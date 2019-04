RITORNA LA LETIZIA! (NOEMI) – L’EX PAPI GIRL DI BERLUSCONI PARTECIPERÀ A UN REALITY NAPOLETANO ALLA GUIDADI UN GRUPPO DI DONNE CHE PER CENTO GIORNI TRASCORRERÀ LA GIORNATA CON TELECAMERE AL SEGUITO - IL NOME DELLA SERIE È ANCORA TOP SECRET E ANCHE LA RETE MA DI SICURO NON MANCHERANNO FESTE, APERITIVI, VERNISSAGE, SERATE DI GALA, ABITI LUNGHI, GIOIELLI E TACCHI A SPILLO…

Maria Chiara Aulisio per “Il Mattino”

Il nome della serie è ancora top secret, e anche la rete televisiva sulla quale andrà in onda. Non sono le Lucky Ladies atto secondo e non le vedremo neanche su FoxLife. L' unica certezza, al momento, è che le sei protagoniste sono già state scelte e a metà maggio cominceranno pure le riprese.

Napoletane, bell' aspetto, giovani (ma nemmeno troppo), hanno superato a pieni voti i provini organizzati nei giorni scorsi a «Casa Rubinacci relais» sbaragliando decine di agguerrite concorrenti pronte a tutto pur di conquistarsi un posto al sole nel nuovo docu-reality, format americano di successo in fase di sperimentazione anche qui. Ce l' hanno fatta in sei, ma potrebbero diventare sette se i vertici della produzione lo riterranno opportuno: i loro nomi saranno svelati uno alla volta con l' obiettivo di creare attesa e curiosità.

Ecco il primo, quello che ha messo subito tutti d' accordo, autori e registi: Noemi Letizia. Sarà lei, la ex papi girl di Berlusconi, da qualche mese mamma felice per la terza volta, a guidare il gruppo di donne che per quasi cento giorni trascorrerà buona parte della propria giornata sotto le luci delle telecamere.

È vero che non si tratta della seconda edizione delle Lucky Ladies, ma è anche vero che il format è molto simile: «Sì, certo - spiega Alessandra Rubinacci, co-autrice del programma e anima e motore dei provini napoletani - la sostanza è la stessa anche se, stavolta, la formula è quella del documentario. È chiaro che non mancheranno feste, aperitivi, vernissage, serate di gala, abiti lunghi, gioielli e tacchi a spillo. C' è bisogno di bellezza e leggerezza anche in tv e le nostre signore sono pronte a scendere in campo».

Occhi, e telecamere, puntati su Noemi Letizia, dunque, la vera star del reality, bene abituata a reggere il peso dell' attenzione mediatica da quando, nel 2009, il Cavaliere, allora presidente del Consiglio, si presentò alla sua festa di diciotto anni in un locale dell' hinterland.

Una vicenda che fece scalpore, se ne parlò per mesi, Veronica Lario scrisse una lettera a Repubblica con la quale sancì il divorzio dal marito e, più recentemente, il regista Paolo Sorrentino, quella serata, l' ha raccontata nella seconda parte del suo film, Loro, dedicato alla vita, privata e politica, di Silvio Berlusconi.

Non fa una piega, anzi, non ha mai fatto una piega, Noemi Letizia, molto brava a dimenticare il passato e a guardare al futuro. Organza e schiena nuda, si sposa come una fata sul mare di Recommone, a Nerano, con i due figli a fare da paggetti, ma dopo novanta giorni si separa tra liti furiose e carte bollate.

Una solitudine sentimentale, la sua, destinata a non durare troppo: a pochi mesi dal divorzio Noemi incontra un altro amore, Carlo Pica, con il quale mette al mondo un altro bimbo: «È la sua nuova vita che ci interessa - commenta la Rubinacci, erede con i fratelli della celebre casa di moda napoletana, voce narrante e fil rouge del vecchio programma Lucky Ladies - del passato non ci importa nulla e nemmeno se ne parlerà.

E potete essere certi che meglio delle altre Noemi reggerà lo stress della popolarità e le chiacchiere mediatiche che inevitabilmente si abbatteranno sul reality, ma fa parte del gioco e lei sa bene come fare». Ventotto anni, è la ragazza del gruppo e per questo temeva di non farcela: «Sono tutte più grandi di me, - racconta - ero quasi sicura che non mi avrebbero presa anche se, anagrafe a parte, forse ho vissuto più delle altre. Probabilmente lo avranno considerato. Sarà una esperienza fantastica».

Tutto pronto, dunque, in attesa che la produzione tiri fuori i nomi delle altre: «Posso solo dirvi che a fare i provini sono venute in tante, - aggiunge la Rubinacci - non solo belle, ma spiritose e capaci di non prendersi troppo sul serio. Poco importa se sono state scelte o no, quel che conta è la voglia di divertirsi.

Qualche nome? Veronica Andreano, Barbara Giovene, Raffaela Russo, Stella Giannicola, Daniela Sabella, Roberta Catenacci, Chicca Gentile, Carolina Faccioli, Bianca Cocozza di Montanara, Alessandra Vittorini, Nadia Petrosino, Mila Gambardella, Francesca Cinefra, Paola Falconio, Simonetta De Luca, Raffaella Siervo, Francesca Santini. Tra loro ci sono le magnifiche sei. E a tutte - conclude il direttore dei casting - vanno i miei complimenti per la capacità di vivere la vita con levità e autoironia. Esattamente come faccio io».

