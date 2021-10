5 ott 2021 19:34

"PATATA BOLLENTE" MA NON INDIGESTA PER FELTRI – NIENTE CARCERE PER IL DIRETTORISSIMO PER IL TITOLO SU VIRGINIA RAGGI. "FELTRINATOR" E’ STATO CONDANNATO A UNA MULTA DI 11MILA€ PER DIFFAMAZIONE. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA, CITTÀ IN CUI È STATA STAMPATA PER PRIMA LA COPIA DEL QUOTIDIANO 'LIBERO'. IL PM AVEVA CHIESTO IL CARCERE. LA SINDACA USCENTE DI ROMA SI ERA COSTITUITA PARTE CIVILE - CONDANNATO A UNA MULTA DI 5MILA EURO ANCHE PIETRO SENALDI, DIRETTORE RESPONSABILE DEL QUOTIDIANO…