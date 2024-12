PIPPITEL! – SUL NOVE FABIO FAZIO RIFILA A OLTRE DUE MILIONI TELEMORENTI IL SOLITO SPEZZATINO E FA IL 10.1% - SU RAI1 LA SECONDA STAGIONE DI “VINCENZO MALINCONICO – AVVOCATO D’INSUCCESSO” AL 17.1%, SU CANALE5 L’ENNESIMA SERIE TURCA: “TRADIMENTO” FA IL 13.4% - SU ITALIA1 “LE IENE” AL 9.8%, SU RAI3 “REPORT” ALL’8.6% - SU RETE4 BRINDISI INCHIODA AL 4% - DE MARTINO (26.2%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.1%), BARRA-POLETTI (4.2%), GRAMELLINI (4.1%).

Nella serata di ieri, domenica 1 dicembre 2024, su Rai1 la seconda stagione di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso debutta davanti a 3.005.000 spettatori con il 17.1%. Su Canale5 l’esordio della nuova dizi turca Tradimento ha conquistato 2.357.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 652.000 spettatori (3.2%) mentre 9-1-1 Lone Star segna 547.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 preceduto da una presentazione di 21 minuti (1.030.000 – 5%), Le Iene Show incolla davanti al video 1.360.000 spettatori con il 9.8% (Cosa vi siete persi: 541.000 – 13.4%).

Su Rai3 preceduto dall’anteprima Report Lab (972.000 – 4.8%), Report segna 1.286.000 spettatori pari al 6.3%, nella presentazione di 30 minuti, e 1.663.000 spettatori pari all’8.6% dalle 21:32 alle 22:59 (Plus: . -. 000). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 594.000 spettatori (4%). Su La7 Piacere sono un po’ incinta raggiunge 326.000 spettatori e l’1.7%. Su Tv8 la differita del Gran Premio di Formula 1 del Qatar ottiene 1.089.000 spettatori con il 5.7% (pre e post nel complesso: 404.000 – 2.3%).

Sul Nove dopo una presentazione (1.396.000 – 6.9%), Che Tempo Che Fa raduna 2.037.000 spettatori, con il 10.1%, mentre – dalle 22:30 alle 0:52 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 932.000 con il 7.7% (L’importante è finire: 283.000 – 5.9%). Sul 20 Vendetta fa sintonizzare 493.000 spettatori (2.5%). Su Rai4 The Menu è scelto da 296.000 spettatori (1.5%). Su Iris La battaglia di Hacksaw Ridge è seguito da 312.000 spettatori pari all’1.7%. Su Rai Premium The Voice Kids sigla 108.000 spettatori (0.6%). Su Top Crime Poirot segna 247.000 spettatori (1.2%).

Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 5.390.000 spettatori (26.2%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.705.000 spettatori pari al 13.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.346.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 860.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 875.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 852.000 spettatori (4.1%).

Preserale

In 2,6 milioni per la finale dello Zecchino (il dato dello scorso anno).

Su Rai1 – dalle 17:17 alle 19:54 – la finale de Lo Zecchino d’Oro ha ottenuto un ascolto medio di 2.595.000 spettatori pari al 16.8% (il vincitore). Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.662.000 spettatori (16.9%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.751.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 N.C.I.S New Orleans totalizza 291.000 spettatori con l’1.7%, N.C.I.S. Los Angeles 435.000 (2.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 559.000 spettatori (3.4%) e CSI: Scena del Crimine raccoglie 673.000 spettatori (3.6%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.717.000 spettatori (14.7%). A seguire Blob segna 909.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 La Promessa interessa 874.000 spettatori (4.5%). Su La7 Questo e Quello raggiunge 189.000 spettatori e l’1.2%. Su Tv8 TV8 Sport ha conquistato 277.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy è scelto da 420.000 spettatori con il 2.7%. Che Tempo Che Farà ha interessato 613.000 spettatori con il 3.3%. Su Sky Sport 24 Goleador – L’ora del Gol segna 345.000 spettatori e il 2.1%.

