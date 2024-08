PIPPITEL! – LE OLIMPIADI RESUSCITANO RAI2: IL SECONDO CANALE FA IL 23.8% DI SHARE CON 3.7 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 IL RIPASSO DI “DIRTY DANCING” NON VA OLTRE IL 12.5% – SU CANALE5 “UNO DI NOI” INCHIODA AL 13% - SU ITALIA1 “CHICAGO FIRE” AL 6.5% – SU RAI3 “NEWSROOM LIVE” SPROFONDA AL 2.6%, SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 7.2% – “TECHETECHETÈ EXTRA” (11.2%), “PAPERISSIMA SPRINT” (12.7%) BARRA-POLETTI (3.7%), APRILE-TELESE (4.9%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 31 luglio 2024, su Rai1 il classico Dirty Dancing: Balli proibiti ha interessato 1.816.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale5 Uno di Noi ha conquistato 1.708.000 spettatori con uno share del 13%. Su Rai2 l’appuntamento in prima serata con le Olimpiadi di Parigi 2024 intrattiene 3.718.000 spettatori pari al 23.8% con il Nuoto in onda dalle 21:11 alle 22:49 (l’intervista di Francesca Fangio con frecciata).

Su Italia1 Chicago Fire ha incollato davanti al video 851.000 spettatori pari al 6.5%. Su Rai3 NewsRoom Live segna 391.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 797.000 spettatori (7.2%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 366.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 Pechino Express ottiene 194.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Prospettive di un delitto raduna 254.000 spettatori (1.7%). Sul 20 RIPD: Poliziotti dall’Aldià arriva a 327.000 spettatori (2.1%).

Su Rai4 The Belko Experiment: Chi sopravviverà? è scelto da 279.000 spettatori (1.8%). Su Iris Belfast è seguito da 170.000 spettatori pari all’1.2%. Su RaiMovie Minari sigla 184.000 spettatori (1.2%). Su Rai Sport per le Olimpiadi di Parigi 2024 l’incontro di Pallacanestro Usa-Sud Sudan segna 571.000 spettatori pari al 3.7%.

Access Prime Time

Il Nuoto dà un traino monstre al TG2 (che segna il 17.3%).

Su Rai1 Techetchetè Extra ha ottenuto 1.849.000 spettatori con l’11.2%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.091.000 spettatori pari al 12.7%. Su Rai2, prima del TG2 dalle 20:27 alle 20:43, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Nuoto segna 3.499.000 spettatori pari al 22.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 990.000 spettatori (6%).

Su Rai3 Caro Marziano è visto da 782.000 spettatori (5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.309.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 541.000 spettatori e il 3.4% nella prima parte e 617.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 801.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 302.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 387.000 spettatori (2.4%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 434.000 spettatori (2.7%). Su Rai Sport per le Olimpiadi di Parigi 2024 la Scherma raduna 632.000 spettatori pari al 4%.

Preserale

Oltre mezzo milione di spettatori per la Pallanuoto femminile su Rai Sport.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.666.000 spettatori pari al 16.2% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.459.000 spettatori pari al 19.8%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.324.000 spettatori (13.7%) mentre The Wall ha convinto 1.783.000 spettatori (15%). Su Rai2 l’appuntamento con le Olimpiadi di Parigi 2024 raccoglie 1.810.000 appassionati pari al 15.7%, con la Ginnastica Artistica in onda dalle 18:26 alle 20:17, 2.249.000 spettatori pari al 14.8% con il Tiro a Volo dalle 20:17 alle 20:24.. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 332.000 spettatori (3.1%) e FBI: Most Wanted raccoglie 433.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.797.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 611.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Terra Amara interessa 467.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown raduna 141.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 189.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 310.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai Sport per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’incontro di Pallanuoto femminile Italia-Usa segna 553.000 spettatori pari al 5.4%. A seguire – dalle 19:40 alle 20:14 – la Scherma raggiunge 396.000 spettatori (3%) mentre il Judo – dalle 20:17 alle 20:27 – raccoglie 587.000 spettatori pari al 3.9%.

