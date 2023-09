LA RAI SI SVENA PER NUNZIA DE GIROLAMO: LA SUA TRASMISSIONE, “AVANTI POPOLO”, COSTERÀ PIU’ 6 MILIONI DI EURO PER 32 PUNTATE (SIAMO A 200 MILA EURO A PUNTATA: “CARTABIANCA” DELLA BERLINGUER COSTAVA 80 MILA A PUNTATA) – IN STUDIO IL PUBBLICO SARÀ COMPOSTO DA UN CENTINAIO DI PERSONE, CHE SARANNO LE STESSE PER TUTTO L’ANNO (PAGATE A GETTONE) E AVRANNO IL DIRITTO DI PAROLA - SUL PROGRAMMA VOCE IN CAPITOLO L’HA AVUTA ANCHE LUCIO PRESTA, AGENTE DI NUNZIARELLA, CHE HA PARTECIPATO A UN PAIO DI RIUNIONI PREPARATORIE COI VERTICI RAI…

Estratto dell’articolo di Gianluca Roselli per il “Fatto quotidiano”

nunzia de girolamo

Una trattativa serrata sui costi. Anche con Lucio Presta. Perché Nunzia De Girolamo fa parte della sua scuderia, la Arcobaleno Tre, come altri in Rai, a partire da Amadeus.

Tanto da produrre uno slittamento della messa in onda: prima prevista per il 3 ottobre, l’esordio avverrà invece una settimana dopo, il 10. C’è ancora da chiudere la squadra degli ospiti fissi e qualche dettaglio economico. Parliamo di Avanti popolo, il nuovo programma dell’ex deputata di Forza Italia ed ex ministra dell’agricoltura nel governo Letta, ora conduttrice in Rai, che su Raitre prenderà il posto di Bianca Berlinguer […]

nunzia de girolamo

Un nuovo format su cui Viale Mazzini punta parecchio […] visto anche il budget messo a disposizione: circa 200 mila euro a puntata, che per tutta la stagione (32 puntate) fanno 6 milioni e 400 mila euro. Una cifra considerevole per un programma d’informazione, realizzato in appalto esterno parziale con la società di produzione Fremantle di Lorenzo Mieli e Marco Tombolini. Cartabianca, per dire, stava sugli 80 mila.

lucio presta

Ma se su un programma s’investe, su un altro si risparmia. Belve, le graffianti interviste di Francesca Fagnani, che tornerà martedì prossimo su Raidue, lo scorso anno, sotto la gestione di Carlo Fuortes, aveva raggiunto la cifra “monstre” di 350 mila euro a puntata, che ora sono stati ridotti a 150 mila. Al suo esordio in Rai, nel 2021, Belve veniva realizzato internamente, con un costo di soli 20 mila euro a puntata […]. A far esplodere notevolmente i costi […] l’innalzamento dei cachet destinati agli ospiti, presumibilmente assai alti. […] Dato in esterno anch’esso a Fremantle, quest’anno Belve tornerà a essere un appalto parziale. E forse anche per questo si risparmia. Sergio meglio di Fuortes, dunque, almeno sotto questo aspetto.

[…] La collocazione in prime time nella scorsa stagione non ha dato i numeri sperati, vedremo quest’anno. Ma la concorrenza è forte. A pieno regime, il martedì sarà la serata più bollente della settimana: oltre a Belve, ci sono Berlinguer, Giovanni Floris e Le Iene, dove quest’anno farà il suo esordio Veronica Gentili.

nunzia de girolamo

Tornando ad Avanti popolo, in studio il pubblico sarà composto da un centinaio di persone, che saranno le stesse per tutto l’anno (pagate a gettone) e avranno il diritto di parola sui temi della puntata sulla falsariga di Aboccaperta, trasmissione cult degli anni Novanta di Gianfranco Funari […] Oltre al dibattito in studio […] ci saranno servizi esterni, reportage e collegamenti. […] Sul programma voce in capitolo l’ha avuta anche Lucio Presta, che ha partecipato a un paio di riunioni preparatorie coi vertici Rai, e potrebbe dire la sua anche sui contenuti. Il martedì per lui sarà un derby, visto che, oltre che di De Girolamo, Presta è l’agente pure di Bianca Berlinguer. […]