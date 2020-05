OTTO SLURP E MEZZO - COM’È L’EDITORE URBANO CAIRO? CINGUETTA LILLIBOTOX: “E’ PURO. NON HA MAI INTERFERITO NELLE MIE SCELTE” – SU FACEBOOK: “PECCATO CHE IN UN EPICO VIDEO DI QUALCHE TEMPO FA CAIRO FECE SAPERE CHE VERSO LE 8 DI SERA RAGGIUNGE SEMPRE LA REDAZIONE DI VIA SOLFERINO “PER DARE UNA MANO AL DIRETTORE FONTANA A CHIUDERE IL GIORNALE”. SARÀ PURO, MA PIUTTOSTO INVADENTE” - ERNESTO AUCI, EX SOLE ED EX FIAT: “LA GRUBER HA CHIAMATO A DISCUTERE DEL PRESTITO FCA DUE GIORNALISTI TELESE E SEVERGNINI, NOTORIAMENTE COMPLETAMENTE A DIGIUNO DI ECONOMIA E DI INDUSTRIA. MI CHIEDO COME MAI CAIRO TOLLERA CHE SI FACCIAMO TRASMISSIONI CHE….”

Liberoquotidiano.it

Una Lilli Gruber a sorpresa, quella che a Otto e Mezzo su La7 parla niente meno che del suo editore, Urbano Cairo. Accade nella puntata in onda su La7 giovedì 21 maggio, in cui la Gruber, riferendosi alle recenti vicende che hanno travolto Repubblica con John Elkann editore, afferma: "Urbano Cairo, il mio editore, è un editore puro. Non ha mai interferito nelle scelte di Otto e Mezzo, ci tengo veramente a dire che non abbiamo mai avuto pressioni di alcun tipo". E non abbiamo alcun dubbio al riguardo. Eppure, sentire una giornalista che parla del suo direttore in diretta tv colpisce sempre. E avrebbe colpito ancor di più se la Gruber avesse detto il contrario...

SU FB: IL MIO EDITORE È PIÙ PURO DEL TUO

Michele Anselmi: Faceva un po’ sorridere il minuetto d’amorosi sensi che hanno ballato Lilli Gruber e Beppe Severgnini a “8 e mezzo” , su La7, giovedì sera. Era ospite il vice segretario del Pd Andrea Orlando, quindi s’è parlato anche del prestito da 6.3 miliardi di euro chiesto da Fca e difeso, diciamo come una voce sola, dai giornali cugini “la Repubblica” e “La Stampa”, ora sotto l’ombrello della medesima Fca.

A un certo punto, senza che ce ne fosse un motivo reale, Gruber ha intonato un peana al suo editore Urbano Cairo, per dire quanto sia democratico, tollerante, rispettoso, insomma “puro” (Orlando aveva parlato domenica di “editori non puri”). Neanche un minuto e anche Severgnini s’è unito al ditirambo dicendo che “a La7 si fa così”, cioè che lì, e naturalmente anche al “Corriere”, Cairo non interviene mai (oltre ad aver rinunciato a incassare i dividendi per dare un segnale).

Peccato che in un epico video motivazionale di qualche tempo fa lo stesso Cairo fece sapere che verso le 8 di sera raggiunge sempre la redazione di via Solferino “per dare una mano al direttore Fontana a chiudere il giornale”. Sarà puro, ma piuttosto invadente.

ERNESTO AUCI SU FACEBOOK

direttore de Il Sole 24 ORE dal 1997 al 2001. Dal 2002 al 2004 è stato presidente dell’Itedi, la società caposettore che presiede alle attività editoriali del gruppo FIAT

Questa sera dalla Gruber è andata in scena la perfetta rappresentazione del vizio italiano di parlare di cose serie e complesse senza avere alcuna conoscenza della materia. La Gruber ha chiamato a discutere del prestito che FCA ha chiesto a banca Intesa con garanzia da parte dello Stato il vice segretario del PD , Orlando e due giornalisti Telese e Severgnini, notoriamente completamente a digiuno di economia e di industria.

Impossibile replicare a tutte le castronerie che sono state dette, ma due cose mi hanno colpito. la prima è che tutti hanno parlato di soldi dello Stato o di garanzie che sarebbero comunque onerose per il contribuente.

Nessuno ha ricordato che questo prestito nasce dalla necessità di sostenere una impresa colpita in maniera molto forte dalla crisi sanitaria , e comunque non si tratta di soldi dello Stato, mentre le garanzie comporteranno un onere solo in caso FCA non fosse in grado di restituire il prestito. Se invece FCA non dovesse fallire, cosa che tutti auspicano, per lo Stato l’operazione comporterà un guadagno di circa un centinaia di milioni di Euro.

In secondo luogo tutti hanno parlato di garanzie su occupazione, investimenti, sede fiscale della holding, dividendo straordinario previsto in caso di fusione con Peugeot. Forse Banca Intesa dovrebbe preoccuparsi dato che la garanzia dello Stato coprirebbe solo l’80% del prestito e quindi la banca dovrebbe metterci oltre un miliardo e 200 milioni di soldi suoi. Infatti se la politica riuscisse a mettere troppi vincoli questo potrebbe compromettere la capacità dell’azienda di ritrovare una economicità di gestione.

Al contrario l’ Italia dovrebbe fare il tifo per rendere più produttivi possibile gli stabilimenti italiani, unica vera garanzia in una multinazionale della sopravvivenza degli stabilimenti medesimi. La storia di Pomigliano, passata da ultimo della classe a campione mondiale, lo dimostra.

Chiedere a Bentivogli per saperne di più. Infine mi chiedo come mai Cairo che certamente di bilanci ne capisce , tollera che si facciamo trasmissioni che mettono sotto le scarpe la cultura industriale e contribuiscono a togliere ai pochi imprenditori rimasti la voglia di investire in Italia.

