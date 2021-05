SIETE PRONTI PER IL RITORNO DEL "TRONO DI SPADE"? – DOPO IL SUCCESSO DELLA SERIE FANTASY (NONOSTANTE LA DELUSIONE DEI FAN PER L’ULTIMA STAGIONE) ARRIVA ‘’HOUSE OF THE DRAGON’’, LO SPIN-OFF DELLA SERIE AMBIENTATA 300 ANNI PRIME DEGLI EVENTI DELLA SERIE MADRE – RACCONTERA’ LA STORIA DEI TARGARYEN, UNA DELLE PRINCIPALI CASATE DI ‘’GAME OF THRONES’’ – MA NON ASPETTATEVI IL SESSO E LA VIOLENZA DELLA SERIE ORIGINALE...

Renato Franco per il "Corriere della Sera"

house of dragon

Un po' spin-off, un po' prequel: House of the Dragon è la nuova serie che spera di ripercorrere le orme del fenomenale Trono di Spade. Basata sul romanzo di George R.R. Martin Fuoco e sangue e ambientata 300 anni prima (ecco il prequel) degli eventi della serie madre, House of the Dragon racconterà la storia di Casa Targaryen (una delle principali casate della serie originale, di qui lo spin-off).

house of dragon 4

Ambientata in un grande mondo immaginario, fantastico e selvaggio, primitivo e barbaro, favoloso e onirico, Game of Thrones (Il trono di spade) per 8 anni ha messo in scena la lotta per la conquista del regno in un complesso, oscuro e magico gioco di potere fatto di intrighi politici, economici e religiosi, in mezzo a creature leggendarie e umanissimi personaggi.

targaryen house of dragon

Per la prima volta il pubblico ha assistito a una chimera - un kolossal intimista, una contraddizione in termini - che ha saputo coniugare la complessità sofisticata dell'animo umano con lo spettacolo degli effetti speciali (gli ultimi sei episodi sono costati 15 milioni di dollari l'uno).

Sesso e violenza. Anche questo è stato Il trono di spade. Ma può essere che House of the Dragon (Hbo ha rilasciato le prime immagini, arriverà su Sky e Now nel 2022) possa derogare al suo crudo realismo in nome di una visione neo-puritana più conforme ai conformisti tempi che stiamo vivendo.

house of dragon 3

«Non mi sentirei a mio agio nell' essere parte di qualcosa che ha una violenza esplicita verso le donne senza alcun motivo - ha spiegato Olivia Cooke, nel cast della nuova serie -, solo perché vogliono che sia allettante per gli spettatori. Ho avuto la fortuna di leggere la sceneggiatura prima ed è cambiata molto rispetto alle prime stagioni». Fosse così, peccato.

house of dragon 2 game of thrones 5 game of thrones 1 game of thrones 5 game of thrones 3 game of thrones 4 GAME OF THRONES GAME OF THRONES GAME OF THRONES game of thrones 39 game of thrones 4 house of dragon 2

game of thrones 8 game of thrones 6 game of thrones 16 game of thrones 9 game of thrones 19 game of thrones 21 game of thrones 7 game of thrones 17 game of thrones 22 game of thrones 6 game of thrones 20 game of thrones 15 game of thrones 2 game of thrones 14 game of thrones 13 game of thrones 11 game of thrones 10 game of thrones 1 game of thrones 8