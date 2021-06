"LA COSA CHE NON CAPISCO È IL PERCHÉ LE DONNE GIORNALISTE SI DEBBANO ATTEGGIARE CON UNA PENNA IN MANO. COMUNQUE PESSIMA IN TUTTO"

Non è andata benissimo a Concita De Gregorio con Matteo Salvini. A In Onda l'intervistato unico era il leader della Lega, sembrato molto a suo agio nel respingere il fin troppo scontato e un po' ozioso "processo" intentato dai due conduttori di La7. Da un lato la penna di Repubblica, dall'altro David Parenzo. Coppia inedita che alla seconda puntata in tandem non ha ancora trovato l'intesa giusta.

C'era chi, come Selvaggia Lucarelli, forse si aspettava "un bagno di sangue" ed è rimasto deluso. "Ha incalzato Salvini più Giletti della De Gregorio", è la sentenza della opinionista del Fatto quotidiano, ed è tutto dire visto che negli ultimi mesi non ha mai mancato di criticare aspramente il conduttore di Non è l'arena. Traduzione: peggior giudizio di questo, non poteva esserci. E basta dare una occhiata ai commenti dei suoi followers su Twitter per capire come l'opinione generale sia piuttosto condivisa: De Gregorio, maestrina dalla penna rossa, bocciata.

"Una passeggiata di salute" per Salvini, aggiunge un utente. Ma c'è chi non dà colpe solo alla De Gregorio: "Con quella cima di David Parenzo cosa vi aspettavate?". "Aridatece Telese!", invoca qualcuno. Ma l'aria per Concita è pesantina: "Una vera donna di sinistra...", "La cosa che non capisco è il perché le donne giornaliste si debbano atteggiare con una penna in mano. Comunque pessima in tutto".

"E quando gli ricapiterà alla De Gregorio di avere una trasmissione in prima serata?". "Dentro voleva farlo ma non poteva. Parenzo e De Gregorio coppia improbabile". "Non è per tutti condurre in programma, Concita non mi sembra a suo agio". "È imbarazzante, mette in difficoltà anche quello che era un buon Parenzo lo scorso anno... non credo duri più di 2 settimane se La7 non vuole affondare in quell'orario". "È una buona giornalista, ma non ha i tempi televisivi. Soporifera. Le puntate con fico e salvini sono state uno strazio".

Se molti bollano In onda come "trasmissione inguardabile", c'è però chi difende il format: "Mi pare non si cerchi la rissa: la posizione di Salvini è emersa sempre chiaramente senza irritate lo spettatore: grazie Concita e bravo anche Parenzo".