Da www.corrieredellosport.it

bonolis laura freddi

Laura Freddi è stata ospite di Paolo Bonolis ad "Avanti un altro pure di sera". La nota conduttrice ha avuto una relazione con il presentatore negli anni '90. All'ingresso in studio Bonolis ha fatto finta di non conoscere la Freddi facendola presentare: "Mi chiamo Laura Freddi, ho una splendida bambina che tu hai anche "battezzato" al mio sesto mese di gravidanza, ha sentito la tua mano.

bonolis laura freddi

Ora ha 3 anni ed è molto intelligente e bella". Pronta la replica del conduttore: "E per forza, ho messo la mano. Pensa se mettevo tutto.. cioè intendevo... l'altra mano". Ma le provocazioni tra i due non sono terminate con Bonolis che ha continuato a punzecchiare la Freddi: "Eri più pesante una volta". La showgirl ha replicato con un: "Sei più bello di prima" e il conduttore ha risposto: "Gli anni passano, ma sono come il buon vino".

Laura Freddi a Bonolis: "Posso sentire come sei rimasto?"

A chiudere il siparietto la richiesta della Freddi, prima di pescare dal "pidigozzo", di toccare il fondoschiena di Bonolis per stimolare la fortuna: "Posso sentire come sei rimasto?". E il conduttore: "Sono in imbarazzo totale, c'è qui la mia signora". In chiusura ci ha pensato Luca Laurenti a stemperare l'imbarazzo: "Ma magari ci rimani male...".

bonolis laura freddi paolo bonolis laura freddi BONOLIS FREDDI