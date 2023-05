PILLOLE DI GOSSIP – LA FRANCESE LA ZARRA (DI NOME E DI FATTO) COMMENTA IL DITO MEDIO ALLA FINALE EUROVISION 2023 – LUIS SAL E’ SCOMPARSO DA "MUSCHIO SELVAGGIO": C’E’ LO ZAMPINO DI CHIARA FERRAGNI? – L’ISOLA DEI VELENI: MAZZOLI CONTRO SAINATO. “SEI PIÙ FALSO DEI CAPELLI DI FACCHINETTI" - ILARY A ALVIN: “NELLA VITA OGNI TANTO SI È STATUE, ALTRE PICCIONI. E IO SONO..” ELISABETTA CANALIS E GEORGIAN CIMPEANU, LOREDANA BERTÉ, DOPO L’OPERAZIONE SUBITA, SI STA RIPRENDENDO. E CLIZIA INCORVAIA...

Ivan Rota per Dagospia

Alvin furioso urla «basta» contro Ilary. E lei ribatte: "Nella vita ogni tanto si è statue, altre piccioni. E io sono piccione"

Non contenta delle votazioni all’Eurovision, la cantante francese La Zarra aveva alzato il dito medio e aveva lasciato la sala. Improbabile la sua giustificazione: “Me ne sono andata semplicemente perché la mia vescica è molto piccola…sono andata in bagno. Una giustificazione? Questa è la verità, dovevo andare e mi sono alzata. La polemica per la mia mano? …Non è un gesto negativo, anzi, è solo un gesto di delusione che usiamo tra amici”. Vabbé…

Continua la frequentazione tra Elisabetta Canalis e il maestro Georgian Cimpeanu, quattro volte campione del mondo di kickboxing. Lui insegna a lei da tempo e ormai sono una coppia affiatata . Avrebbero anche un’altra passione in comune: si dice amino la montagna.

Sembra che Luis Sal sia stato silurato da “Muschio Selvaggio“ definitivamente. Dopo mesi di assenza, al fianco di Fedez è apparso un nuovo co – conduttore: Mr. Marra, uno youtuber e content creator conosciuto nel settore dei podcast per il suo show “Cerbero Podcast”. Chiara Ferragni proprio non voleva più Luis Sal e Fedez ha obbedito. Solo che il ricambio non é iniziato bene…

Dopo le nozze della figlia Iman e in attesa di quelle del principe Al Hussein con Rajwa al Saif, Rania di Giordania e re Abd Allah II hanno festeggiato la laurea della terzogenita alla Southern California University. E indovinate chi si é laureato con lei?” Natasha Obama, detta Sasha, figlia dell’ex presidente Barack Obama.

L’Isola dei Famosi parte cosí:”Vogliamo cercare il pelo nell’ uovo” , dice Enrico Papi. Ma in che senso? La Blasi si è lasciata andare a un’affermazione in tedesco. Vladimir Luxuria è riuscita a capire la frase e ha subito chiesto a Ilary Blasi di portare il fidanzato Bastian in puntata, ma Papi non capisce e dice alla conduttrice che lo guarda in un modo strano. Poi dice: “Avevo un cane di nome Ilary”.

“Se lei è un diesel , io sono una macchina d’epoca”, risponde Corinne Clery dopo che si é parlato di Alessandra dei Jalisse che finalmente ha carburato contro Helena Prestes. Pronta la risposta dello Zoo di 105 alla Clery: “ Ci faremmo volentieri un giro”. Ieri sera, l’attrice francese, che ha la fobia dei serpenti, era davanti una teca coperta dove pensava ci fossero dei serpenti : per la paura è svenuta fra le braccia di Alvin.

Gian Maria Sainato eliminato e spedito sull’ Isola di Sant’Elena , ma dopo aver dato il bacio di Giuda a Marco Mazzoli. Solo che il bacio di Giuda , per la prima volta nella storia dell’Isola , é stato dato in bocca. Il ragazzo non ne poteva piú di essere preso in giro dai due dello Zoo di 105 che si sono dilettati anche ieri sera, con spocchia, a battute da infimo avanspettacolo . Mazzoli, dopo aver vinto una prova in cui si doveva stare in equilibrio sulla gambe, ha detto: “La terza gamba mi ha tenuto su”.