Daytime Mattina

Record per Il Caffè.

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 229.000 spettatori con il 15.1% e, dopo il TG1 delle 7 di breve durata (372.000 – 18.1%), Unomattina in Famiglia intrattiene 621.000 spettatori con il 19.7% nella prima parte e, dopo il TG1 delle 8 (1.055.000 – 22.8%) e il TG1-Medicina (1.155.000 – 23.7%), 1.352.000 spettatori con il 23.6% nella seconda parte. A seguire Check Up è visto da 1.322.000 spettatori con il 20.5%, mentre A Sua Immagine Viaggio nel Giubileo raduna 1.128.000 spettatori con il 17.6%. A Sua Immagine segna un netto di 1.471.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 320.000 spettatori con il 15.2% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.064.000 spettatori con il 21.2%. A seguire Gerusalemme Misteriosa raccoglie 700.000 spettatori con l’11.1%, mentre la Santa Messa raduna 1.043.000 spettatori con il 16.1%. Su Rai2 Radio2 Social Club raduna 163.000 spettatori (2.7%). A seguire Binario 2 Extra segna 301.000 spettatori e il 4.7%.

La presentazione di Citofonare Rai2 riparte da 365.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 Young Sheldon è seguito da 165.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 129.000 spettatori (2%) nel secondo episodio, e 154.000 spettatori (2.4%), nel terzo episodio. Big Bang Theory sigla 226.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 287.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 266.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio. Su Rai3 Sorgente di Vita intrattiene 29.000 spettatori (1.2%) e Sulla Via di Damasco 45.000 spettatori (1.3%), mentre – dopo una presentazione di 12 minuti (98.000 – 2.1%) – Agorà Weekend totalizza 194.000 spettatori (3.5%) e Mi Manda Raitre 403.000 spettatori (6.3%). A seguire O Anche No arriva a 227.000 spettatori (3.5%) e Timeline è visto da 161.000 spettatori (2.4%).

Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 94.000 spettatori (4%) e Terra Amara 380.000 spettatori (6.8%). Preceduto da una presentazione (296.000 – 4.6%), Dalla Parte degli Animali è seguito da 253.000 spettatori (3.8%), nella prima parte, e 311.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte e 312.000 spettatori (3.9%), nell’ultimo segmento. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 80.000 spettatori (3.1%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (175.000 – 5%), 198.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla 144.000 spettatori (2.3%).

Daytime Mezzogiorno

Il 2.4% per il documentario su Pietrangeli.

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.696.000 spettatori (23.2%) e l’Angelus 2.337.000 spettatori (25.7%). A seguire Linea Verde interessa 3.089.000 spettatori con il 25.6% (breve presentazione: 2.313.000 – 22.3%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 855.000 spettatori con il 12.5% nella prima parte e 1.072.000 spettatori con il 13.9% nella seconda parte, mentre Melaverde interessa 1.922.000 spettatori con il 19.1%. Su Rai2, dopo, TGSport Giorno (394.000 – 5.8%), Citofonare Rai2 raduna 435.000 spettatori (5.8%), nella prima parte, e 570.000 spettatori (5.8%), nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 234.000 spettatori (3.1%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 858.000 spettatori (6.3%) e 726.000 spettatori (5.1%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 TGR-Regioneuropa ottiene 255.000 spettatori (3.3%) e il TG3 delle 12 informa 494.000 spettatori (5.3%). A seguire TG3-Fuorilinea conquista 431.000 spettatori (4.3%), mentre il documentario Nicola vs Pietrangeli è seguito da 332.000 spettatori (2.4%). Su Rete4, dopo il TG, Colombo raduna 414.000 spettatori pari al 3.2%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto interessa 89.000 spettatori con l’1.2%, mentre Le Parole della Salute cattura l’attenzione di 59.000 spettatori con lo 0.7%. LA7 Doc Splendori eterni segna 145.000 spettatori e l’1.2%.

Daytime Pomeriggio

Miglior risultato stagionale per la prima parte di Verissimo.

