolato Please please me, pubblicato da quattro ragazzi di Liverpool che rispondevano al nome di Beatles. Che il mondo sia cambiato dopo l’avvento dei Beatles è indiscutibile, […] Con Please please me inizia quello che ogni ragazzo nel dopoguerra aveva immaginato come “il futuro”: non è più lontano, ma è lì, davanti agli occhi di tutti, vestito con giacche attillate, stivaletti e capelli più lunghi del normale. […]

beatles 1

Il loro primo singolo, Love me do nell’ottobre del 1962 ha avuto un buon successo, ma il secondo, Please please me, a gennaio del 1963 ha immediatamente conquistato la vetta delle classifiche. Due canzoni sono bastate a rendere chiaro a tutti che quei quattro dicono, in maniera allegra, elettrica, che quello che loro vogliono non è quello che vogliono i loro genitori, che il mondo che immaginano è più colorato, divertente, sensuale e libero, che è suonata la campana dell’ultima ora e loro stanno per uscire da scuola e conquistare il mondo.

beatles 2

E lo fanno con un album registrato l’11 gennaio del 1963, quattordici brani, in un solo giorno, anzi per essere precisi in nove ore e quarantacinque minuti, in tre sessioni di poco più tre ore l’una, negli studi di Abbey Road, sotto la guida paterna e solidale di George Martin. […] Nell’album ci sono Twist and shout, I saw her standing there, P.S. I love you, oltre ai due singoli già usciti, e altre cover, e tutto suona luminoso, solare, e soprattutto nuovo.

beatles 19

Nei quindici giorni seguenti l’uscita dell’album la band vende oltre 250.000 copie, e il 13 aprile appare per la prima volta sugli schermi della BBC. L’album resta in classifica per tutto l’anno, sostenuto da un altro singolo (una vera bomba atomica), She Loves You che esce ad agosto, vende un milione e ottocentonovantamila copie e resta fino al 1977 il singolo più venduto della storia […]

A novembre esce un secondo album, With The Beatles e in un solo anno tutto quello che sapevamo della musica pop viene cancellato e riscritto.