E poi dopo che Sainato se ne va sull’ isoletta dove starà con il modello Christopher Leoni ha detto loro: “Buon Sesso”. Un allusione che si poteva evitare. Ricordiamo che Leoni e Nathalie Caldonazzo ( che hanno litigato giorni per una scatola di fagioli) sono andati al televoto flash dove ha vinto la bionda “protesica”. Leoni é stato rispedito a Sant’Elena: il ragazzo parla come Massimo Lopez quando imita una trans brasiliana. E pensare che da anni sta con Francesca Versace (italiana!) e che é definito anche attore…

Ieri sera Simone Antolini ha finalmente ammesso che la Melissa di cui ha parlato é sua figlia. Nessun accenno alla madre. Il di lui fidanzato Alessandro Cecchi Paone vuole adottare la bambina: “Lui e lei sono tanto legati. Questo ragazzo sa essere padre e madre della sua bambina… è stata anche con noi in vacanza settimane, mesi. Noi due siamo l’esempio di come le coppie gay possono prendersi cura dei bambini…Quindi mi auguro che ci lascino sposare davvero, così da poter adottare dei bambini. E lo dico qui, io voglio adottare questa bambina“.

Nonostante l’appello della sorella Asia Argento che la spronava a restare , Fiore Argento a fine puntata ha deciso di ritirarsi. Asia le aveva detto: “Fiore, io mi sono rotta le ginocchia e le dita delle mani, il peggio sono i primi giorni. Ormai il peggio è andato. Non puoi ritirarti, non puoi rinunciare al tuo sogno. Ritirarsi per un mignolo rotto è da vigliacchi! Io e papà ti guardiamo ogni lunedì sera!”. Hanno insistito opinionisti e conduttrice, ma alla fine se ne é andata: mancherà molto con i suoi non-sense.

Alvin e Ilary Blasi sono pronti per il Bagaglino: finte liti e battute a comando da divertente avanspettacolo . In occasione di una prova, la Blasi dà il via, ma Alvin la ferma dicendo: « Il via lo darei io dopo aver spiegato la prova» . La conduttrice:«Fai come te pare! Alvin ricordati che nella vita ogni tanto si è statue altre si è piccioni. Io mi sento piccione».

La vincitrice (bandita inspiegabilmente dalle reti Mediset causa GF Vip trash…lei che non ha mai detto una parolaccia) voleva incontrare Luca Onestini, ma niente da fare: “Gli ho scritto un messaggio su Instagram se ci potevamo vedere nella più totale libertà e niente, questo messaggio non ha mai ricevuto una risposta…dopo neanche due giorni è uscito un articolo “Nikita contatta Luca“. Non ho capito chi gliel’ha detto. Forse un uccellino è entrato nel suo account, ha letto il mio messaggio e l’ha portato ai giornalisti, sennò non me lo spiego.”

Sin troppo miele tra Eleonora Giorgi e la nuora Clizia Incorvaia: “Lei mi fa fare i reel da 2 milioni 800mila spettatori. Io rimango basita: ‘Ma Clizia, non sono abituata!’”, esclama Eleonora. “Mi diverte perché per me lei è iconica, ha segnato l’immaginario di uomini e donne”, ribatte la nuora. Quando gli viene chiesto di elencare un difetto l’una dell’altra l’attrice dice: “Non risponde mai al telefono, sua madre è d’accordo con me. Bisogna scriverle”. “Eleonora ha la tendenza al dramma e a volte mi affligge, le si incupisce l’aurea. Si strugge e io le dico: ‘Ti prego, basta!’”, chiosa Clizia . La Giorgi la ringrazia: “Me lo ha detto, ci ho riflettuto e così mi ha cambiata”.

A proposito di Clizia Incorvaia, delirio di “webeti” per una sua foto con un costume succinto. I suoi follower non hanno gradito : molti di loro addirittura le scrivono di ricordarsi di essere una mamma e che mostrarsi cosí non va bene. Anche bacchettoni. Ognuno ha i follower che si merita…

Loredana Berté, dopo l’operazione subita un mese orsono, ha rassicurato via social i suoi fan : "Mi sto riprendendo .Non vedo l'ora di tornare sul palco e di rivedervi. Ho approfittato di questa pausa forzata per ascoltare un po' di musica e mi sto anche guardando l'Eurovision! Ho riascoltato i grandi classici e scoperto nuovi talenti. La musica è sempre una grande fonte di ispirazione per me. Ci vediamo presto, un bacio".

