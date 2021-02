POSTA! – CARO DAGO, IL ROVER PERSEVERANCE DELLA NASA È ARRIVATO SU MARTE PER CERCARE TRACCE DI VITA. ECCO IL PERCHÉ DELLA CITAZIONE DI GRILLO: VORREBBE CHE CERCASSE TRACCE DI VITA ANCHE NEI 5 STELLE – BEPPE-MAO: “NON SIAMO PIU’ MARZIANI”. ORA SI DIVIDONO IN LUNARI E LUNATICI – RIFORME, VELTRONI: "SERVE LEGGE ELETTORALE CHE DIA STABILITÀ". CHI NON VA IN AFRICA SI RIVEDE

GRILLO DI BATTISTA

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1:

Caro Dago, 5 Stelle espulsi, Di Battista: "C'è una sana e robusta opposizione da costruire". Se sarà lui ad occuparsene non sarà né una cosa né l'altra.

Edy Pucci

Lettera 2

Caro Dago, il rover Perseverance della Nasa è arrivato su Marte per cercare tracce di vita. Ecco il perché della citazione di Grillo: vorrebbe che cercasse tracce di vita anche nei 5 Stelle.

perseverance arriva su marte

A.Sorri

Lettera 3

Caro Dago, Marte, il rover Perseverance è atterrato sul pianeta. E come i 5 Stelle è passato da 20 mila a zero chilometri l'ora.

Yu.Ke

Lettera 4

bill gates

Caro Dago, Bill Gates: "Trump dovrebbe essere autorizzato a tornare sui social". Finalmente qualcuno che ragiona con la testa e non per schieramento politico.

Nereo Villa

Lettera 5

donald trump

Caro Dago, la Meloni: "Se FdI avesse scelto di stare al governo, Italia senza opposizione, come Corea del Nord". Kim Drag-un?

Giacò

Lettera 6

Caro Dago, l'Oms ha chiesto ai Paesi produttori dei vaccini anti-Covid di non distribuirli in maniera unilaterale ma di donarli al programma Globale Covax, nato per favorire l’accesso globale a un vaccino contro il coronavirus. Ghebreyesus ha lanciato il suo appello mentre la Cina ha firmato accordi di distribuzione con molti Paesi africani, la Russia ha fatto altrettanto in America latina e l'Ue sta fornendo vaccini a Paesi poveri. Sembra a noi o qualcuno si sta occupando solo del proprio giardino fregandosene degli altri? Forse il presidente degli Usa Joe Biden?

tedros adhanom ghebreyesus

B.Ton

Lettera 7

Caro Dago, tasse, Governo pronto a congelare l'invio di 54 milioni di cartelle esattoriali rinviando l'operazione a fine aprile. Tutto nei frigoriferi a -80° assieme alle fiale Pfizer?

Antonello Risorta

Lettera 8

Caro Dago, già si sa che quando la senatrice Liliana Srgre si espone ci saranno i soliti ciglioni pronti ad insultarla sui social. E quindi visto che si tratta di una novantenne che ha già sofferto abbastanza sopravvivendo ad Auschwitz, non sarebbe saggio mettere davanti a tutto la tutela della sua serenità trovando altri testimonial in avanti con gli anni per invogliare gli 80-90enmi a vaccinarsi? Idioti gli haters, ma anche chi ha messo su tutto il "baraccone" per poi scandalizzarsi non è tanto giusto. Ormai sembra un gioco delle parti.

liliana segre si vaccina a milano

P T.

Lettera 9

Caro Dago, ma perché nel profluvio di incenso che si innalza verso Supermario, Santo Subito, ci vogliono far credere che la nascita ed i nomi del suo Governo siano il risultato di un algoritmo o, meglio ancora, creatura dello Spirito Santo calato sul Colle, senza che i partiti che lo sorreggono se ne siano sporcate le mani?

Antonio Pochesci

MARIO DRAGHI ALLA CAMERA

Lettera 10

Caro Dago, Covid, la Valle d'Aosta avrebbe i numeri per essere la prima Regione bianca, però ha già annunciato che comunque non riaprirà le piste da sci per paura di nuovi contagi. Ma insomma!!! Prima bisogna chiudere tutto a causa della pandemia. Poi non si riapre per paura di tornare alla situazione precedente, e quindi cosa dovremmo fare? Metterci il nastro adesivo su naso e bocca e lanciarci dalla finestra?

Di Pasquale

Lettera 11

Caro Dago

I GRILLINI NON SONO PIU' MARZIANI - POST DI BEPPE GRILLO SUL BLOG

Giuseppe Grillo,capocomico 5 Stelle,con la mascherina trasparente che usa sempre

assomiglia in modo impressionante ad Hannibal.

Cordiali saluti.

Piero

Lettera 12

Il dr. Zingaretti (PD) che dice che si mette al lavoro, suona come velata minaccia.

Giuseppe Tubi

Lettera 13

Caro Dago, smog a Torino, indagati Appendino, Cirio, Fassino e Chiamparino. Un cittadino fa un esposto e gli si dà retta buttando soldi, tempo e intasando i Tribunali con simili cazzate?

S.d.A.

