POSTA! - SI BIASIMA IL PANICO CREATO SUL CORONAVIRUS E GIÀ SI COMINCIA A CREARNE ALTRO SULL'ANDAMENTO DELL'ECONOMIA - MI PARE DI CAPIRE CHE ANCHE I CRUCCHI HANNO AMPIE SACCHE DI CONTAGIO DA COVID-19, CHE PERÒ CHIAMANO "INFLUENZA STAGIONALE" - TRA VIROLOGI E OMS, SUL TEMA PERICOLOSITÀ O MENO DEL CORONAVIRUS, VI SONO STATE PIÙ POSIZIONI DEL KAMASUTRA - IN AMERICA A FARE STRAGI CI PENSA IL PISTOLAVIRUS…

coronavirus

Ciao Dago, a Michela Murgia non è venuto il dubbio che ha trovato le strade senza traffico e l'aereo semi-vuoto perchè c'era lei in giro?

Più scrivono, più pulsano aria.

Rob

Caro Dago, tosse e respiro affaticato per Papa Francesco: costretto a rinunciare a confessioni clero. Eppure ieri faceva lo spavaldo, salutando e abbracciando tutti i fedeli per far vedere che non ha paura di contagiarsi col Covid 19. Speriamo per lui che sia solo una normale influenza.

Pino Valle

Caro Dago, in Italia abbiamo scuole chiuse, stadi chiusi, cinema chiusi, teatri chiusi e...porti aperti agli immigrati!! Il governicchio dei pressapochisti è più pericoloso del virus, isoliamolo in quarantena!

CORONAVIRUS A MILANO BY SPINOZA

FB

Caro Dago, coronavirus, blitz della guardia di finanza: mascherine in vendita a 5.000 euro. A parte che Carnevale ormai è passato, ma nemmeno per il costume di Jeff Bezos pagherei una cifra simile.

Max A.

Caro Dago, Coronavirus, "Le limitazioni nei confronti degli italiani al di fuori del Paese non sono accettabili". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte. Bene, ora che ce l'ha fatto sapere cosa intende fare per contrastarle? Verosimilmente nulla. È bravo a fare il duro solo a chiacchiere, durante i talk show televisivi.

Ezra Martin

NICCOLO ALLO SPALLANZANI

Caro Dago, mi pare di capire che anche i crucchi hanno ampie sacche di contagio da Covid-19, che però chiamano "influenza stagionale"

[Il Gatto Giacomino]

Caro Dago, il Ministro della Sanità Speranza: "L'Italia è più forte del virus". Ha ragione, il vero problema è il caos in cui versa il Governo.

Pop Cop

PSICOSI CORONAVIRUS - ASSALTO AI SUPERMERCATI - NESSUNO VUOLE LE FARFALLE

Caro Dago, una nave da crociera italiana è stata respinta da due porti nei Caraibi, in Giamaica e alle Isole Cayman, per paura del coronavirus. Il divieto di sbarco è scattato quando il comandante ha comunicato lo stato influenzale di un membro dell'equipaggio. Han fatto bene. Dopo quello che è successo con la Diamond Princess è da pazzi accogliere i giganti del mare con oltre 5000 persone a bordo. Ora, probabilmente, arriveranno le navi delle Ong perché... "il soccorso in mare è obbligatorio".

Neal Caffrey

Caro Dago, il Papa: "Se vivo solo per portare a casa un po' di soldi e divertirmi, per cercare un po' di prestigio, fare un po' di carriera, vivo di polvere. Se giudico male la vita solo perché non sono tenuto in sufficiente considerazione o non ricevo dagli altri quello che credo di meritare, resto ancora a guardare la polvere". Come mai stavolta non vale quanto lo stesso Bergoglio aveva detto sui gay: "Chi sono io per giudicare"?

Simon Gorky

ospedale a wuhan

Ciao Dago, un mistero misterioso si aggira per l'Italia sotto scacco del virus coronato. Appurato che il virus arriva dalla Cina, se ci sono in Italia circa 300 contagiati e una decina di morti, perchè sono tutti italiani e non c'è nessun cinese fra questi? Dove sono i pazienti zero che hanno per primi contagiato gli italiani? Non è che per caso sono venuti dalla Cina, hanno contagiato e poi sono tornati a casa loro?

