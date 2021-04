POSTA! – CARO DAGO, DOPO L'ENNESIMO BOTTA E RISPOSTA A COLPI DI TWEET TRA SALVINI E PERSONAGGI ILLUSTRI DEL CALIBRO DI TOMMASO ZORZI E FEDEZ, PENSO CHE SALVINI DOVREBBE DECIDERE COSA VUOLE FARE DA GRANDE: L'INFLUENCER O IL POLITICO?

JASON KELK 3

Caro Dago, Gb, un anno con il coronavirus. Jason Kelk, 49enne insegnante di informatica, ricoverato a Leeds, è il paziente con il cosiddetto «Long Covid» più duraturo di tutto il Regno Unito. Un eroe della "resistenza"!

La Lega dei Giusti

kirk e anne douglas

Caro Dago, Covid, il presidente dei giochi olimpici: "Le Olimpiadi di Tokyo potrebbero tenersi senza spettatori". E senza atleti sarebbe il top per la sicurezza!

Baldassarre Chilmeni

Caro Dago, Anne Douglas, filantropa e vedova della leggenda del cinema Kirk Douglas, è morta ieri a 102 anni nella sua casa di Beverly Hills. Lui ha vissuto 104 anni, lei 102. È solo che chi si assomiglia si piglia o avranno assunto qualche pozione miracolosa?

Piero Nuzzo

MATTEO SALVINI CONTRO TOMMASO ZORZI 1

Caro Dago Covid, l direttore sanitario dello Spallanzani: "Nessun dato su maggiore pericolosità variante indiana". Ma cerchiamo di essere seri. Dopo un anno si sa assai poco sul virus originale, figurarsi quel che si può sapere su una variante in Italia da pochi giorni.

Giacomo

Caro Dago, Vaticano, Papa Francesco vara le nuove regole. I dipendenti del Vaticano non potranno accettare regali del valore superiore a 40 euro. E quanto può valere un crocifisso in legno a forma di falce e martello?

Eli Crunch

Caro Dago,

alessio d'amato nicola zingaretti

Dopo l'ennesimo botta e risposta a colpi di tweet tra Salvini e personaggi illustri del calibro di Tommaso Zorzi e Fedez, penso che Salvini dovrebbe decidere cosa vuole fare da grande: l'influencer o il politico?

Un caro saluto,

Mary

meme manchester united roma5

Caro Dago, variante indiana, Lazio, assessore alla Sanità D'Amato al Governo: "Stop ai voli dall'India". C'è bisogno della richiesta di una Regione perché da soli non ci arrivano?

Axel

meme manchester united roma4

Caro Dago, Manchester United-Roma 6-2. Fonseca ha sbagliato l'incordatura della racchetta?

Lino

Caro Dago, Ansa: "Biden sul prato della Casa Bianca coglie un fiore per Jill". E questa sarebbe una notizia? Mai visto leccata di culo più portentosa!

J.R.

Caro Dago, vaccini, Pfizer chiede a Ema via libera per i 12-15enni. Non bastano topi e tope, vogliono sperimentare anche sui topolini!

meme manchester united roma30

Benlil Marduk

Caro Dago,

Chissà se gli intellettuali francesi che hanno firmato la lettera "a tutela degli esuli italiani", l'avrebbero scritta se tra le vittime dei delitti commessi da tali "esuli" ci fosse stato un loro parente... Quando le vittime sono degli altri, è facile parlare e di conseguenza dare il via libera all'ipocrisia...

Un caro saluto,

Mary

Caro Dago,l'Inestimabile!

ex terroristi giorgio pietrostefani

Credevano davvero, Giggino e la confraternita degli ignoranti che in Italia prendono le decisioni,che a Dubai avrebbero permesso l'esibizione delle celebri pudenda del nostro David nazionale?

Ma non sarebbe meglio informarsi sugli usi e costumi dei paesi dove si deve portare il messaggio della cultura italiana prima di di spendere smirulanta euri ( usciti,come sempre,dalle tasche dei cittadini) per un'opera che i musulmani considerano oscena?

erri de luca

E adesso ,dopo questa ennesima figura di palta,metteranno il David in cantina coi banchi a rotelle e cercheranno di farci credere che e' andato tutto bene e che abbiamo fatto un figurone?

Sconsolatamente

Giovanna Maldasia

foto della famiglia calabresi gemma, tonino e uber (davanti) e luigi, paolo e mario (dietro)

Esuli? Solo ignoranti assassini.... Ero in fabbrica in quei tristi tempi. Amici e colleghi sono stati vittime di quei pavidi vigliacchi. Abbiamo convissuto con il dolore delle famiglie e dovremmo sentire compassione per questi beceri assassini che continuano pure ad avere sostegno da parte di quegli squallidi "intellò de noantri" che già si erano distinti per la sottoscrizione di quel documento o meglio sentenza di morte per il Commissario Calabresi? Non conoscono la vergogna.......