Lettera 14

beppe grillo luigi di maio

Caro Dago, Draghi: "Con Recovery il ruolo della Corte dei Conti ancora più cruciale". Ma certo, dopo lo scampato pericolo che finisse tutto in mano alla corte di Conte...

Furio Panetta

Lettera 15

Caro Dago, riforme, Veltroni: "Serve legge elettorale che dia stabilità". Chi non va in Africa si rivede.

Rob Perini

Lettera 16

CRISTANTE

Caro Dago, io sono un gatto molto fiero di essere di essere napoletano. Pertanto, oggi voglio riportare qualche notiziola sul Covid-19 relativa alla mia amatissima città.

In un'intervista di Michele Bocci di Repubblica al dott. Fausto Baldanti del Policlinico San Matteo di Pavia, possiamo leggere: "Coronavirus, la variante napoletana può sfuggire ai test". L'articolo, a mio avviso, è impreciso dato che la variante napoletana si evidenzia bene al microscopio elettronico per le seguenti caratteristiche: il virus è a forma di pizza margherita, è pigro, apprezza il caffè ristretto e di domenica aggredisce i babà.

victor osimhen party senza mascherine in nigeria

Aggiungerei anche che, secondo i bene informati, la variante napoletana non è altro che la variante africana portata a Napoli da quel mezzo broccolo di Victor Osimhen. Solo che non si può dire altrimenti si viene iscritti d'ufficio nel registro dei fascisti e dei razzisti.

La seconda notizia che proviene dalla mia città è quella dell'ottantenne che è deceduto la settimana scorsa mentre era in fila alla Mostra d'Oltremare per essere vaccinato. Qui sorge un problema: il poverino verrà iscritto tra i morti per Covid o tra i morti per il vaccino?

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 17

Caro Dago,

non facciano tanto i fregnoni il romanista Cristante e il laziale Lazzari per la squalifica subita per avere tirato giù le Madonne rispetto a Buffon che, per lo stesso motivo, ha ricevuto una semplice multa. Se giocavano in qualche paese musulmano e avessero moccolato contro Maometto come minimo sarebbero stati lapidati.

Lenny

Lettera 18

ALESSANDRO DI BATTISTA BEPPE GRILLO

Caro Dago, l'ex portavoce dell'ex portavoce dell'ex premier, per riprendere Draghi scrive su " Il fatto" che i contagi e morti covid nelle carceri sono meno che altrove. Ma come mai quando l'improbabile ministro della giustizia, grillino, mandò a casa centinaia di detenuti con la scusa del covid, il sig. Travaglio non ebbe nulla da scrivere?

Mai un po' di coerenza da quelle parti...

FB

Lettera 19

Caro Dago, il principe Harry pronto a raggiungere il Regno Unito in caso le condizioni del principe Filippo, ricoverato da due giorni in ospedale, dovessero peggiorare. Logico. Non si può lasciarsi sfuggire l'occasione di ereditare qualcosa.

Luisito Coletti

harry e meghan markle

Lettera 20

Caro Dago, secondo fonti dell'"Hollywood Reporter", Malia Obama, primogenita dell'ex presidente degli Stati Uniti, sarebbe entrata nella "writers' room" di "Hive" (alveare), una serie per Amazon Prime ispirata a un personaggio simile alla cantante Beyoncé. Non è chiaro che ruolo avrà nella 'writers' room' la figlia di Barack e Michelle. Ma come non è chiaro? Sta lì in quanto "figlia di".

Raphael Colonna

Lettera 21

caro Dago,

malia obama 9

in quest'epoca di pazzi, dove la realtà viene sovvertita dalla contingenza, ci mancava la risposta dell'Eliseo sull'ingrassamento di Napolerottolo. C'è un piccolo problema, però, un corpo è più denso se mantiene lo stesso peso perdendo volume, oppure se aumenta di peso a parità di volume. La densità, infatti, misura il peso (in realtà la massa) per unità di volume.

Se aumenti di peso ed aumenti di volume, non sei più denso, ma solo più grasso.

Johnkoenig

Lettera 22

Caro Dago, Iss: "Rt risalito a 0,99, riischi più alti, servono interventi". È perché ci hanno lasciato il guinzaglio lungo!

Marino Pascolo

alex schwazer

Lettera 23

Caro Dago, scuola, il ministro Bianchi: "Esame di maturità 2021 senza scritti, un elaborato per l'orale". Quindi una burletta per il secondo anno consecutivo. Non si poteva almeno sostituire lo scritto con una storia su Instagram?

Federico

Lettera 24

Dagovski,

Grillo: “non siamo piu’ marziani”.

Ora si dividono in lunari e lunatici.

Aigor

Lettera 25

Caro Roberto,

tamberi

Alex Schwazer è stato scagionato dall'accusa di doping. Non mi basta; vorrei che Gianmarco Tamberi, il saltatore in alto caduto in basso, si scusasse in ginocchio. A proposito di Alex usò parole di fuoco, tipo "vergogna d'Italia". Tamberi chiese la squalifica a vita e l'immediata cacciata dalla nazionale, sentenziando: «... non lo vogliamo». E se cacciassimo Tamberi non solo dalla nazionale, ma dall'Italia? Simili forcaioli non li vogliamo.

Giancarlo Lehner