Ezzelino da Monselice

Caro Dagovirus, si critica il panico creato sul coronavirus e già si comincia a creare il panico sull'andamento dell'economia. A noi ci piace stare nella m.... dando le colpe agli altri.

Davide

il centro di milano durante l'emergenza coronavirus 21

Caro Dago ma se tu chiudi gli stadi, le scuole, musei e via dicendo, come possono gli italiani non entrare nel panico?

Roberto

Caro Dago, Stati Uniti, strage al campus di Milwaukee di Molson Coors, il colosso della birra. Un ex dipendente licenziato è entrato e ha aperto il fuoco rimanendo ucciso e provocando altre sei vittime. È quel che succede quando non c'è la Cgil.

Raphael Colonna

Caro Dago, «Trump è un presidente innamorato dei leader autoritari, al quale piacerebbe poter mandare i suoi oppositori in galera e poter fare qualunque cosa a prescindere dai limiti della legge". A oltre tre anni dalla mai digerita vittoria di Donald, durante i quali i Dem - anziché fare politica - hanno tentato nei modi più incredibilmente patetici, sgangherati e obliqui di cacciarlo dalla Casa Bianca, Hillary Clinton ha ancora il coraggio di parlare di "limiti della legge"?

coronavirus 11

Nino Pecchiari

Caro Dago, perché non facciamo le ferie ora invece di farle in agosto? Tanto per un mesetto sará tutto bloccato, come in Cina, basta guardare le loro statistiche per vederlo e in occidente puó andare anche un pó peggio perché siamo tutti piú liberi. Adesso in Cina sembra che la situazione si sia stabilizzata con pochi nuovi contagi e che la vita cominci a riprendersi. Un mesetto di ferie obbligatorie, tutti a casa tranquilli e poi si ricomincia e si lavora o studia ad oltranza compreso agosto. Certo, per il turismo non é proprio la migliore soluzione, ma ho il sospetto che comunque vada il turismo non si libera dalla debacle... Saluti

meme sul coronavirus 14

Caro Dago, 50.000 e più persone tampinate in casa per quindici giorni, senza neppure il conforto della partita di calcio alla domenica. E tutti che si preoccupano del PIL invece che del PILU. Troppo discreto e modesto il nostro premier: doveva dircelo subito che aveva organizzato il perfetto ambaradan per risolvere una volta per tutte il problema italiano del calo delle nascite. Ne riparliamo a novembre.

Cincinnato 1945

Caro Dago, l'azienda che lo ha profumatamente pagato - 37 milioni di euro - per la pubblicità, sfruttava il lavoro minorile facendo raccogliere i chicchi di caffè ai bambini guatemaltechi. Possiamo dire che il super liberal George Clooney ha fatto la figura del coglione (i)Nespresso?

meme sul coronavirus 6

Maxi

Il sociotuttologo De Masi non perde occasione per pontificare fuori luogo. La Germania non produce il 20% in più lavorando il 20% in meno perchè è più organizzata. La Germania produce di più perchè fa prodotti a maggior valore aggiunto. Se ci vogliono 10 operai per fare un'automobile, i nostri producono la Panda da 9.000 euro, i tedeschi la BMW da 70.000 €! - P.S. Il telelavoro è bellissimo, peccato che il 90% delle aziende italiane siano sotto i 10 dipendenti e perciò non sappiano che farsene.

Baci Andy61

Caro Dago, ieri, il presidente Trump, orgogliosamente ha parlato di soli 15 casi di Coronavirus negli Stati Uniti e quasi tutti guariti. Bravi . . . In compenso, sempre ieri, a Milwaukee, il pistolavirus americano ha eliminato da solo 7 persone. Bravi . . .

