BATTAGLIA FACCHINETTI CANZIAN POOH
stefano d'orazio stefano d'orazio
fiorello amadeus 1 fiorello e amadeus 2 amadeus copia
I POOH FANNO FUOCO E FIAMME SU SANREMO- ROBY FACCHINETTI MASSACRA AMADEUS PER IL MANCATO TRIBUTO A STEFANO D’ORAZIO: “POCO IMPORTA SI SIA TRATTATO DI SBADATAGGINE, IGNORANZA, TRASCURATEZZA O MALEDUCAZIONE. C'E’ SOLO AMAREZZA. IL RICORDO DI STEFANO ERA NELLA SCALETTA UFFICIALE, SIA PURE A ORA TARDA…” – IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE A SANREMO DEL 1990-
BATTAGLIA FACCHINETTI CANZIAN POOH
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GIRO DI VALTER (MAINETTI) – ”UN EDITORE LIBERALE? PENSO DI SÌ, PURE TROPPO” – L'IMPRENDITORE, PROPRIETARIO DE "IL FOGLIO", SI RACCONTA: “SONO CRESCIUTO CON ALDO MORO. SONO STATO MOLTO MALE PER LA SUA MORTE. LO STATO AVREBBE DOVUTO TRATTARE CON I TERRORISTI. IL PCI, PURTROPPO, NON VOLLE SCENDERE A COMPROMESSI, E LA DC..." – LA SCUOLA DAI GESUITI, LA FINANZA IMMOBILIARE, I CONTENZIOSI CON ENASARCO, LA PASSIONE PER L’ARTE
"DOV'È IL RISPETTO ISTITUZIONALE?", "MA È COSÌ CHE SI LOTTA PER LE DONNE?"– POLEMICHE SOCIAL PER LA FOTO DELLA MINISTRA 5 STELLE FABIANA DADONE CON LE SCARPE ROSSE SULLA SCRIVANIA. LEI RISPONDE POSTANDO FOTO CON GEORGE W. BUSH E BARACK OBAMA NELLA STESSA POSA (MA IN GIACCA E CRAVATTA) - "SULLA PARITÀ DI GENERE C'È ANCORA MOLTA STRADA DA FARE..."
CATTIVA STELLANTIS - FULVIO COLTORTI, GIÀ DIRETTORE AREA STUDI DI MEDIOBANCA, SULLE MOSSE DI CARLOS TAVARES, AD DI STELLANTIS: "L'EX PSA COMINCIA A SMONTARE LA PRESENZA DI FCA IN ITALIA, CERCANDO DI SALVARE L’OCCUPAZIONE IN FRANCIA. ORA NASCE L’ENNESIMO PROBLEMA PER MARIO DRAGHI: QUELLO DELLA SALVAGUARDIA DELLA FILIERA NEL NOSTRO PAESE. E JOHN ELKANN CHE FA? DISQUISISCE SULLA PROPENSIONE (IMMAGINATA) DEL NONNO A VACCINARSI..."
VIDEO! “IBRA? HA LA SINDROME DEL MARCHESE DEL GRILLO (IO SO’ IO E VOI NUN SIETE UN…). A SANREMO POTEVANO BASTARE UNA O DUE SERATE, LE ALTRE SONO STATE SUPERFLUE”- “BAFFO” BARTOLETTI A "CAMPIONI DEL MONDO" SU RADIO 2 TRA PALLONI E CANZONI: “E’ STATO UN FESTIVAL PER LICANTROPI. LA CLASSIFICA? UNA ENTITÀ DELLO SPIRITO. A SANREMO CONTA MA NON DEL TUTTO, PERCHÉ…" - IL GIUDIZIO SU MIHAJLOVIC - LA CHICCA: ‘VOLA COLOMBA’ E IL MESSAGGIO POLITICO NON DA TUTTI CAPITO PER IL RITORNO DI TRIESTE ALL’ITALIA- VIDEO
CAFONALINO - LA DONNA È MOBILE ALLA GALLERIA NAZIONALE DI ROMA! INAUGURATA LA MOSTRA COLLETTIVA “IO DICO IO”: NATA CON IL SOSTEGNO DI DIOR, È TRATTA DALL’OPERA DELLA CRITICA D’ARTE CARLA LONZI - STORIE, SGUARDI, SELFIE, AVVENTURE CON PROTAGONISTE 50 ARTISTE ITALIANE DI GENERAZIONI DIVERSE…
VIAGGIA, MANGIA E GODI CON CRISTIANA LAURO – PER VIVERE LENTO ANDATE IN CILENTO! TERRA DI CENTENARI E CULLA DELLA CUCINA MEDITERRANEA, LA ZONA MERIDIONALE DELLA CAMPANIA È IL SIMBOLO DELLA LONGEVITÀ E DEL VIVERE BENE. I SUOI SEGRETI CE LI RACCONTANO LUCIANO PIGNATARO E GIANCARLO VECCHIO IN “IL METODO CILENTO”. UN MANUALE SCORREVOLISSIMO PIENO DI CONSIGLI SALUTARI PER MIGLIORARE LO STILE DI VITA...
E VISSERO FELICI E PIU' A LUNGO - IL MATRIMONIO ALLUNGA LA VITA. NON CI CREDETE? DATE UNO SGUARDO ALLA RICERCA DELLA OHIO STATE UNIVERSITY SECONDO CUI CHI HA UNA VITA SENTIMENTALE FELICE NON SOLO VIVE PIÙ A LUNGO, MA ANCHE IN MODO PIÙ SANO: UNA RELAZIONE FELICE PUÒ RIDURRE I RISCHI DI ALZHEIMER, DI DIABETE E DI MORIRE DOPO UN INTERVENTO CHIRURGICO DI BYPASS – COME MAI? LA SPIEGAZIONE E' NEL…