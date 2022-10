25 ott 2022 18:22

"FUORI DAL CORO"? NO, FUORI DAL COLON – COME DANDOLO ANTICIPATO, MARIO GIORDANO SARÀ OBBLIGATO A UNA LUNGA PAUSA NATALIZIA: UFFICIALMENTE, DIETRO LA SOSPENSIONE FINO A FEBBRAIO DI “FUORI DAL CORO” SU RETE4, CI SONO GLI ALTI COSTI DEL PROGRAMMA CHE HA UN BUDGET UN PO' PIÙ ALTO RISPETTO AGLI ALTRI TALK – LA VERITÀ È CHE GIORDANO PAGA LE SUE POSIZIONI SVALVOLATE, I SIPARIETTI ULULANTI E GLI APPELLI NO GREEN PASS