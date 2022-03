28 mar 2022 15:52

"LIFE IS CABARET" (MA NON DURA) - SUL PALCO DEGLI OSCAR È SALITA ASSIEME A LADY GAGA ANCHE LIZA MINNELLI, IN SEDIA A ROTELLE, GUADAGNANDOSI LA STANDING OVATION DEL PUBBLICO - A CINQUANT’ANNI DA "CABARET", IL FILM DEL 1973 CHE LE VALSE L’OSCAR A SOLI 27 ANNI, LA 76ENNE LEGGENDA DI HOLLYWOOD È RIAPPARSA NONOSTANTE TUTTI I PROBLEMI DI SALUTE AVUTI NEGLI ANNI: INTERVENTO ALLA ROTULA, ALL'ANCA, ROTTURA DELLA MASCELLA, DEI POLSI, UN'INFEZIONE VIRALE, UN RARO CASO DI ENCEFALITE VIRALE E… - VIDEO