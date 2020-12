POSTA! – CARO DAGO, LA PREMIÈRE DAME BRIGITTE SI È FATTA VISITARE PER IL COVID PRESSO L’OSPEDALE PEDIATRICO SAINT-LUIS DI PARIGI. STA CERCANDO UN NUOVO MARITO? – ANDREMO A VACCINARCI IN CAPANNONI A FORMA DI FIORE. MENO MALE. PERCHÉ A FORMA DI ZUCCA VUOTA SAREBBE STATA PROPAGANDA PER IL GOVERNO...

Gazebo primula rosa

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, andremo a vaccinarci in capannoni a forma di fiore. Meno male. Perché a forma di zucca vuota sarebbe stata propaganda per il Governo.

Rob Perini

GIUSEPPE CONTE MATTEO RENZI - BY GIANBOY

Lettera 2

Caro Dago, Renzi a Conte: "Parliamo di cose serie". Ma è come se il bue proponesse all'asinello di leggere un libro!

John Reese

Lettera 3

Caro Dago, Macron positivo, ma Brigitte 'non ha sintomi'... Perché qualcuno ha davvero creduto che Emmanuel facesse cose con la vecchia?

brigitte ed emmanuel macron

F.G.

Lettera 4

Caro Dago, Libia. Dopo mesi, finalmente Conte e Di Maio volano a Bengasi, liberati i pescatori. Come mai non fanno lo stesso per Patrick Zaki?

giuseppe conte luigi di maio

E.S.

Carissimo Dago

Lettera 5

Caro Dago, la première dame Brigitte si è fatta visitare per il Covid presso l’Ospedale Pediatrico Saint-Luis di Parigi. Sta cercando un nuovo marito?

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 6

patrick george zaky

Caro Dago,

il tuo lettore anonimo ha ragione nel dire che non si raccoglie una banconota che fuoriesce da un bottino di un ladro, ma dimentica di dire che se la rapina avviene sotto gli occhi di un pattuglia di poliziotti che significa? Il reato rimane, ma ti viene da chiedere se in queste feste girava tutta questa robbba, come può essere che la polizia non ne sapesse nulla? Dove compri tali quantitativi di droga continuamente per tutte queste feste senza che nessuno sappia?

E poi nel 2017 Fabri Fibra cantava nella hit Pamplona:

Fuori fighe da sfilate Intimissimi

Droga gira in questi party, unisciti

ALBERTO GENOVESE

Ogni tanto vedi c'è chi collassa

Gli adulti che si fanno selfie in crisi

Non trovano parole neanche per gli hashtag

Anche lui da denuncia perché sapeva?

Penso che ci dovremmo chiedere perché un poveraccio con un po' di hashish ha problemi (anche quando è per uso terapeutico), ma un imprenditore di successo può comprarsi kg di cocaina che regala in giro senza problemi.

Saluti da Pamplona,

GIUSEPPE CONTE FA GLI AUGURI A PAPA FRANCESCO

Lisa

Lettera 7

Caro Dago, Papa Francesco compie 84 anni. Sarà stanco... Perché non fa un atto di altruismo e imitando il suo predecessore si ritira lasciando spazio a qualcun altro?

Maxi

Lettera 8

Caro Dago, Ursula von der Leyen ha annunciato che in Ue le vaccinazioni contro il Covid-19 cominceranno il prossimo 27 dicembre. "Proteggiamo i nostri cittadini insieme", ha scritto la presidente della Commissione Europea su Twitter. Siamo messi bene. Invece di guardare alla sostanza - che il vaccino sia efficace e sicuro - ci si preoccupa che tutti partano allo stesso momento. Povera Europa!

URSULA VON DER LEYEN

Bobby Canz

Lettera 9

Caro Dago, pescatori detenuti in Libia, Conte e Di Maio volano a Bengasi. Speriamo trattengano anche loro!

