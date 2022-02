PIPPITEL! – SU RAI1 "MÀKARI" CHIUDE IN RISALITA E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.4% DI SHARE E 5.2 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 I TEATRINI DI QUEI MORTI DI FAMA DEL “GF VIP” AL 22.9% - SU RAI3 “PRESA DIRETTA” AL 5.1%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.6%, SU LA7 LO SPECIALE SULLA CRISI IN UCRAINA CON MENTANA NON VA OLTRE IL 3.3% - AMADEUS (20.8%), “STRISCIA” (18.4%), PALOMBA (3.9%), GRUBER (6.9%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

makari 2 9

Nella serata di ieri, lunedì 21 febbraio 2022, su Rai1 il finale della seconda stagione di Makari ha appassionato 5.285.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale 5 – dalle 21.45 all’1.25 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.551.000 spettatori pari al 22.9% di share (GF Vip Night di 10 minuti: 1.574.000 – 34.2%). Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 734.000 spettatori pari al 3.4% di share.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 911.000 spettatori con il 4.2% (presentazione di 20 minuti: 779.000 – 3.1%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.176.000 spettatori pari ad uno share del 5.1% (presentazione di 13 minuti: 962.000 – 3.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.016.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 – dalle 21.28 alle 22.19 – TGLA7 Speciale ha registrato 824.000 spettatori con uno share del 3.3%. A seguire Herzog incontra Gorbaciov segna 324.000 spettatori con l’1.8%.

grande fratello vip 6

Su Tv8 Escobar – Il fascino del male ha ottenuto 369.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Avamposti – Uomini in Prima Linea ha raccolto 288.000 spettatori con l’1.2%, nel primo episodio inedito, e 237.000 spettatori con l’1.6%, nel secondo episodio in replica in onda in seconda serata. Sul 20 Senza Nome Senza Regole segna 325.000 spettatori pari all’1.4%. Su Rai4 Il domani che verrà registra 256.000 spettatori con l’1.1%. Su Iris Black Mass – L’ultimo gangster ha ottenuto 301.000 spettatori con l’1.3%.

makari 2 8

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 – dalle 20.47 alle 21.35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.347.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale 5 – dalle 20.43 alle 21.39 - Striscia la Notizia registra una media di 4.714.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.472.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.432.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.236.000 spettatori (5%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.653.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 996.000 individui all’ascolto (3.9%), nella prima parte, e 902.000 spettatori (3.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.779.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 280.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Don’t Forget The Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 358.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai Premium Don Matteo ha raccolto 463.000 spettatori con l’1.9%.

presa diretta 2

Preserale

Don Matteo su Rai Premium stacca La7, Tv8 e Nove.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.438.000 spettatori (20.2%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.838.000 spettatori (23.5%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.598.000 spettatori (15.8%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.913.000 spettatori (19.5%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 566.000 spettatori (2.9%) mentre 9-1-1 ha raccolto 889.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 495.000 spettatori con il 2.7%. CSI Miami ha ottenuto 689.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.736.000 spettatori con il 12.7%. Blob segna 1.064.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 865.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 175.000 spettatori (share dell’1.1%), nel primo episodio, e 184.000 spettatori (share dello 0.9%), nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 259.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Little Big Italy registra 227.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai Premium Don Matteo ha raccolto 325.000 spettatori con l’1.8%.

makari 2 7

Daytime Mattina

Ottimo il Buongiorno di Rai3.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 646.000 telespettatori con il 12.9%, nella lunga presentazione, e a 967.000 spettatori con il 17.6%. Dopo il breve tg (820.000 – 15.5%), la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 984.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 TG5 Prima Pagina raccoglie 547.000 spettatori e il 15.6%. l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.049.000 spettatori con il 19.2%, nella prima parte, e 1.034.000 spettatori con il 19% nella seconda parte (I Saluti: .000 – %). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 223.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 184.000 spettatori (3.3%), nel primo episodio, e 204.000 spettatori (3.8%), nel secondo episodio.

grande fratello vip 5

Chicago PD ha ottenuto 275.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Buongiorno Italia ha informato 728.000 spettatori (16.1%), TGR Buongiorno Regione 844.000 spettatori (15.2%). Agorà convince 395.000 spettatori pari al 7.2% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 270.000 spettatori con il 5%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 114.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 104.000 spettatori con il 2.5%, nelle News, e 201.000 spettatori con il 3.6%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 225.000 spettatori pari al 4.1%.