Dagò,

come previsto dopo qualche ora di fermo i franzosi hanno rimesso in circolazione i condannati italiani, da decenni vegeti e felici coperti dalla dottrina Mitterand. Scontatissima la solidarietà dell'

alta borghesia fatta dagli ex compagni di lotta e di pensiero. Erri De Luca cita una frase di Andrè " cos'altro vi serve da queste vite ". Lo dovrebbe chiedere ai parenti degli assassinati, se veramente lo ignora.

Saluti - peprig -

ovidio bompressi giorgio pietrostefani

Egregio Dago

Una curiosità. Ma i personaggi che affermano che l'arresto dei brigatisti rossi non sia giustizia ma solo vendetta e che dicono che sono anziani, malati, che non sono più le stesse persone di prima, che è passato tanto tempo ecc.. sono per caso gli stessi che non la pensavano esattamente allo stesso modo, eufemisticamente parlando, quando si trattava di criminali nazisti quasi centenari, malati, sicuramente non le stesse persone di decenni prima e che avevano commesso le peggiori nefandezze negli anni 40 del secolo scorso? Così, per sapere.

il commissario luigi calabresi

Il Mago Di Segrate

Caro Dago,

certo che il tuo amico Vescovo di Roma di bianco vestito è veramente un caso! Dopo il servizio di Report sugli investimenti discutibili nella City londinese, dai quali è emersa l'intestazione di un conto, con dentro 20milioni di sterline (altro che regali sopra i 40 euro), a sua completa disposizione (forse gli servono per pagare le brasiliane a cui mette il like durante le sue divagazione sui social...), dopo l'inchiesta in cui è emersa l'azionariato del Vaticano nella Novartis, azienda che produce pillole abortive e che utilizza materiali e linee genetiche di feti abortivi per lo sviluppo delle sue ricerche (e quindi opera contro la dottrina della Chiesa), lui che fa? Bullizza i dipendenti...

Come diceva Gesù: fate come dicono ma non fate come fanno. A lui questa perla si applica alla perfezione: il re degli ipocriti.

johnkoenig

FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO

Dago darling, della serie non c'é limite al peggio. In Italia 30 milioni di televisori da gettare entro settembre. Quando si dice la transizione ecologica! Dove finiranno? In uno dei vulcani siciliani o saranno create apposite terre dei fuochi?

Speriamo che intervenga Greta per evitare che vadano a inquinare il già disastrato territorio italiano. Tutti bio, green, eco, biodiversi, a km zero e poi quando si viene a fatti seri, tutti zitti (anche Geo di Rai3?) e schiavi dei money regimi. O speriamo che SuperMario decida con motu proprio di imporre agli oligarchi televisivi di continuare a trasmettere anche come prima. Ossequi

Natalie Paav

PIERO AMARA

Spulciatore Dago,

già che ci sei ti segnalo l’imperdibile sfondone di Alessandro Gnocchi in prima pagina su “il Giornalaccio” di oggi. Articolessa in prima pagina: “Resta da processare il resto della sinistra” Già il titolo… (omissis) “L’apparato militare del PCI non era esterno ma interno al partito e prevedeva una struttura clandestina intrecciata con l’ANPI e la Figc.”

piero amara

LA FIGC??!! Te li vedi i Partigiani con la cartucciera al collo che fanno la rivoluzione con i calciatori in calzoncini corti e scarpette chiodate? Certo, sarebbe stata una rivoluzione più divertente e meno divisiva…

A Gnocchi, forse i giovani comunisti se la facevano - e se la fanno ancora - nella FGCI…

Alberto

Ieri sera da bruno vespa il generale figliuolo ha affermato una stupidaggine in merito all'obbligo vaccinale ai sanitari: ha detto.che il sanitario non vaccinato può uccidere il paziente. E una infamia senza fondamento scientifico e medico legale ovviamente.

francesco paolo figliuolo fabrizio curcio 2

Caro Dago, giallo sulla morte di una 24enne a Pompei. Arrivata all'ospedale di Castellammare di Stabia con ferite da taglio ed entrambe le caviglie spezzate, è morta poco dopo. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sembrava essere stata vittima di un'aggressione e di violenza sessuale.

I successivi accertamenti hanno cambiato l'ipotesi degli investigatori: potrebbe trattarsi di suicidio. E davvero si fatica a comprendere come un suicidio possa essere stato scambiato per violenza sessuale. A meno che, per stabilire la causa del decesso, non si sia ricorsi ad un'estrazione a sorte.

