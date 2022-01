LA FESSA IN MANO AGLI ALLOCCHI - IL 52ENNE NOBILE GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA SCOPRE DI COLPO CHE NON ESISTONO SCOPATE GRATIS - DOPO AVER RICOPERTO PER ANNI DI REGALI, SOLDI E VIAGGI UNA PROSPEROSA RAGAZZA DELL'EST EUROPA DI 36 ANNI IN CAMBIO DEL SUO CUORE, UN GIORNO SI SVEGLIA E SI ACCORGE CHE FORSE LEI SE NE APPROFFITTAVA E NON ERA DAVVERO INNAMORATA (MA DAI?). QUINDI L'HA DENUNCIATA PER ''CIRCONVENZIONE D'INCAPACE, INDEBITO UTILIZZO DI CARTA DI CREDITO E DI AVERLO MANIPOLATO MENTALMENTE"