Su Rai1 Domenica In colleziona 2.488.000 spettatori con il 18.1% nella presentazione di 22 minuti, 2.823.000 spettatori con il 21.6% nella prima parte, 2.296.000 spettatori con il 19.8% nella seconda parte dalle 15:15 alle 16:49 e 2.016.000 spettatori con il 16.8% ne I Saluti di Mara. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2441.000 – 17%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 2.969.000 spettatori pari al 23.1%. A seguire Verissimo intrattiene 2.561.000 spettatori pari al 22.5% nella prima parte e 2.436.000 spettatori pari al 18.2% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.476.000 spettatori pari al 16.7% ne I Saluti di Verissimo.

Su Rai2 Il Palio d’Italia totalizza 486.000 spettatori pari al 3.6%. A seguire Bellissima Italia incolla davanti al video 391.000 spettatori pari al 3.1%. L’incontro di calcio di serie C Padova-Triestina segna 197.000 spettatori e l’1.7%. Su Italia1 dopo E-Planet (518.000 – 3.8%), Colpo Grosso al Drago Rosso è scelto da 520.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.246.000 spettatori (16.1%) e In Mezz’ora è visto da 983.000 spettatori (7.5%) nella prima parte e 624.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte Il Mondo di In Mezz’Ora. Preceduto da una presentazione (472.000 – 4.2%), Rebus segna 624.000 spettatori (5.2%). A seguire Kilimangiaro Il Grande Viaggio conquista 952.000 spettatori (7.2%), Kilimangiaro 1.271.000 (8.5%). Su Rete4 Pensa in Grande ha convinto 307.000 spettatori con il 2.4%.

Base artica zebra segna 426.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 430.000 spettatori pari al 3.4%. spettatori pari al %. Su Tv8 4 Ristoranti segna 344.000 spettatori e il 3%. Il Campionato del Mondo di Formula 2 coinvolge 267.000 spettatori (1.9%). Sul Nove La Corrida è vista da 248.000 spettatori (2.1%) e da 409.000 spettatori (3.3%) ne Il Vincitore. Il Gran Premio di Formula1 del Qatar segna 548.000 spettatori (4.1%) su Sky Sport F1 e 305.000 spettatori (2.3%) su Sky Sport Uno.

Seconda Serata

Buon seguito per il documentario su Johnny Depp e Amber Heard.

Su Rai1 Speciale TG1 è scelto da 409.000 spettatori con il 6.2%. Binario 2 Extra segna 144.000 spettatori e il 4.8%. Su Canale5 Pressing è visto da 643.000 spettatori (10.6%). Su Rai2, preceduta dalla presentazione La Domenica Sportiva al 90esimo (766.000 – 4.5%), La Domenica Sportiva al 90esimo raccoglie 929.000 spettatori pari all’8.5%. L’Altra DS segna 250.000 spettatori con il 4.8%.

Su Italia1 Johnny Depp contro Amber Heard: Dall’amore al processo segna 342.000 spettatori con l’11.6%. Su Rai3 Magistrati interessa .000 spettatori (%). A seguire TG3 Mondo informa .000 spettatori (%). Su Rete4 Gioco d’Amore è la scelta di 195.000 spettatori (5.8%). Su La7 Paura d’amare è visto da 150.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Quantum of Solace sigla 101.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Fratelli di Crozza intrattiene 108.000 spettatori pari al 3.4%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 4.211.000 (29.5%) – h.13:30

Libri 3.647.000 (25.8%) 4.327.000 (21.9%) – h.20

TG2 1.298.000 (9.9%) – h.13 894.000 (4.4%) – h.20:30

TG3 1.543.000 (11.3%) – h.14:15 2.195.000 (12.7%) – h.19

TG5 2.901.000 (22.1%) – h.13 3.746.000 (18.8%) – h.20

STUDIO APERTO 977.000 (8.8%) – h.12:25 636.000 (4.1%) – h.18:30

TG4 352.000 (3.8%) – h.11:55 735.000 (4.3%) – h.19

TGLA7 629.000 (4.4%) – h.13:30 1.050.000 (5.3%) – h.20

