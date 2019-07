SCAZZO MELONI - PARENZO A IN ONDA

Dalla pagina facebook di Giorgia Meloni

IL POST DI GIORGIA MELONI CONTRO DAVID PARENZO

Ecco una clamorosa falsificazione che David Parenzo scrive sul mio conto nel suo libro (autobiografico?) “Falsari”. Tenetevi forte che è clamorosa. Il 27 agosto scrivo su Facebook il seguente post:

Conte e Di Maio parlano come Renzi: ”Se gli immigrati che arrivano in Italia non saranno distribuiti in Europa allora taglieremo i fondi alla Ue”. Ma la soluzione all’invasione dell’Italia non è far invadere l’intera Europa, perché un miliardo di africani non ci stanno in Italia, come non ci stanno in Europa. Basta perdere tempo. L’unica soluzione è il blocco navale. Gli immigrati qui non ci devono arrivare!

GIORGIA MELONI

Parenzo prende il mio post, fa una operazione di falsificazione con il taglio e cuci e attribuisce a me la frase detta da Renzi e Di Maio e che io citavo per criticarla. (Pag 107 del libro capolavoro). E dopo aver manipolato la mia dichiarazione e attribuito a me frasi di altri che io contestavo nel mio post, scrive che: “Minacciare, come fa la Meloni, di tagliare i soldi che diamo alla UE è pura follia”. Ma infatti io non l’ho mai detto, è il PD che lo ripete da sempre. Esilarante. Sono indecisa se querelare o meno Parenzo, perché certo che dopo la figuraccia fatta in TV forse la sua bella punizione l’ha già avuta. Voi che dite?

DAVID PARENZO