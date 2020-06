L’ARIA DIVENTA ELETTRA (LAMBORGHINI): “LA PUZZA DI MERDA MI PIACE PROPRIO TANTO, NON C’È NIENTE DI PIÙ BELLO” – L’EREDITIERA SENTE IL BISOGNO DI CONDIVIDERE LE SUE PASSIONI PIU’ RECONDITE SU INSTAGRAM: "LA PUZZA DI VACCA, DI CAVALLO, A ME PIACE DAVVERO. VOI CHE NON SIETE CAVALLARI DOVRESTE PROVARLA" – VIDEO

ELETTRA LAMBORGHINI E LA PUZZA DI MERDA

elettra lamborghini 3

Da zazoom.it

“La puzza di m***a mi piace proprio tanto, non c’è niente di più bello” (Di venerdì 26 giugno 2020) “Ragazzi sto andando a trovare le mie amiche vacche, qui lungo un sentiero dove vado spesso a camminare, e stavo pensando che fin da quando ero piccolina a me la puzza di me**a piace proprio tanto“.

elettra lamborghini 6

Così dice Elettra Lamborghini in un video pubblicato nelle sue Instagram Stories mentre passeggia per la campagna, diretta alla fattoria dove si trova il suo nuovo cavallo. Come sempre senza peli sulla lingua, l’ereditiera è scesa nei dettagli con i suoi fan, invitandoli a fare l’esperienza degli odori della natura. “proprio la puzza di vacca, di cavallo. Non c’è niente di più bello. Voi che non siete cavallari dovreste provarla. A me piace davvero ragazzi”, conclude prima di montare in sella al suo amato quadrupede. L'articolo Elettra Lamborghini: “La puzza di m***a mi piace proprio tanto, non c’è ...

elettra lamborghini 2 elettra lamborghini 1 elettra lamborghini 6 elettra lamborghini 4 elettra lamborghini 2 elettra lamborghini 2 elettra lamborghini 1 elettra lamborghini 5 elettra lamborghini 7 elettra lamborghini 1 elettra lamborghini 6 elettra lamborghini 8 elettra lamborghini elettra lamborghini elettra lamborghini 4