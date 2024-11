"Sei bravo te a fare quelle cose" ? Carlo Verdone a #CTCF pic.twitter.com/lP8Z12CPfH — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 3, 2024

A Che Tempo Che Fa, Carlo Verdone svela un aneddoto memorabile sul set con Gianna Nannini: un “finto accoltellamento” inscenato dalla cantante durante le riprese di un film. L’episodio, raccontato con il tipico umorismo di Verdone, è diventato una delle storie più divertenti della sua carriera, suscitando risate e incredulità. Un momento di cinema e musica che Verdone non dimenticherà mai.

No, Carlo Verdone non farà mai il direttore artistico del Festival di Sanremo. L’ipotesi che lo stesso attore e regista romano mette in piedi in Vita da Carlo 3, serie in uscita su Paramount+, non si concretizzerà nella realtà. A confermarlo, tra una battuta e l’altra, è stato lo stesso Verdone durante l’intervista con Fabio Fazio a Che tempo che fa. Ma anche se non sarà il responsabile della kermesse musicale, la star del cinema ha già avuto la sua esilarante esperienza all’Ariston. E l’ha ricordata proprio in occasione del faccia a faccia nel talk domenicale del Nove.

Carlo Verdone, infatti, fu scelto come membro della giuria di qualità al Festival di Sanremo 1999, il primo condotto proprio da Fazio. Insieme a lui c’erano nomi di altissima caratura della musica e della cultura: da Ennio Morricone a José Carreras, da Fernanda Pivano a Umberto Bindi. Per ammissione dello stesso attore e regista, si è trattata di un’esperienza non proprio esaltante: «Era una lite continua, chi l’ha pensava in un modo, chi in un altro… Alla fine eravamo convinti che le nostre posizioni andassero verso un cantante. Invece poi ha vinto Anna Oxa, ma secondo noi non doveva vincere lei». Un risultato che, stando al racconto di Verdone, fece infuriare il presidente della giuria Morricone, che pensava che qualcuno «avesse tradito».

L’episodio del cellulare

L’episodio più divertente, però, riguarda l’inizio dell’ultima serata di quel Festival. Carlo Verdone aveva con sé un cellulare che tentò di spegnere subito prima del via della trasmissione. Preso dall’emozione, l’attore fece cadere il dispositivo, che finì sul cornicione di un palchetto dell’Ariston. «Il maestro sta per dare il segnale di via all’orchestra, che il cellulare inizia a squillare», ha raccontato Verdone. Una situazione che lo gelò, con Fernanda Pivano che rincarò la dose: «Che paese di maleducati» e l’attore costretto a far finta di nulla.

