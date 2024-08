POSTA - MI PARE UN'ECCELLENTE FILOSOFIA: NON VUOI CONTESTAZIONI PER LE CONDIZIONI IN CARCERE? FAI DIVENTARE LA CONTESTAZIONE UN REATO. TI DÀ FASTIDIO CHE SI PARLI DI CORRUZIONE? ABOLISCI IL REATO DI ABUSO D'UFFICIO. E IN PIÙ METTI UN PO' DI BAVAGLIO ALL'INFORMAZIONE. NON VUOI RISCHIARE DI AVERE PROFESSIONISTI AL POSTO GIUSTO MA LIBERI? METTI I TUOI AMICI OVUNQUE. TEMI DOMANDE IMBARAZZANTI? NON CONCEDI CONFERENZE STAMPA. NON VUOI CHE SI PARLI DI UN PROBLEMA IMPORTANTE CHE POTREBBE NUOCERTI? CERCHI LA NOTIZIA D'ATTUALITÀ CHE FA PIÙ SCALPORE E…

Caro Dago, se non altro dopo queste Olimpiadi francesi avremo un nuovo modo di dire: "Sono nella Senna, mi sta andando tutto male...".

Caro Dago, dopo aver letto l'intervista di Conte all'Espresso, da voi pubblicata, ho capito

perché gli avvocati vengano chiamati "azzeccagarbugli."

Dagosapiens, il portavoce della Marina Iraniana: “Abbiamo nuovi missili che non sono rilevabili”. (“Porca miseria, dove li abbiamo messi, erano qui un minuto fa!”).

Caro Dago, Toti e Spinelli, nuove accuse «Cena elettorale, fu corruzione». Ormai è un metodo rodato e consolidato: le accuse a puntate, come si fosse in una serie tv. Ogni volta che un indagato politico tenta di difendersi da un'accusa, i magistrati ne tirano fuori un'altra che avevano sapientemente conservato nel cassetto. Così sembra che l'accusato stia continuando a delinquere anche mentre è sotto indagine. E lo chiamano "Stato di diritto".

Caro Dago, Tim Walz è andato più di 30 volte in Cina! Ma Kamala Harris ci è o ci fa a scegliersi un soggetto del genere come vice? Pensa se lo avesse selezionato Trump un tipo simile come vice: cosa sarebbe successo?

Caro Dago, Parigi, dopo due appelli respinti gli azzurri del Settebello hanno protestato dando le spalle alla giuria. Perbacco, non sarà stato interpretato come un sostegno alla comunità Lgbtq+?

Caro Dago, boxe "femminile", stasera finalmente sapremo se Imane Khelif ha le palle per vincere l'oro nei 66 kg...

Caro Dago, Covid in Italia, oltre 18mila casi in una settimana: boom in Liguria. Non sarebbe il caso di aprire un fascicolo su Giovanni Toti anche per questo? Potrebbe aver diffuso il virus dalle finestre mentre era ai domiciliari...

Olimpiadi 2024.

L’importante non e’ vincere.

Ma arrivare almeno terzi.

Atleta non binaria/o gareggia indossando una maschera,potrebbe essere chiunque ,ma bisogna "rispettare la sua scelta" perché "loro" si sentono cosi.

Io mi sento Presidente della repubblica ,perche' non posso mascherarmi da Pertini e stabilirmi al Quirinale?

Caro Dago, beccato! Tim Walz, il governatore del Minnesota scelto come vice da Kamala Harris, è stato oltre 30 volte in Cina. Serve altro? Cosa avrebbero detto i dem se ad esserci andato per solo un terzo delle volte, dieci, fosse stato Donald Trump?

Se può consolare la giovane Larissa May, sono bianca come il latte (e forse anche di più) ma mi sono sentita dire una vita che non sono italiana “perché si vede proprio che non sei italiana! Vedi che colore di pelle e che capelli e che fisico hai!”

Questa è una retorica che non puoi mai vincere. Sono nata e cresciuta in Italia. Ho la cittadinanza dalla nascita, ma non sembrerei italiana e per una vita mi hanno detto questa frase. Magari con un naso arquato e forse con un bel paio di baffi…?

Aspetto ancora di sapere che significa “sembrare italiani” e fino a quanto bianchi si dovrebbe essere per passare il test dell’italianità.

Saluti e vai Larissa!

Caro Dago, porca miseria, Zelensky sta invadendo la Russia! Sanzioni in arrivo contro l'Ucraina da Usa, Ue e comunità internazionale oppure vi sono due metri e due misure?

In merito alla questione Iapichino , ma perché viene dato cosi risalto a qualche affermazione di qualche cretino ...in tutto il mondo c’è qualche cretino

Fiona la mamma è italiana ed il papa pure

Larissa è italianissima e si merita un bel grazie da tutti noi per aver partecipato con impegno(la cosa più importante) alle olimpiadi

Mi pare un'eccellente filosofiia: non vuoi contestazioni per le condizioni in carcere? Fai diventare la contestazione un reato. Ti dà fastidio che si parli di corruzione? Abolisci il reato di abuso d'ufficio. E in più metti un po' di bavaglio all'informazione. Non vuoi rischiare di avere professionisti al posto giusto ma liberi? Metti i tuoi amici ovunque.

Temi domande imbarazzanti? Non concedi conferenze stampa. I bilanci non sono limpidi? Eviti di renderli trasparenti. Non vuoi che si parli di un problema importante che potrebbe nuocerti? Cerchi la notizia d'attualità che fa più scalpore e dai il tuo parere, seguendo possibilmente l'onda popolare... oppure fai una telefonata a qualcuno parlando di pace e bene e lo fai sapere a tutti.

Insomma... non è poi così difficile...

Caro Dago, ogni giorno leggiamo di risse, accoltellamenti e reati da parte di extracomunitari tutti con precedenti anche gravi. La domanda è; come mai tutti questi delinquenti sono in libertà? Paura di disturbare i paladini dell'accoglienza senza se e senza ma?

Ah saperlo!

