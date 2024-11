PILLOLE DI GOSSIP! A SINNER PIACCIONO LE ZINNER E LE MINISTRE RISCALDATE: DOPO ANNA KALINKAYA, RITORNO DI FIAMMA CON LA EX MARIA BRACCINI (INSIDIATA ANCHE DAL CAMPIONE OLIMPICO DI NUOTO THOMAS CECCON) – MILLY CARLUCCI SUL CASO MADONIA: “È STATO DISTRATTO DA COSE PERSONALI (IL SUO RAPPORTO CON SONIA BRUGANELLI, NDR). TENERE INSIEME LA COPPIA MADONIA/FEDERICA PELLEGRINI NON ERA PIÙ POSSIBILE” – CONTI E SANREMO, LLORENTE-MARCHISIO-ZOLA IN VERSIONE PEAKY BLINDERS, MARTINA CATUZZI E IL MONOLOGO SUI GAY, LA SOFFERENZA DI ROSA CHEMICAL- TUTTO SUL “GRANDE FRATELLO” CON SHAILA GATTA CHE SCAZZA CON HELENA PRESTES: "CAZZO RIDI! GIOCATRICE LANGUIDA DAL CULETTO PELOSO” – VIDEO

shaila gatta ti prego smettila l’hai asfaltata in una maniera mai vista l’hai lasciata inerme che non riesce più neanche a rispondere,nemmeno in portoghese, questa asfaltata resterà nella storia,gli autori stanno già guardando quale amica portarle la pross puntata? #shailenzo pic.twitter.com/yqYZVkIZLW — ;? (@NelNomedi_) November 29, 2024

Ivan Rota per Dagospia

maria braccini

Beatrice Luzzi e l’araba fenice: "Chiara Ferragni ha dato tanto a Fedez. La Ferragni si meritava un compagno come Giovanni Tronchetti Provera, ammiro la sua capacità di risorgere".

Secondo il settimanale "Diva e Donna", Sinner avrebbe interrotto la relazione con Kalinskaya per riavvicinarsi alla Braccini, che avrebbe rivisto a Torino. La storia con la tennista russa pare essersi definitivamente conclusa, anche se i diretti interessati non hanno ufficializzato la notizia. Parallelamente, circolano voci di un interesse di Thomas Ceccon, campione olimpico di nuoto, nei confronti di Maria Braccini…

thomas ceccon

Pochi mesi dopo lo spettacolo di Madonna che in Brasile sulla spiaggia di Copacabana, Globo Tv ha annunciato che anche Lady Gaga si esibirà in un fantasmagorico concerto gratuito nello stesso luogo il prossimo maggio. Riuscirà a battere il record della nonna del pop?

A 24 ore dalla decima puntata dello storico show del sabato sera di Rai 1, Federica Pellegrini sta lavorando intensamente in vista della gara. L’ex campionessa di nuoto, dopo l’uscita dal cast di Angelo Madonia, per “divergenze professionali”, si sta allenando con il nuovo maestro Samuel Peron. Una grande sfida per Federica che quasi al termine del programma (questo sabato ci sono le semifinali) si trova al fianco un nuovo partner con cui dovrà entrare velocemente in sintonia. La Pellegrini è cresciuta di puntata, in puntata tanto che la scorsa settimana è stata premiata dalla giuria con 93 punti, piazzandosi così al secondo posto della classifica, alle spalle di Federica Nargi e Luca Favilla. Riflettori puntati sulla prossima performance. Questo ci fa sapere la Rai.

sonia bruganelli angelo madonia

Samuel Peron appena tornato nello studio dove ha ballato per numerosi anni ha scritto sui social: “Come diceva quella canzone di Vasco? Io sono ancora qua, eh già. Casa è sempre casa. Sei pronta, Federica? Io devo ancora smaltire l’emozione, dammi 5 minuti!“.

Milly Carlucci ha detto a La Vita in Diretta: “Il maestro deve presenziare sempre in sala prove e in sala delle stelle, non può mettere davanti la sua vita personale. Il maestro è l’estensione del programma. E questo è sempre successo. Questa volta però Angelo Madonia non ce l’ha fatta ed è stato distratto da cose personali (il suo rapporto con Sonia Bruganelli). Ma questa cosa riguarda chiunque, sarebbe stato per tutti. Si era arrivati a un punto in cui tenere insieme la coppia Madonia/Federica Pellegrini e farla lavorare serenamente non era più possibile”.

sinner anna kalinskaya

Ultima notte di Champions League. Per commentare la sfida della Juve, impegnata in trasferta con l’Aston Villa, Fernando Llorente, Claudio Marchisio e Gianfranco Zola si sono voluti calare nei panni dei Peaky Blinders, band guidata da Tommy Shelby. Con tanto di cappotto e coppola in testa. Tutti gli webeti a chiedersi: “Ma come si sono conciati?”

Travolte dal medesimo destino in Via Montenapoleone a Milano. Ecco Chiara Ferragni, attuale fidanzata di Giovanni Tronchetti Provera chiacchierare e ridere con Afef Jnifen, ex di Marco Tronchetti Provera, papà di Giovanni. In comune le due donne, hanno il fatto di aver impalmato due partiti che le “sciure” si contendevano e queste non hanno mai visto di buon occhio Afef e ora Chiara Ferragni.

