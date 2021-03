3 mar 2021 18:21

IL SANREMO DELLA “DEA” DANDOLO – LA FUGA DI MATILDA DE ANGELIS: STAMANI HA FATTO IL CHECK OUT DALL’ALBERGO COMMENTANDO: “SONO CONTENTA, MA NON È IL MIO. NON VEDO L’ORA DI TORNARE A CASA” - LE FARFALLE IN TESTA DI LOREDANA BERTÈ ERANO UN PRESTITO DI MALGIOGLIO - LA DEDICA SOSPETTA ALLA TATANGELO – CHI È IL CANTANTE IN GARA CHE SI PROFESSA UN DONGIOVANNI E INVECE HA UNA RELAZIONE CON IL SUO TRUCCATORE?

matilda de angelis 1 Dea Verna e Alberto Dandolo per www.oggi.it Sa cantare, presentare, è spigliata e ironica: Matilda De Angelis è stata la rivelazione della prima serata. Stamattina è stata avvistata al Grand hotel Des Anglais, mentre faceva, da sola, con grande semplicità, il check out. E ha commentato parlando con una ragazza che le faceva i complimenti: “Sono molto contenta, ma non vedo l’ora di tornare a casa, non è il mio”. Matilda ripensaci, in Tv hai un futuro! loredana berte PANICO PER IL COVID! – Panico a Sanremo: da giovedì la cittadina dovrebbe tornare in arancione rinforzato. Risultato: bar e ristoranti chiusi anche di giorno. I ristoratori sono già sul piede di guerra… IL TOCCO DI MALGIOGLIO – Cristiano Malgioglio ha fatto un atto di generosità con Loredana Bertè e le ha prestato le sue farfalle ornamentali che la cantante ha mostrato sul palco mettendosele in testa. Peccato che fossero in prestito e non sono ancora tornare al mittente. Il paroliere non l’ha presa bene… arisa LA DEDICA (SOSPETTA) ALLA TATANGELO – Gigi D’Alessio osannato dai colleghi dopo che Arisa ha interpretato magistralmente il brano Potevi fare di più. La canzone parla di una storia finita e sarebbe stato scritto per la più bella voce della musica italiana. Ma siamo sicuri che non sia dedicato ad Anna Tatangelo? INDOVINELLO 1 – Lui è un giornalista in erba e lei una potente comunicatrice, i due a Sanremo si incontrano segretamente nelle retrovie della sala stampa. Perché? E di chi stiamo parlando? INDOVINELLO 2 – Chi è quel cantante in gara che si professa un dongiovanni e invece ha una relazione con il suo truccatore? gigi d'alessio anna tatangelo meme sanremo 2021 1 MATILDA DE ANGELIS matilda de angelis fiorello amadeus loredana bertè meme sanremo 2021 3 fiorello matilda de angelis meme sanremo 2021 6 meme sanremo 2021 4 aiello 5 meme sanremo 2021 5 meme sanremo 2021 7 aiello 4 elena faggi giovanna civitillo 8 zlatan ibrahimovic matilda de angelis amadeus ghemon amadeus fiorello. fiorello amadeus 2 amadeus zlatan ibrahimovic sanremo 2021 max gazze. francesca michielin fedez. damiano dei maneskin in etro max gazze. matilda de angelis 2 giovanna civitillo 1 noemi. damiano dei maneskin etro achille lauro. avincola aiello 6 fiorello 2 annalisa. loredana berte fedez. maneskin matilda de angelis. fiorello amadeus. amadeus matilda de angelis matilda de angelis avincola. meme sanremo 2021 2 loredana berte