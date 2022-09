PIPPITEL! – SARÀ PURE RESTAURATO, MA SEMPRE IL “COMMISSARIO MONTALBANO” È: SU RAI1 L’ENNESIMA REPLICA DELLA PUNTATA “LA VOCE DEL VIOLINO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.9% DI SHARE. SU CANALE5 “PELÈ” INCHIODA ALL’11.6%. SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” VOLA AL 10.1%. SU RETE4 GENTILI AL 5.3% - AMADEUS (21%), “PAPERISSIMA SPRINT” (15.9%), PALOMBA (6%), GRUBER (8.1%) – ENNESIMO FLOP PER “BELLA MÀ” DI DIACO AL 2.7%

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

il commissario montalbano 4

Nella serata di ieri, mercoledì 21 settembre 2022, su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Voce del Violino in versione restaurata ha conquistato 3.213.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 Pelè ha raccolto davanti al video 1.812.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 l’appuntamento con Rai Parlamento – Elezioni Politiche 2022 ha interessato 311.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 Cinquanta Sfumature di Rosso ha catturato l’attenzione di 1.001.000 spettatori (5.8%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.586.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 711.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha registrato 696.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su TV8 X Factor ha segnato il 4.5% con 732.000 spettatori mentre sul Nove Chaos ha catturato l’attenzione di 385.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Non Uccidere sigla l’1.7% con 317.000 spettatori e su Rai Premium la replica di Arena Suzuki ‘60, ‘70, ‘80 e… ‘90 si porta all’1.2% con 192.000 spettatori.

pele' 4

Sul 20 Stolen è la scelta di 458.000 spettatori pari al 2.5% di share e su Iris Le Crociate si porta al 2.2% con 355.000 spettatori; su Cine34 Non si Ruba a Casa dei Ladri registra l’1.7% con 324.000 spettatori. Su Real Time Tailor Made sigla l’1.5% con 285.000 spettatori.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.231.000 spettatori con il 21%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.211.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.9% con 783.000 spettatori. Su Italia1 NCIS New Orleans ha registrato 1.138.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha convinto 1.275.000 spettatori pari al 6.4% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.533.000 spettatori pari al 7.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.006.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 1.234.000 (6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.642.000 spettatori (8.1%). Su TV8 100% Italia intrattiene 518.000 spettatori con il 2.6% di share e sul Nove Don’t Forget the Lyrics! ha raccolto 490.000 spettatori con il 2.4%.

il commissario montalbano 3

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.856.000 spettatori (24.3%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 4.092.000 spettatori (26.9%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.771.000 spettatori con il 16.2% di share e Caduta Libera 2.749.000 con il 19% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 478.000 spettatori con il 3.4% e Blue Bloods 796.000 (4.4%). Su Italia1 NCIS segna il 3.8% con 661.000 spettatori.

chi l'ha visto

Su Rai3 il TGR informa 2.164.000 spettatori con il 13.3% di share, Blob segna 830.000 spettatori con il 4.5% e Via dei Matti N° Zero si porta al 4.3% con 843.000 spettatori. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.4% con 832.000 spettatori. Su La7 Lingo interessa 168.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Celebrity Chef fa compagnia a 309.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 313.000 spettatori (1.9%).

Daytime Mattina

il commissario montalbano 2

Su Rai1 il TGunoMattina Rassegna Stampa informa 231.000 spettatori con il 10% di share e il TGunoMattina 697.000 (15.2%); Uno Mattina dà il buongiorno a 839.000 telespettatori con il 19.6% di share e la prima parte di Storie Italiane sigla il 17.5% con 697.000 spettatori. Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.327.000 spettatori (26.5%) e Mattino Cinque News 1.009.000 spettatori (22.6%) nella prima parte e 885.000 (22.4%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.9% con 167.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago MED è la scelta di 91.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e di 108.000 (2.7%) nel secondo, mentre CSI NY di 108.000 (2.5%)

veronica gentili

Su Rai3 la Rassegna Stampa informa 283.000 spettatori (7.5%) e la Rassegna Stampa Mondo 252.000 (5.2%); Agorà convince 261.000 spettatori pari al 5.7% di share, Agorà Estate Extra si porta al 6% con 233.000 spettatori e la presentazione di Elisir al 4.5% con 184.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Rizzoli & Isles registra 82.000 spettatori con share del 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 122.000 spettatori con il 3.4% nelle News e 171.000 (3.6%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 196.000 spettatori pari al 4.9%.

