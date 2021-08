11 ago 2021 13:11

SLURP E CONTRO SLURP! – TRAVAGLIO SFOTTE CERASA PER LA BIOGRAFIA DI DRAGHI DI MARCO CECCHINI PUBBLICATA DAL “FOGLIO” A PUNTATE: “AI SUOI LETTORI, INSIEME ALLA DRAGHEIDE, REGALERÀ UN ROSARIO” – E VIENE UCCELLATO: “C’È UN PICCOLO PROBLEMA PER IL CARO TRAVAGLIO, ANZI UN DOPPIO PROBLEMA: IL LIBRO DEL NOSTRO CECCHINI È STATO BEN RECENSITO NEL GIUGNO DEL 2020 PROPRIO DAL 'FATTO'. POCHI MESI DOPO IL RESPONSABILE LIBRI DELLA CASA EDITRICE DEL 'FATTO' HA CHIESTO ALL’EDITORE FAZI I DIRITTI PER POTERLO ALLEGARE AL GIORNALE IN EDICOLA, ALL’INTERNO DELLA PAPERFIRST DIRETTA DA MARCO LILLO…”