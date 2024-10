UNA REUNION DA SEPARATI IN CASA - I MANAGER DEGLI OASIS PREPARANO UN'"OPERAZIONE IN STILE MILITARE" PER EVITARE UN NUOVO LITIGIO TRA I FRATELLI GALLAGHER - UNO SCAZZO TRA I DUE SAREBBE UN DISASTRO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO PER GLI ORGANIZZATORI DEL REUNION TOUR - PER QUESTO, LIAM E NOEL SARANNO TENUTI A DISTANZA E SI INCONTRERANNO SOLO PER I LAVORI PROMOZIONALI E PER GLI SPETTACOLI - IL VERO BANCO DI PROVA SARA'...

Estratto dell'articolo di Gabriele Fazio per www.open.online

liam e noel gallagher

Una fonte interna a quella che è attesa come una delle più importanti reunion della storia della musica mondiale, e ci riferiamo ovviamente a quella riguardante gli Oasis, svela al The Mirror: «Noel e Liam stanno tornando e si riuniranno, ma non pensate nemmeno per un minuto che questo sia un tour incentrato sull’amore fraterno assoluto, sulle uscite serali e sullo stare insieme 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come ai vecchi tempi», anzi, l’organizzazione sarebbe talmente da ricordare «un’operazione in stile militare».

Si dice infatti che gli organizzatori dell’attesissimo Oasis Live ’25 stiano pianificando di tenere Noel e Liam Gallagher il più possibile separati proprio per non incorrere in […] un possibile nuovo litigio dei due fratelli, cosa che si rivelerebbe per tutti un disastro economico di dimensioni bibliche. […] Al momento i due sarebbero tenuti rigorosamente a distanza, evidentemente tutti convinti che c’è troppo in ballo per rischiare che il carattere fumantino dei due torni a creare guai.

CAMERINI E VIAGGI SEPARATI

«Non saranno l’uno nelle tasche dell’altro – racconta ancora la fonte al The Mirror – e saranno effettivamente entità separate che si uniranno per il necessario lavoro promozionale e per i concerti. A parte questo, saranno separati per gran parte di questa reunion». Pare che l’organizzazione abbia previsto camerini separati. […]

Anche i viaggi saranno organizzati in modo tale da tenere i due a distanza, «Qualsiasi ricaduta sarebbe un incubo per le pubbliche relazioni e le finanze» prosegue la fonte, che preannuncia un certo nervosismo in vista delle prime prove: «sarà la prima volta che saranno di nuovo insieme per un periodo di tempo significativo. L’atmosfera sarà sicuramente elettrica, ma anche un po’ nervosa».