Martina Catuzzi è un’ attrice comica di Comedy Central. Il suo monologo più conosciuto é quello sui gay: “La categoria più cattiva rimane quella dei gay, perché i gay sono cattivi ed è giusto che lo siano! Se nasci in questa società ignorante e bigotta che ti oltraggia, la cattiveria la sviluppi. Non esiste la lobby gay, ma la mafia gay. Fanno trovare teste di unicorno sul letto, sciolgono i bambini nell’acido ialuronico e vanno a giro a chiedere il pizzo, la stoffa per farsi delle canottiere“.

rosa chemical

“Alla fine la mafia gay non ha osato sfidarmi. Forse hanno avuto paura. Non mi hanno fatto trovare nessuna testa di unicorno nel letto. La categoria che più si è arrabbiata in assoluto per le mie battute, sono le madri che fanno i video con i figli su Tiktok. Una volta ho fatto un pezzo prendendole in giro, non ci crederai ma ho ricevuto minacce di morte. E io che pensavo che i più temibili fossero gli omosessuali”, ha dichiarato Martina Catuzzi a TvBlog.

martina catuzzi

Rosa Chemical, che si ricorda per il limone con Fedez a Sanremo, è stato lontano dai social a causa una tonsillite cronica e acuta: “Mi avete scritto in tantissimi per chiedermi il motivo della mia assenza prolungata. Ebbene, ho trovato il coraggio e finalmente, dopo anni di sofferenza ho deciso di sottopormi ad un intervento di Tonsillectomia”.

Carlo Conti finalmente svelena un pochino: “La differenza tra quando mi hanno proposto Sanremo dieci anni fa e adesso? In realtà mi era stato proposto anche anni prima. In quell’occasione mi hanno chiamato su dal direttore generale, mi hanno chiesto se avessi voluto condurre Sanremo, io ho visto che mandavano alcuni volti noti dei vertici e ho capito che parte dell’azienda non era d’accordo sul mio nome. Quindi con una scusa banale ho rifiutato. Dissi ‘devo fare I Migliori Anni e non posso’. Poi la seconda volta mi ha fatto piacere, mi sentivo pronto e ho detto ‘giochiamocela’. Questa volta è stato un lunghissimo corteggiamento, non posso dire quando è iniziato. Quando ho visto che tutta l’azienda era d’accordo ho accettato.

helena prestes 22

GRANDE FRATELLO

Grande Fratello, grande bordello con lo scazzo tra Shaila Gatta e Helena Prestes. L’ex velina attacca: "Che cazzo ridi! Piccola giocatrice languida dal culetto peloso. Ti rode il culo! Lorenzo non ti è indifferente e controlli tutte le persone che sono intorno a lui. Ma che te ne fotte a te? Ma che te ne importa te? Hai detto un sacco di stronzate."

llorente marchisio zola

Shaila Gatta ha anche rivolto critiche alla cultura brasiliana di Helena: "Non lo so in Brasile che cavolo di cultura avete, ma sicuramente tu dai fastidio, tu sei una grande furba e falsa. Se hai problemi vai dalla psicologa e risolvili. Sei furba e cattiva, fai solo spettacolo di falsità."

Mi piace il “poppo”. Shaila: "quanti anni hai fatto di danza?"

federica: "dai 3 ai 13, dieci anni"

shaila: "e cosa ti piaceva di più?"

federica: "moderno e poppo dove riuscivo ad espandere". Dieci anni di poppo provocano danni irreparabili…

Helena a volte non ragiona. Addirittura mette sullo stesso piano il legame con Dayane Mello, sua amica storica, a quello con Lorenzo Spolverato. Che ci sia un motivo concreto a sto punto? Il segreto dei due pare vada oltre una semplice relazione.

shaila gatta

Lorenzo “Spolverino” : “…non vado all’oblò fino a Lunedì, come entro si fa il gioco mio… poi se vogliono buttarmi fuori mi buttano fuori… tutto finto quello che stanno facendo”. Si richiede pronto intervento.

Jessica: "ce la ritroveremo sul palco di Sanremo MariaVittoria (che canta bene come la stessa Jessica)...e io jie dico 'mariavittoria li mortacci ', con coreografia di EnzoPaolo Turchi, canzone scritta da Jessica Morlacchi, gli scrivo un bel tormentone con l'acuto.."

Shaila dicci, questi consigli che dici ti ha dato la psicologa li applichi anche sul tuo fidanzato Lorenzo oppure per lui non facciamo niente e crediamo in babbo natale?

Yulia a Lorenzo: “Non capisci qual è il problema? Dai smatta un po’, smatta. Sei il primo che dovevi dare l’esempio. Dicevi che non ci dovevamo avvicinare alla porta (del tugurio a origliare) e adesso lo fai. Se lunedì ci puniscono e ci fanno rimanere qui io non ci sto! Stai facendo una bella figura, continua. Dici le cose e poi non dai l’esempio”.

dayane mello 1

E ancora: “Io non ci voglio rimettere per te. Non urlare e fai come cazzo ti pare. Vai continua pure a comportarti così. Rompi sempre i coglioni dalla mattina alla sere e poi fai come cavolo ti pare. Tu vuoi ascoltare cosa dice Shaila? Io non parlo con Giglio! Tu da giorni dice che non ci dovevamo avvicinare. Io sono una donna libera e adesso ti dico quello che mi pare. Lunedì ci faranno una ramanzina enorme. Stai avendo atteggiamenti controproducenti. Ti hanno ripreso per gli atteggiamenti aggressivi e adesso continui. Non ti stai comportando come dovresti”. E lui cosa fa? Scaraventa uno sgabello.

federica petagna 45 dayane mello helena prestes