Daytime Mattina

Il dato netto della partita di Pallavolo Polonia-Brasile (trasmessa dalle 9 alle 12:52 iframmezzata da altre discipline) è pari a 765.000 spettatori con il 15.5%.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate dà il buongiorno a 474.000 spettatori con il 13.9%. All’interno il TG1 delle 8 è seguito da 701.000 persone con il 16.5%. Unomattina Estate intrattiene 625.000 spettatori con il 14.4%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 499.000 spettatori (19%), TG5 Mattina 850.000 (20.1%). A seguire Morning News raccoglie 584.000 spettatori con il 14.5% nella prima parte e 575.000 spettatori con il 13.8% nella seconda parte. Su Rai2 Qui Parigi è visto da 340.000 spettatori (8.7%).

Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno interessato 557.000 spettatori (14.1%) con la Pallavolo, dalle 9 alle 9:53, 749.000 spettatori (18.2%), dalle 9:53 alle 9:59, con il Triathlon femminile, 794.000 spettatori con il Judo dalle 9:59 alle 10:15, 772.000 (18.5%) con ancora la Pallavolo, 969.000 spettatori (21.7%) con il Canottaggio dalle 10.42 alle 10:51. Su Italia1 Law & Order Unità Speciale sigla 82.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 54.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 92.000 spettatori (2%) nel primo episodio.

Su Rai3, dopo una presentazione (148.000 – 3.5%), Agorà Estate intrattiene 136.000 spettatori (3.3%) e 96.000 spettatori (2.4%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 110.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 50.000 spettatori (1.2%) e Love is in the air è visto da 55.000 spettatori (1.5%). Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 86.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 173.000 spettatori (5.5%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 238.000 spettatori (6%), di 164.000 spettatori (4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 161.000 spettatori (3.8%). Su Rai Sport per le Olimpiadi di Parigi 2024 – dalle 10:45 alle 12:33 – il Triathlon segna 363.000 spettatori con il 5.6%. La disciplina è intervallata da collegamenti di alcuni minuti con Badminton (286.000 – 5.4%) e Tuffi (334.000 – 5.2%).

Daytime Mezzogiorno

Il Canottaggio, che è valso l’Argento all’Italia, arriva al 17.3%.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 827.000 spettatori (13.3%) mentre Camper arriva a 1.429.000 spettatori (14.6%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.095.000 spettatori con il 14.9%. Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Nuoto dalle 11:04 alle 12:05 segna 1.181.000 (20.1%), il Canottaggio 1.323.000 (16.8%) e 1.600.000 (17.3%), la Pallavolo 1.625.000 (16.1%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 195.000 spettatori (2.8%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 734.000 spettatori (6.1%) e 422.000 spettatori (3.5%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 225.000 spettatori (4%) e il TG3 delle 12 informa 571.000 spettatori (7.4%). A seguire Quante Storie conquista 318.000 spettatori (3.5%) e 326.000 spettatori (2.9%). Passato e Presente è seguito da 330.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Un Detective in Corsia raduna 210.000 spettatori pari al 2%, nel primo episodio, e 342.000 spettatori pari al 2.8% nel secondo episodio frazionato. Su La7 L’Aria che Tira interessa 223.000 spettatori con il 3.9% nella prima parte e 372.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Rai Sport per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Judo – dalle 12:36 alle 12:43 – segna 396.000 spettatori pari al 4.1%, il Windsurf 687.000 (6.3%), il Tennis 676.000 (5.6%).

Daytime Pomeriggio

Tra la programmazione d’emergenza causa evacuazione del Centro di Produzione Raffaella Carrà (il video dell’incendio) e le Olimpiadi, Rai1 cala al di sotto del 10%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (1.799.000 – 14.9%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 970.000 spettatori con il 9.7%. Techetechetè – in onda eccezionalmente per lo stop a Estate in Diretta – raccoglie 767.000 spettatori con il 9.2%.