Daytime Mezzogiorno

Forum leader col 18.1%.

makari 2 6

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 898.000 spettatori con il 14.9%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.879.000 spettatori con il 16.3%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.573.000 telespettatori con il 18.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 664.000 spettatori (8.9%), nella prima parte, e 1.012.000 spettatori (9.2%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 320.000 spettatori con il 3.9%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 719.000 spettatori con il 5.4%.

Sport Mediaset ha ottenuto 733.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Elisir segna 409.000 spettatori con il 6.1% (presentazione: 225.000 – 4%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.002.000 spettatori (10.8%). Quante Storie ha raccolto 792.000 spettatori (6%). Passato e Presente ha interessato 668.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 131.000 spettatori con il 2%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 166.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 664.000 (4.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 298.000 spettatori con share del 4.4% nella prima parte, e 400.000 spettatori con il 3.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

quarta repubblica

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne supera i 3 milioni.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.987.000 spettatori pari al 15.2% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.146.000 spettatori con il 19.1%. Dopo il TG1 Economia (1.799.000 – 15.8%), La Vita in Diretta ha raccolto 2.114.000 spettatori (17.8%), nella presentazione, e 2.563.000 spettatori (18.7%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.501.000 spettatori con il 17%. Una Vita ha convinto 2.654.000 spettatori con il 18.8% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.055.000 spettatori con il 24.4% (finale: 2.477.000 – 21.7%). Il daytime di Amici ha interessato 2.091.000 spettatori con il 18.7%.

makari 2 5

La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.021.000 spettatori con il 18.2%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.705.000 spettatori pari al 14.5% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.565.000 spettatori con il 12.9%, nella presentazione in onda dalle 17.26 alle 17.37, e 1.965.000 spettatori con il 14.3% (Saluti: 1.883.000 – 12.2%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 652.000 spettatori con il 4.7%. Detto Fatto ha ottenuto 556.000 spettatori con il 4.8%. Castle ha interessato 321.000 spettatori con il 2.6%.

grande fratello vip 4

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 592.000 spettatori (4.1%), nel primo episodio, 697.000 spettatori (5%), nel secondo episodio, e 519.000 spettatori (3.9%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha appassionato 427.000 spettatori con il 3.6%. Modern Family segna 292.000 spettatori (2.5%). Due Uomini e Mezzo ha interessato 294.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.648.000 spettatori con il 18.4%.

makari 2 4

#Maestri ha coinvolto 379.000 spettatori pari al 3.3%. Aspettando Geo… ha raccolto 773.000 spettatori con il 6.8%. Geo ha registrato 1.566.000 spettatori con l’11.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 723.000 spettatori con il 5.3%. Dalla Parte degli Animali raccoglie 300.000 spettatori pari al 2.6%. Su La7 Tagadà interessato 304.000 spettatori (2.5%). Tagadoc ha raccolto 180.000 spettatori con l’1.5%. Su TV8 il film Le Pagine del Nostro Amore ha raccolto 306.000 spettatori con il 2.7%.

grande fratello vip 1

Seconda Serata

Mannoia ferma al 2.9%.

Su Rai1 – dalle 23.39 all’1 - TG1 Edizione Straordinaria è stato seguito da 1.451.000 spettatori con il 14.4% di share. S’è Fatta Notte segna 348.000 spettatori con il 6.4%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 502.000 spettatori pari ad uno share del 14.1%. Su Rai2 Calcio Totale segna 291.000 spettatori con il 2.4%, nella prima parte, e 146.000 spettatori con l’1.7%, nella seconda parte. Su Rai 3 La Versione di Fiorella ha raggiunto 442.000 spettatori con il 2.9%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 382.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 320.000 spettatori con il 4.7% (presentazione di 15 minuti: 497.000 – 3.8%). Su Rete 4 il telefilm Motive è stato scelto da 165.000 spettatori con il 3% di share.

Telegiornali

makari 2 2

TG1

Ore 13.30 3.505.000 (23.8%)

Ore 20.00 5.763.000 (24.1%)

TG2

Ore 13.00 2.076.000 (14.9%)

Ore 20.30 1.725.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 1.600.000 (11.5%)

Ore 19.00 2.310.000 (12.2%)

TG5

Ore 13.00 2.914.000 (20.7%)

Ore 20.00 4.546.000 (18.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.280.000 (11.2%)

Ore 18.30 718.000 (4.5%)

makari 2 10

TG4

Ore 12.00 239.000 (2.7%)

Ore 18.55 663.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 477.000 (3.3%)

Ore 20.00 1.305.000 (5.4%)

