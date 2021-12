Guarda il video:

https://www.iene.mediaset.it/video/scherzo-antonella-mosetti_1109311.shtml

ONLYFANS, L'AGENZIA DI COLLOCAMENTO PER LE TELE-TROMBATE - ANTONELLA MOSETTI PARLA DELLA SUA SVOLTA A LUCI ROSSE

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/onlyfans-39-agenzia-collocamento-tele-trombate-nbsp-286077.htm

Da www.leggo.it

lo scherzo delle iene ad antonella mosetti 6

Antonella Mosetti senza freni. Dalla televisione ai canali social per adulti il passo è breve, almeno per l'ex volto di Non è la Rai, finita vittima di un diabolico scherzo delle Iene che sono riuscite a estorcere alla showgirl piccanti rivelazioni a proposito delle sue preferenze sessuali.

lo scherzo delle iene ad antonella mosetti 5

La modella, che a ottobre ha confessato di aver aperto un canale professionale su Onlyfans per arrotondare, si fa convincere dall'amico Antonello Lauretti dell'esistenza di un cliente che, grazie al mercato cinese, potrebbe garantirle grandi opportunità di guadagno.

lo scherzo delle iene ad antonella mosetti 4

Antonella, al settimo cielo per la proposta, accetta e si lascia andare a confessioni peccaminose e senza timore ammette: «Sono porca, se mi piace un uomo… eh!».

lo scherzo delle iene ad antonella mosetti 9

L'incontro con il cliente

Istruito dalla iena Nicolò De Devitiis, l'amico convoca la Mosetti a casa sua per incontrare il famoso cliente. «Sei single?», le domanda l’uomo. «Sì, da tre anni. Becco tutti fig*i che sembrano grandi, 30, 35 anni, in realtà hanno 20, 22 anni. E dico: 'Ma io con te che ci faccio? Ti do il latte?'».

lo scherzo delle iene ad antonella mosetti 8

Dopo pochi minuti si passa alle domande più serie: «Quali sono le richieste hot che ricevi su Onlyfans?». «Posso fare una foto in cui si vede un po’ il seno, mutanda, calze a rete. Il capezzolo? In privato. Le foto che mi chiedono tanto sono dei piedi. Quelle con le scritte sulle tette ancora no».

lo scherzo delle iene ad antonella mosetti 3

L’uomo poi le precisa che dovrà scrivere in cinese sul seno. «Lo faccio!», replica Antonella. E aggiunge: «Io ho fatto i calendari. Sto bigottismo inutile!». Quando il manager le chiede dei tatuaggi, per i quali gli asiatici vanno pazzi, lei gli mostra quello sul piede, poi precisa di averne un po' in tutto il corpo: «Sulla patata, luna mandala sulla chiappa, in mezzo al seno c’ho la scritta 'Resilienza'. Amo', ce li ho studiati!».

La proposta

lo scherzo delle iene ad antonella mosetti 1

Tra una rivelazione e l'altra si passa a simulare l'incontro con il cliente. «Mettiamo che io sono un utente e ti voglio dare 10 mila dollari, me la fai vedere una ziz*a in privato, con la faccia però?», gli dice il manager.

lo scherzo delle iene ad antonella mosetti 2

«Sì, certo!», risponde lei. «Dove ti vuoi spingere?», le chiede ancora, con proposte sempre più eccessive e alle quali lei replica così: «Ho tanta paura, nel senso che io sono porca, non me ne frega un caz*o, però ho paura che qualcuno mi fa uno screenshot di un video. Sai quanta gente mi ha detto: 'Ti do 30 mila subito, mi mandi un video privato che stai nuda sul letto e ti si vede tutta in video?' Ma io in Italia posso rischiare?».

lo scherzo delle iene ad antonella mosetti 7

La prudenza, si sa, non è mai troppa. «Tanto comunque so' tutti porci - continua la Mosetti - Facebook, Instagram… Vado al ristorante, mi arriva il messaggio: 'Se vieni in bagno ti do 1000 euro'. Cioè, hai capito dove arrivano? Amo', nessuno mi prende sul serio. Gli uomini me se vojono tutti chiava' in tutti i modi. Quello comunico».

lo scherzo delle iene ad antonella mosetti 10

Lauretti chiarisce che Antonella è porca solo con chi gli piace. «Se mi piace faccio proprio… eh! Mi travesto. Cioè se uno mi dice versati lo champagne tutto addosso, avoglia. Ho fatto tutto, tranne le candele, la cera calda, bollente, sui capezzoli. Fa un po’ male, però se ti piace uno lo fai», rivela.

antonella mosetti 5

La truffa

Le parole della modella convincono il manager che si accorda con Antonella Mosetti per inserire i suoi dati online. Poco dopo, però, l'amico le rivela che il suo profilo su Onlyfans è stato hackerato e le sono già stati rubati 2.000 euro.

Imbufalita, se la prende con Antonello e un suo gancio, Luigi, che gli ha fornito il contatto. La Mosetti sbraita, in preda all’isteria, dice parolacce finché non si lascia convincere ad andare a casa del finto manager per recuperare i soldi.

antonella mosetti 4

Mentre è in auto al ragazzo colpevole di aver dato il contatto all’amico Antonello dice: «I 2.000 euro me li ridai tu, anzi me ne ridai 3.000 di euro, con 2.000 me ce pulisco 'n'ascella, con un minuto di Onlyfans faccio 2.000 euro, senza neanche fa vede' 'na tetta».

Una volta arrivata a casa del truffatore, Antonella lo insegue per picchiarlo: «Ti ammazzo di botte». Per fortuna alla fine il presunto manager riesce a fuggire dal suo nascondiglio in bagno e ad aprire la porta per svelare lo scherzo.

lo scherzo delle iene ad antonella mosetti 11

«Voi siete pazzi, uno c’ho un’età…». «Ma che un’età, su Onlyfans stai a fa' i numeri!», le fa notare Nicolò De Devitiis. «Eh so’ top, non faccio vede’ niente e so top, scusate. Perché l'ho aperto? Non lo faceva nessuno e l’ho fatto, tanto non sono nuda su Onlyfans. Mi so' detta 'Why not?'».

antonella mosetti 2 antonella mosetti 1 antonella mosetti 8 antonella mosetti 5 antonella mosetti 7 antonella mosetti antonella mosetti 9 antonella mosetti 3 antonella mosetti 10 antonella mosetti antonella mosetti antonella mosetti antonella mosetti 8 antonella mosetti 7 antonella mosetti antonella mosetti antonella mosetti 4 antonella mosetti 5 antonella mosetti 6 antonella mosetti 9 antonella mosetti 3 antonella mosetti 13 antonella mosetti 2 antonella mosetti 10 antonella mosetti 12 antonella mosetti 11 antonella mosetti antonella mosetti 1 antonella mosetti antonella mosetti al grande fratello vip antonella mosetti e bettarini antonella mosetti 9 antonella mosetti 8 antonella mosetti 7 antonella mosetti 6 antonella mosetti 5 antonella mosetti 4 antonella mosetti 3 antonella mosetti 10 antonella mosetti ANTONELLA MOSETTI ANTONELLA MOSETTI ANTONELLA MOSETTI ANTONELLA MOSETTI ANTONELLA MOSETTI ANTONELLA MOSETTI antonella mosetti 3