Dopo una breve edizione del TG1 (879.000 – 10.5%), La mia bella famiglia realizza un ascolto di 845.000 spettatori con il 9.8%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.896.000 spettatori pari al 15.6%, Endless Love incolla davanti al video 1.954.000 spettatori pari al 17.1%, The Family raduna 1.685.000 spettatori pari al 17.1% e La Promessa segna 1.588.000 spettatori pari al 18.5%. A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.425.000 spettatori pari al 17.1% nella prima parte e 1.301.000 spettatori pari al 15.2% nella seconda parte (I Saluti a 1.229.000 e il 13.3%). Su Rai2 la diretta pomeridiana delle Olimpiadi di Parigi 2024 raduna 1.564.000 appassionati pari al 14.5% con il Tennis trasmesso dalle 13:33 alle 15:42.

A seguire il Tiro a Volo segna 1.967.000 spettatori (22.4%), i Tuffi 1.778.000 (21.4%), dieci minuti di Canottaggio 1.781.000 (21.1%), la Ginnastica Artistica 1.737.000 (20.6%) dalle 17:26 alle 18:09. Su Italia1 gli ascolti di Backstage Battiti Live sono pari a 390.000 individui e al 3.2%. I Simpson ha raccolto 351.000 spettatori (3%) nel primo episodio, e 340.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio. La serie animata I Griffin ha interessato 268.000 spettatori (2.8%).

A seguire Magnum P.I. raduna 235.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 232.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 291.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.857.000 spettatori (15.6%). Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 319.000 spettatori (3.8%) e Overland interessa 595.000 spettatori (6.8%). A seguire Geo Magazine conquista 829.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 561.000 spettatori con il 5.2% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 400.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 201.000 spettatori pari al 2.1%.

Su Tv8 Accuse Pericolose segna 206.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Little Big Italy raduna 129.000 spettatori (1.4%). Su Rai Sport, per le Olimpiadi di Parigi 2024 la Scherma – dalle 13:34 alle 14:23 – segna 930.000 spettatori e il 7.7%, il Tiro con l’Arco 742.000 (7%), di nuovo la Scherma 634.000 (6.9%), la Canoa 313.000 (3.5%), ancora – per pochi minuti – il Tiro con l’Arco 455.000 (5.5%), ancora la Scherma 469.000 (5.6%), la Canoa 352.000 (4.2%), il Tiro a Volo 608.000 spettatori (7%) dalle 18:13 alle 18:21.

Seconda Serata

Rai2 termina le dirette (per Notti Olimpiche) e Rai Sport tocca il 6.1% col Beach Volley.

Su Rai1 I 10+2 Comandamenti è scelto da 521.000 spettatori con il 6.5%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 486.000 spettatori (7.9%). Su Rai2 Notti Olimpiche raccoglie 1.096.000 spettatori pari al 12.5%. Il Meglio di.. segna 297.000 spettatori e il 9.1%. Su Italia1 Law & Order Unità Speciale segna 375.000 (7.4%) e 275.000 spettatori (8.9%). Su Rai3 TG3 Linea Notte Estate raduna 273.000 spettatori (2.7%). Delitti in Famiglia raccoglie 190.000 spettatori e il 4.3%. Su Rete4 Whiskey Cavalier è la scelta di 135.000 spettatori (4.3%). Su La7 Detenuto in attesa di giudizio è visto da 156.000 spettatori (1.9%). Su Rai Sport – dalle 22:52 alle 23:30 – per le Olimpiadi di Parigi 2024 il match di Beach Volley Norvegia-Italia segna 700.000 spettatori pari al 6.1%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.511.000 (20.6%) – h.13:30 2.793.000 (19.2%) – h.20

TG2 2.006.000 (17.3%) – h.13 2.818.000 (17.3%) – h.20:46

TG3 1.218.000 (10.9%) – h.14:25 1.361.000 (12.1%) – h.19

TG5 2.402.000 (20.5%) – h.13 2.465.000 (16.6%) – h.20

STUDIO APERTO 1.048.000 (10.7%) – h.12:25 458.000 (4.9%) – h.18:25

TG4 233.000 (3%) – h.11:55 401.000 (3.6%) – h.19

TGLA7 504.000 (4.1%) – h.13:30 823.000 (5.6%) – h.20