il commissario montalbano 5

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane è la scelta di 727.000 spettatori (15.3%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno fa compagnia a 1.459.000 spettatori (15.6%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.543.000 telespettatori con il 22.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 408.000 spettatori con il 7.7% nella prima parte e 775.000 (8.7%) nella seconda. Su Italia 1 CSI NY è la scelta di 173.000 spettatori con il 2.9% di share, il GF Vip sigla il 5.3% con 597.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 619.000 spettatori con il 5.2%.

amadeus

Su Rai 3 Elisir sigla il 5% con 244.000 spettatori, il TG delle 12 è stato seguito da 754.000 spettatori (10.3%), Quante Storie si porta al 4.9% con 541.000 spettatori. Passato e Presente è la scelta di 445.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 184.000 spettatori con l’1.9% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 598.000 spettatori (5.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 291.000 spettatori con share del 5.9% nella prima parte e 434.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

il commissario montalbano 1

Su Rai1, dopo il TG1 Economia (2.327.000 – 19.9%), Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.479.000 spettatori con il 15.2% di share (presentazione 1.435.000 – 12.8%), Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.595.000 spettatori (19.4%) e La Vita in Diretta a 1.793.000 spettatori con il 21% (presentazione 1.391.000 – 18.3%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.246.000 spettatori (18.9%), Una Vita ha convinto 2.141.000 spettatori con il 19.3% di share mentre Uomini e Donne si porta al 26.5% con 2.560.000 spettatori (finale 2.163.000 – 25.6%).

bella ma

La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 1.984.000 spettatori con il 24.1% e il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.818.000 spettatori con il 23.2%. Un Altro Domani interessa a 1.449.000 spettatori (19%), Pomeriggio Cinque Elezioni a 1.285.000 spettatori con il 16.4% nella prima parte e a 1.252.000 – 14.5% nella seconda (saluti 1.290.000 – 13.4%). Su Rai 2 Ore 14 sigla il 3.9% con 424.000 spettatori, BellaMà interessa a 226.000 spettatori (2.7%) mentre Castle piace a 245.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 535.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio, 624.000 (5.8%) nel secondo e 509.000 (5.2%) nel terzo. NCIS Los Angeles sono la scelta di 292.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e di 267.000 (3.4%) nel secondo, mentre The Mentalist intrattiene 181.000 spettatori (2.2%).

pele' 1

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 1.985.000 spettatori (17.3%), Rai Parlamento Elezioni 264.000 spettatori con il 2.8% di share; Geo registra 860.000 spettatori con il 9.9% di share (Aspettando Geo 399.000 – 4.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 759.000 spettatori con il 7.1% e Tg4 – Diario del Giorno informa 288.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su La7 Tagadà ha ottenuto 325.000 spettatori con il 3.5% e Tagadà#Focus 274.000 (3.4%). Su TV8 Sotto il Segno dell’Amore è la scelta di 196.000 spettatori (2.4%).

chi l'ha visto? 3

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 665.000 spettatori con il 14.3% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 464.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%. Su Rai2 Una Stasera c’è Cattelan su Rai 2 segna 191.000 spettatori con l’1.5% (Ancora Cinque Minuti su Rai 2 147.000 – 1.9%). Su Rai 3 il TG3 Linea Notte segna il 9.9% con 539.000 spettatori. Su Italia1 L’Isola delle Coppie viene visto da una media di 245.000 ascoltatori con il 4.4% di share. Su Rete4 Black Mass: L’Ultimo Gangster ha segnato il 3.4% con 94.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.026.000 (25.3%)

Ore 20.00 4.843.000 (25.4%)

TG2

Ore 13.00 1.808.000 (15.3%)

pele' 3

Ore 20.30 1.424.000 (7.1%)

TG3

Ore 14.25 1.329.000 (12.1%)

Ore 19.00 1.723.000 (12.7%)

TG5

Ore 13.00 2.716.000 (23.5%)

Ore 20.00 3.801.000 (19.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.025.000 (10.8%)

Ore 18.30 448.000 (4.4%)

TG4

Ore 12.00 245.000 (3.5%)

Ore 18.55 642.000 (4.6%)

pele' 5

TGLA7

Ore 13.30 569.000 (4.8%)

Ore 20.00 1.082.000 (5.6%)

bella ma bella ma 3

pele' 6 pele' 2