Matt Degani

roberto speranza al senato durante il voto sulla mozione di sfiducia

Caro Dago,

dopo quanto è venuto alla luce in questi ultimi anni sul funzionamento della nostra magistratura e considerato che quello che l’opinione pubblica conosce rappresenta sicuramente solo la punta dell’iceberg di quanto effettivamente è successo e continua a succedere ogni giorno, ho maturato la convinzione che la magistratura italiana sia del tutto irriformabile per cui l’unica possibilità di venire a capo della questione sarebbe quella di fare una rivoluzione che azzerasse del tutto le attuali strutture giuridiche si cui si fonda la nostra magistratura ricostruendole poi partendo dalle fondamenta.

Sogno sicuramente irrealizzabile.

Purtroppo.

PIERO AMARA

Pietro Volpi

Caro Dagos, il modo in cui Speranza ha difeso il proprio operato in Parlamento, con un discorso vacuo, privo di ogni logica, assente ingiustificata o astenuta d'ufficio nell'occasione, ha dell'incredibile.

ANGELA MERKEL

Appelli all'unità nazionale - come se la garantisse lui e a seguire, chi sostiene lui; accusando chi ne chiede le dimissioni di strumentalizzazione elettoralistica - come se, escludendo d'autorità la strumentalizzazione dalla lotta politica, almeno per questo giro, il fatto che non si chiedessero le dimissioni di altri fosse un caso sfortunato che vedesse lui vittima, con tanti saluti alle decine di migliaia di morti col viatico di tachipirina e vigile attesa; l'Italia ha retto alla prima ondata, si è vantato - solo svariate migliaia di morti in attesa di vaccino da un mese all'altro, mascherine date alla Cina perché il piano pandemico fantasma, astrazeneticamente scaduto, metteva al sicuro da certi rischi e nel frattempo, veniva diramato un protocollo che era come se non ci fosse, mentre sfilava un esercito di morti cui negare autopsie e sepoltura (meglio incenerirli... Perché mai, Ministro?)...

roberto speranza al senato durante il voto sulla mozione di sfiducia

E dopo aver cantato vittoria in un libro prematuramente estinto nella nursery editoriale, nel suo discorso di travolgente inconsistenza politica, sanitaria e logica, Speranza tralasciava le ondate pandemiche successive, con gli intrallazzi dell'Oms (nell'interesse di chi? Di Ministri della Salute passati e presenti o della salute pubblica?) e il giallo (non sinico: pol corr. oblige) di mascherine e siringhe (farlocche, spesso), ma sempre con la vigile presenza di un protocollo intoccabile. Proprio come questo Ministro, passato indenne da Conte a Draghi, non si capisce per quali meriti speciali.

ursula von der leyen e angela merkel

Ah, sì: la facciatosta, sopra: e sotto, base d'appoggio di pietra - tombale, su una gestione fallimentare della pandemia che, nell'emiciclo parlamentare, ha saldato irresponsabilità causa manifesta incompetenza e impunità politica alto-istituzionalmente garantita all'arroganza pura e semplice del potere.

Raider

angela merkel

Non ci posso credere. Absit da me iniuria verbis, nel senso che qui si parla di una strage terribile, di una sciagura di grandi proporzioni, per cui appunto lungi da me la minima intenzione speculativa. Esprimo anzi il mio cordoglio per tutte le vittime della strage avvenuta sul monte Meron in Galilea ieri sera nel corso di una cerimonia religiosa.

Vedendo i lanci delle agenzie che parlano di 44 morti e 150 feriti mi sono venuti appunto i brividi, come per tutte le evenienze di questo tipo! Ciò doverosamente e sinceramente detto, sono rimasto veramente sorpreso e pure incredulo appena sono andato ad approfondire il tragico evento. Mi ha colpito infatti la scoperta della natura di questa celebrazione religiosa.

roberto speranza al senato

Questa: si festeggiava e celebrava una vittoria di circa 2000 (dicasi duemila )anni fa dei giudei contro (occhio !) le legioni romane ! Non credevo ai miei occhi: ma come ? Festeggi una vittoria di 2000 anni fa, cioè come se noi festeggiassimo la vittoria di Caio Mario contro i Cimbri e i Teutoni, oppure chiedessimo indietro alla Merkel i legionari di Varo massacrati nella trappola di Teotoburgo, facendo incazzare come una bestia Cesare Augusto, nostro capo in testa di allora! Oppure chiedessimo i danni per i casini compiuti da Annibale nella sua campagna in Italia con gli ozi di Capua (dove senz’altro si sarà imbucato qualche avo di D’Agostino visto che allora si davano da fare con donne e bevande).

ANGELA MERKEL COL VINO

Battute a parte, e fermo restando il cordoglio di cui sopra, devo dire che i nostri “Fratelli Maggiori” non finiscono mai di sorprendermi. Sono imprevedibili e anche sempre vittime: colpa dei Romani che 2000 anni fa li hanno diasporati. Ma loro sono ritornati a casa propria dopo due millenni. Alla faccia del legionario Nectunus Dagostinus, avo del nostro che aveva il vizio di inseguire le ragazze della zona !

Luciano