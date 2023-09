Raga vi prego… ha bestemmiato? Sentite anche voi quello che ho sentito io??#GF #grandefratello pic.twitter.com/k8n7dWPo6f — Viva il trash (@vivailtrashhh) September 16, 2023

Ivan Rota per Dagospia

schwazer kathrin freund

E ora il Grande Fratello scappa dal venerdí e va in onda il giovedí per paura della concorrenza: su Rai Uno arriva infatti quell’ indistruttibile armata di Tale e Quale Show: impossibile da battere. In questa edizione, guarda caso, tanti reduci di guerra del GF come Alex Belli, Jo Squillo, Pamela Prati e Maria Teresa Ruta. Si dice che ieri dietro le quinte la Prati si sarebbe arrabbiata perché le avrebbero rubato un vestito: chiamatele un taxi!

Si parte con le non ( per ora ) pervenute Anita e Letizia contro l’ ormai vittima sacrificale Grecia “Topazia” Colmenares che risulta la meno amata dal pubblico. Dicono che vuole fare la svampita, ma che é bella furba. Lei si difende: “Sono così, non recito alcun copione… queste ragazze prima sono carine, poi cambiano atteggiamento durante la puntata.

paolo masella

Secondo Premio Oscar a Rosy Chin: dopo quello per le esternazioni hot, ecco quello per il miglior discorso, le uniche parole sincere sentite sino ad ora: la chef dice a Angelica che non ha un buon rapporto con il padre: “ Dovresti capire che la riservatezza di tuo papá puó essere fragilitá… e vedrai che metterá una riga sul passato”.

E il macellaio Paolo Masella piange senza lacrime perché anche a lui il padre ha dato ben poco. Su di lui il tweet più divertente della serata. Elenoire Ferruzzi riferendosi (solo?) ai di lui capelli: “Ma dai Paolo falla finita che sembri Lady Oscar”. Fuori dalla casa comunque il macellaio troverá la persona che lo ha spinto dentro il reality e che gli é anche ora “vicina”.

Beatrice Luzzi, con quel suo fare da The Nun, spegne ogni voglia di allegria di Rosy Chin. Chiamate entrambe nella mistery room dove si parla di massimi sistemi : attese per il cibo e litigi per un piatto di gnocchi. E proprio questi hanno fatto incupire la chef. Luzzi versione Rottenmeier dice che Rosy, sere prima, voleva parlarle si sé, ma l’ attrice voleva dormire. E Signorini ride. Mah!

rosy chin beatrice luzzi

Beatrice “Vivere” Luzzi, dopo aver visto il filmato in cui Rosy dice di sé ogni bene e invece parla male di lei, ci era rimasta male, ma a fine puntata le due sembravano aver chiarito. Invece, questa notte, Luzzi ( in nomination con Lorenzo Remotti, Vittorio Menozzi e Arnold ) ricomincia. E recita anche male.

Dice: “Ha fatto tutta la carina in puntata e adesso le rode nuovamente il culo. Se noti, ogni volta che Rosy parla con qualcuno alla fine ritorna a parlare sempre di se stessa, quindi quanto effettivamente ascolta quello che dicono gli altri? Se è falsa? Per me una che si comporta così non è sincera. Però il confronto che abbiamo avuto in puntata mi è piaciuto. Ora però è incazzata perché le ho detto che è egocentrica.”

“É fuori di testa” dice la montanara/operaia/Influencer Giselda Torresan riguardo al macellaio che pensava si fosse innamorata di lui. Qui Cesara Buonamici si sveglia: “Giselda è spontanea e rumorosa, ma Paolo ha preso una “boccata” come si dice a Firenze ovvero ha preso un colpo in viso. Lui ha un po’ troppa vanità.” In pratica gli ha detto che ha fatto una figura di merda.

grecia colmenares

E che dire del siparietto in cui quel genio dì Giuseppe Garibaldi fa la proposta di matrimonio a Giselda? Da coprirsi gli occhi: manco in una telenovela islandese. Che qualcuno intervenga su chi le scrive. E che dire dello “sgomorrato” Ciro Petrone che dice di vivere con la mamma perché non puó mantenere economicamente una famiglia ? Poi però rivela che con la fidanzata si sono fatti un fantastico viaggio in Thailandia…

E arriviamo al capitolo fatale ( per la noia ) di Alex Schwazer che rivela particolari inediti (si fa per dire. Giá sentito tutto in un docufilm di anni orsono ) della sua carriera, del doping, del secondo doping ( da lui negato ) con colpo di scena: l’arrivo della moglie Kathrin Freund che gli ha salvato la vita. Ma scappa una battuta con Signorini che le chiede se si é innamorata subito di Alex : “ No, mi ha cercata, ma ero occupata.” Si, al telefono…

Due che si vogliono bene: Beatrice Luzzi ha nominato Massimiliano Varrese perché lo ritiene "individualista e sgarbato" (?) Massimiliano Varrese ha ricambiato e ha nominato Luzzi perché non gli piace il suo modo di rapportarsi agli altri concorrenti.

claudio roma

Quasi un romanzo d’ appendice é la vita di Fiordaliso: “ Ho avuto mio figlio Sebastiano a 15 anni e mi ha responsabilizzato. Non so cosa vuol dire fare le feste con le amiche, ma adesso che sono la più grande di tutto posso fare quello che voglio con chiunque perchè non c’è malizia” ( ma che vóddi? ). Poi parla della sua carriera e della morte dei genitori : “ Mia mia è stata una delle prime vittime di Covid… Mia madre prima di morire ci ha fatto una telefonata, non la vedevo da 15 anni e lei è riuscita a dirmi ‘sto morendo’. Penso che mia madre sa che io senza di lei sono un pò persa, ma ho mia sorella, i miei figli, che mi aiutano e vivo per la mia famiglia”.

Nessuna parola sul video con la presunta bestemmia di Claudio Roma e sulla sua incazzatura con Alfonso Signorini perché lo aveva presentato come ex spacciatore. In pratica, viene adombrato ogni argomento che potrebbe rendere il programma “pétillante”. Masochisti.

GRANDE FRATELLO 2023 - 3 alex schwazer