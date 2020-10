E PURE ‘STA LESBICATA SE LA SEMO LEVATA DALLE PALLE - DOPO SETTIMANE DI AMMICCAMENTI E SGUARDI, DAYANE MELLO E ADUA DEL VESCO SI SCAMBIANO UN BACIO A STAMPO TALMENTE PRIVO DI PASSIONE CHE RISULTA PIU’ ECCITANTE IL DIVANO SULLO SFONDO - QUELLA BIRICHINA DELLA DEL VESCO SA COME SI FINGE UNA LIASON: SAREBBE L’ENNESIMA "RELAZIONE" POSTICCIA DOPO QUELLE INSCENATE CON GARKO E MORRA…

Da https://it.style.yahoo.com/

Dayane Mello e Adua Del Vesco si sono incontrate per la prima volta all’interno del GF Vip 5. Nel corso di queste settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia, le due sono diventate ottime amiche e nelle ultime ore hanno regalato ai telespettatori un bel bacio sulle labbra. I fan sono rimasti un tantino scioccati da questo slancio di passione.

La quinta edizione del GF Vip ha aperto i battenti da poche settimane, ma alcuni concorrenti si sono già imposti sugli altri. Tra questi, senza alcuna ombra di dubbio, c’è Adua Del Vesco. L’attrice, conosciuta ai più grazie a fiction targate Mediaset, sembra aver portato nel reality uno dei suoi tanti personaggi. Entrata in casa come ex fidanzata di Gabriel Garko e Massimiliano Morra, ha poi rivelato di non aver avuto nessuna relazione con loro. Adua, spinta dalla sua agenzia, ha inscenato finte relazioni con personaggi consenzienti per incrementare la sua popolarità. Insomma, la Del Vesco ha raccontato una marea di bugie, tanto che lo stesso Alfonso Signorini ha provato a smascherarla.

Nelle ultime ore, per non farsi mancare nulla, Adua si è scambiata un bel bacio sulle labbra con Dayane Mello. Le due, da quando hanno messo piede al GF Vip, hanno stretto una bella amicizia, ma nessuno si aspettava un bacio. Mentre erano in giardino con gli altri “Vipponi”, l’attrice e la modella si sono date un bel kiss. Questo improvviso slancio di passione ha generato una certa ilarità, tanto che i concorrenti hanno tirato in ballo la soap opera “Il segreto”. Molto probabilmente, questo bacio è nato solo per scherzo e, ci auguriamo, che non venga intavolata un’altra fiction in stile “Massimiliano Morra è gay“.

