LA "SORCA ASSASSINA" COLPISCE ANCORA! - ELODIE, MA ALLORA NON È UN VIZIO MA UN PIACERE: LA "BEYONCE' DEL QUARTACCIO" SI ESIBISCE IN CONCERTO A BARI E UN COLPO DI VENTO LA FA RESTARE CON LA SANTA PATONZA IN BELLA VISTA - LO SCORSO MESE, SI È PRESENTATA SUL PALCO DI "ROAD TO BATTITI" CON UN BODY INGUINALE STRIMINZITO E LA SUA "FARFALLINA" CHE FACEVA CAPOLINO. IDEM AL CONCERTO DELLO SCORSO NOVEMBRE, A ROMA - VIDEO

Elodie è meno del nulla cosmico per farsi filare la sua musica deve praticamente uscirla??? pic.twitter.com/h6VBbNQcYX — erclab_lariserva (@riserva_erclab) September 6, 2024

Estratto dell'articolo di Giusy Dente per www.fanpage.it - 16 luglio 2024

elodie in concerto a bari 4

[…] Black Nirvana è il titolo del suo ultimo brano, un tormentone che da settimane è impossibile togliersi dalla testa. Ha portato la canzone anche sul palco di Road To Battiti: si è esibita a Bari […]

IL LOOK DI ELODIE

Quando è sul palco Elodie ama comunicare non solo con la musica, ma anche col corpo. Nonostante le critiche che ha spesso ricevuto, non ha mai rinunciato a vestirsi secondo il proprio gusto personale, indossando ciò che la fa stare bene, sempre fedele al valore della libertà, quello che da sempre la guida nelle sue scelte, di stile e di vita. Assecondare i preconcetti altrui non è una sua priorità.

Ama i nude look e proprio con un outfit trasparente il mese scorso ha preso parte alla sfilata di Jacquemus a Capri. Proprio di questa Maison era il candido look sfoggiato sul palco di Bari: un ampio abito lungo fino alle caviglie con colletto alto, che attraverso un'apertura sul fianco lasciava intravedere il body sottostante, sgambato e dello stesso colore. Fa parte della collezione Autunno 2024 Ready-to-wear. L'artista ha completato il look con un paio di originali maxi orecchini trasparenti di Agustina Ros.

ARTICOLI CORRELATI

elodie in concerto a bari 9 elodie lo spacco di elodie 7 elodie fa la lap dance nel video di euphoria 4 lo spacco di elodie 8 elodie in concerto a bari 8 elodie in concerto a bari 3 elodie in concerto a bari 7 lo spacco di elodie 6 elodie in concerto a bari 6 elodie in concerto a bari 1 elodie in concerto a bari 2 elodie in concerto a bari 5