"LA MIA SCENA DI SESSO PREFERITA? NON È QUELLA CHE PENSATE" - BRAD PITT HA RIVELATO LA SCENA DI SESSO PIÙ INDIMENTICABILE DELLA SUA CARRIERA - MOLTI POTREBBERO PENSARE CHE SIA STATA QUELLA QUELLA IN "MR AND MRS SMITH" CON L’EX MOGLIE ANGELINA JOLIE, MA IN REALTÀ LUI PREFERISCE QUELLA NELLA SOAP OPERA "DALLAS" CON L'ALLORA FIDANZATA, L'ATTRICE SHALANE MCCALL: "HO DOVUTO ROTOLARMI NEL FIENO E DOVEVO SOLO…"

Brad Pitt ha ormai una filmografia davvero ricca e sono state molte le occasioni in cui ha sfoderato il suo fascino per sedurre colleghe sul set. Basti pensare al giovanissimo Brad di Thelma & Louise che salta sul letto a petto nudo brandendo un phon come fosse una pistola, o lo sguardo tenero e romantico del personaggio di Vi Presento Joe Black o la sensualità di Troy. Molti potrebbero immaginare che la scena di sesso più indimenticabile per l’attore di Hollywood sia stata quella in Mr and Mrs Smith con l’ex moglie Angelina Jolie, eppure non è così secondo le sue ultime confessioni.

IL SUO MOMENTO DI PASSIONE PREFERITO SUL SET

“Geena Davis era così dolce, gentile e delicata. Quella scena d'amore, credo, sia andata avanti per due giorni di riprese. Si è presa cura di me” ha dichiarato brevemente ricordando la sua esperienza sul set di Thelma & Louise, però è tornato agli esordi con il pensiero per trovare la sua scena di sesso preferita. Brad Pitt ancora fa strage di cuori e ha un grande successo con il pubblico femminile alla soglia dei 60 anni, ma nel corso della sua carriera ha lavorato con attrici molto belle.

Quando gli è stato chiesto dalla rivista W. qual è stata la scena di sesso più bella che ha girato, Pitt ha risposto che il suo momento di passione preferito sul grande schermo è stato nella soap opera Dallas. “Ho dovuto rotolarmi nel fieno in una stalla. Non credo che avessi una battuta da dire, dovevo solo rotolare e scherzare” ha raccontato, ricordando la sua partecipazione in quattro episodi della serie tv dal 1987 al 1988 nei panni di Randy, il fidanzato del personaggio interpretato da Shalane McCall.

GALEOTTO FU DALLAS

La scena romantica e piccante di Dallas ha avuto anche conseguenze nella vita reale, perché Shalane McCall fu poi la ragazza di Brad Pitt per un po’ di tempo. Quindi non sembra strano che l’attore ricordi chiaramente quel momento di trasporto sentimentale e fisico che senza dubbio ha lasciato il segno nella sua vita. Nella serie c’erano anche Larry Hagman e Linda Gray come protagonisti principali.

IL BACIO RUBATO DI MARGOT ROBBIE

Reduce dall’esplosivo e divertente Bullet Train, a breve vedremo Brad Pitt nei panni di Jack Conrad nel nuovo film di Damien Chazelle, regista di Whiplash e La La Land. In Babylon divide il set con un’altra bella collega, ovvero Margot Robbie, che ha rubato un bacio a Brad Pitt improvvisando una scena del film perché “non potevo lasciarmi sfuggire questa occasione”. “Non era nella sceneggiatura. Ma ho pensato: in quale altro momento avrò la possibilità di baciare Brad Pitt? Ci proverò”.

