L'album Rumours dei Fleetwood Mac ha conquistato il primo posto in classifica, con 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo. L'LP del 1977, che contiene successi come Dreams, The Chain, Don't Stop e You Can Go Your Own Way, è il disco dell'era classica più venduto in vinile di questo secolo.

Il secondo posto va a The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd - pubblicato quattro anni prima di Rumours - mentre Nevermind, album del 1991 della band grunge statunitense Nirvana, si piazza al terzo posto.

I Nirvana, capitanati da Kurt Cobain, morto nell'aprile del 1994, hanno due album nella top ten, con Unplugged In New York al nono posto. Anche gli Oasis sono presenti due volte, con (What's The Story) Morning Glory del 1995 al quarto posto, e il debutto dell'anno precedente Definitely Maybe all'ottavo.

Gli altri bestseller includono il Greatest Hits dei Queen al quinto posto, la compilation best-of Legend di Bob Marley and the Wailers al sesto e l'omonimo debutto degli Stone Roses - uscito 35 anni fa - al settimo. The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars di David Bowie, pubblicato nel 1972, è stato considerato il nono bestseller.

La classifica è stata compilata dalla Official Charts Company in occasione del Vinyl Revival Day di Greatest Hits Radio, con i brani di ogni album fortemente presenti nella playlist dell'emittente.