Saluti, Labond

galline in cina

Caro Dago, per il governo M5S-Pd, il coronavirus è arrivato come la manna dal cielo. Non sapevano chi incolpare per lo sfacelo dell'economia e ora finalmente hanno un presunto colpevole. E se si varca l'oceano la situazione non cambia. Anche i Dem americani probabilmente tifano Covid-19. Un'epidemia disastrosa avrebbe assai più possibilità del disastroso Bernie Sanders di far sloggiare Donald Trump dalla Casa Bianca.

A.Reale

diffusione del coronavirus cinese

Caro Dago, Walter Ricciardi, igienista, consigliere del ministro della sanità Roberto Speranza: «Chi ha dato l'indicazione di fare i tamponi anche alle persone senza sintomi, gli asintomatici, ha sbagliato. La strategia del Veneto non è stata corretta perché ha derogato all'evidenza scientifica. Le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, riprese dall' ordinanza del ministro della Salute del 21 febbraio, non sono state applicate». Ma di quale "evidenza scientifica" e "linee guida" sta parlando se - nell'ultimo mese - tra virologi e Oms, sul tema pericolosità o meno del coronavirus, vi sono state più posizioni del Kamasutra?

E.S.

Caro Dago, ma è possibile che non si abbia notizia di mezzo migrante che sia rimasto contagiato dal coronavirus? Dove li hanno messi, tutti sotto una campana di vetro oppure c'è l'ordine di tenere la notizia ben nascosta?

Piero Nuzzo

termoscanner aeroporto 7

Dagosapiens, te la prendi, giustamente, con le 16 apparizioni di Conte in tv: OK, hai ragione. Ma veniamo alle responsabilità dei media (in TV -che non vedo- posso solo immaginare che putiferio fanno): ieri sera alle 21 ho provato a contare quanti articoli e richiami c'erano sul coronavirus nelle prime paginate di alcuni giornali on line: La Stampa 32; Corriere 48; Repubblica 51; Il Fatto 43; Huff 36.

E poi, su Dagospia: lì mi sono fermato esausto -e ormai infetto- a 60.

Vittorio Newsvirus ExInFeltrito

Caro Dago, coronavirus: ma chi è stato ingiustamente tamponato dal Servizio sanitario nazionale, può chiedere i danni?

panico da coronavirus 1

Jantra

Caro Dago i tedeschi non la raccontano giusta sul numeri del coronavirus? Si vede che sono più intelligente di noi. Andavano classificati come Covid 19 solo i casi gravissimi, mentre per tutti gli altri si poteva tranquillamente dire che era normale influenza. Si sarebbe così evitato il panico e dammi drammatici all'economia e al turismo. Ma il nostro Governo proprio non ci arriva. D'altra parte la comunicazione è nelle mani di uno che si è formato al Grande Fratello: Rocco Casalino.

Bug

Caro Dago, i telegiornali mi dicono che “le agenzie di rating dicono che se il coronavirus dovesse diventare una pandemia l’economia potrebbe risentirne negativamente”. Ma davvero! Chi ci avrebbe mai pensato! Davvero siamo in buone mani affidandoci a dei cervelli che fanno queste folgoranti previsioni (e li paghiamo pure).

coronavirus 1

Nieuport

Dago darling, una cagnara mediatica simile all'attuale si ebbe, se ben ricordo, a metà anni '80 quando arrivò l'Aids (subito definito "peste gay" anche dai media che ora incensano i gay da mane a sera). Solo pochi anni prima. l'ottimismo sanitario globale era al massino, dopo la sconfitta del vaiolo. Poi é arrivato di tutto, anche il micidiale Ebola, un virus molto razzista (pensa te!) perché sembra colpire solo l'Africa. L'attuale cagnara é ancora peggiore, perché ora i media digitali (e per estensione anche social e smarphone) sono aumentati enormemente e ora ci sono nuove figure come i televirologhi che passano il tempo a saltare da un salotto Tv all'altro invece di documentarsi costantemente e andare al fronte. Mi astengo dall'essere gomblottista, anche se ne avrei gran voglia. Ossequi

Natalie Paav

coronavirus iran 8