Nereo Villa

Lettera 10

alexei navalny vladimir putin

Caro Dago, "Perché avremmo dovuto avvelenarlo? È ridicolo". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin commentando le accuse rivolte all'intelligence russa di aver avvelenato il principale oppositore russo, Aleksey Navalny. Come non dargli ragione? Se decidi di eliminare qualcuno dal circo della politica, farai fuori il leone mica il clown.

lucia azzolina

Berto

Lettera 11

Caro Dago, la ministra Lucia Azzolina: "Gli studenti delle superiori hanno diritto di tornare a scuola in presenza". E allora visto che è lei la responsabile in materia, perché non si adopera per far sì che questo diritto venga rispettato?

Tommy Prim

Lettera 12

CONTE COMANDA COLORE

Caro Dago, a quanto pare, a causa del Covid, saremo costretti a passare il Natale chiusi in casa. Potremo almeno affacciarci alla finestra per cantare "Avanti popolo/ alla riscossa/ Italia rossa/ Italia rossa"?

Matt Degani

Lettera 13

Caro Dago, Covid, Joe Biden riceverà in pubblico il vaccino la prossima settimana. Sarà la volta buona che lo avvelenano per sostituirlo con Kamala Harris?

U.Delmal

Lettera 14

Caro Dago, Covid, a Natale tutto il Paese andrà in lockdown. Quindi gli italiani hanno messo l'albero e il premier Conte ha provveduto alle palle, promettendo un 25 dicembre "sereno".

nino cartabellotta

Baldassarre Chilmeni

Lettera 15

Caro Dago, Covid, Arcuri: "A fine dicembre via simbolico alle vaccinazioni". Cioè? Si faranno iniezioni d'aria?

Max A.

Lettera 16

Caro Dago, Covid, la Fondazione Gimbe: "La serrata di Natale è inevitabile se vogliamo evitare la terza ondata". Come no. Come era inevitabile suddividere l'Italia in zone gialle, arancioni e rosse per poter passare un "Natale sereno". Questi sanno più favole dei fratelli Grimm.

Giuliano

Lettera 17

GENOVESE:

VLADIMIR PUTIN VI OFFRE UNA TAZZA DI TE'

FACEVA MOLTI MOVIMENTI SOSPETTI E PRELIEVI DI DECINE DI MIGLIAIA DI EURO PER VOLTA

Ma come ??? Se uno stronzo qualsiasi va in banca a prelevare o ad a versare quattro soldi, dopo 24 ore hai la guardia di finanza a casa e l’ agenzia delle entrate che ti convoca subito e questo… E’ vero che la LEGGE in italia è uguale per tutti oppure è solo una stronzata scritta da qualche parte?

Umba Dumba

Lettera 18

Caro Dago, 10 anni fa le rivolte della Primavera araba che mandarono in visibilio le sinistre. Oggi Egitto, Libia, Siria e Tunisia stanno di m**da, peggio di prima. Ma hanno fatto contenti i radical chic.

jodie turner smith interpreta anna bolena 3

Sonny Carboni

Lettera 19

Caro Dago, Navalny: "Nella grande conferenza stampa di oggi, Putin mentirà o tacerà sul mio avvelenamento". O forse dirà che prima di consumare funghi raccolti nel bosco è meglio farli esaminare da un esperto.

A.Reale

Lettera 20

jodie turner smith 1

Dago darling, allora in una miniserie di Channel 5, Anna Bolena, seconda moglie di Enrico VIII d'Inghilterra, sarà interpretata da un'attrice nera. Ovviamente cambieranno anche la tragica fine di Anna, perché pare impossibile che il movimento "Black lives matter" permetta che una nera sia decapitata.

Di fake in fake, magari nella miniserie Anna sarà solo cacciata in malo modo dalla Corte del cattivissimo marito e poi tornerà come regima madre quando la figlia Elisabetta I salirà sul trono. Perché invece di fare ste cazzate, non fanno un film su qualche sovrana dell'impero del Mali che fu molto fiorente in Africa Occidentale tra il 1200 e il 1600? Ossequi

Natalie Paav