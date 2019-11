SONTAG D’AMORE – ANCHE I GRANDI INTELLETTUALI SONO OSSESSIONATI DALL’INNAMORAMENTO: I DIARI E TACCUINI DI SUSAN SONTAG, CHE IL FIGLIO HA RACCOLTO SU INDICAZIONE DELLA MADRE, SONO UN MERAVIGLIOSO CATALOGO SUL SESSO, SUL DOLORE E SULLA FORMAZIONE INDIVIDUALE. IN BREVE, SULL’AMORE - RIFLESSIONI TALMENTE INTIME DA SEMBRARE UNIVERSALI, COME IL CATALOGO DELLE “CARATTERISTICHE CHE MI ATTRAGGONO E CHE LA PERSONA CHE AMO DEVE POSSEDERE”

Susan Sontag è morta ormai da quindici anni, per un cancro al sangue, e verso la fine ha detto a suo figlio David: "Sai dove sono i diari". Che aveva scritto per tutta la vita, a partire dai quindici anni (quando si è diplomata saltando tre anni di scuola). Un centinaio di quaderni a cui il figlio si è dedicato con ostinazione, e da cui non ha voluto eliminare niente. Sul sesso, sul dolore, sulla formazione individuale che l' ha portata alla maturità. Su suo figlio, anche.

Questo secondo volume è totalmente immerso nell' età adulta di Susan, che diventa sempre più forte, ma anche sempre più esposta alle sofferenze d' amore: "Amare = la sensazione di vivere in una forma più intensa. Come l' ossigeno puro (diverso dall' aria)". E poiché scrive solo per se stessa, scrive con una sincerità che si infila in tutte le pieghe della vita quotidiana (…)

Riflette sulla bellezza di sua madre, sulla vita con suo figlio, sull' abbandono delle sue fidanzate, sui libri, sul Vietnam, sulla letteratura, sugli inganni della sua intelligenza, sul fatto che la vera ragione per cui indossa i pantaloni è per nascondere le gambe grosse. Questo diario è fatto di frammenti, impressioni, citazioni, elenchi. "Caratteristiche che mi attraggono (la persona che amo deve possederne almeno due o tre): 1. Intelligenza 2. Bellezza; eleganza 3. Douceur 4. Glamour; celebrità 5. Forza 6. Vitalità; entusiasmo sessuale: allegria; fascino 7. Espansività affettiva, tenerezza (verbale, fisica), affettuosità

Una grande (e imbarazzante) scoperta degli ultimi anni: quanto sono sensibile alla numero 4".

Nel gennaio del 1971, a trentanove anni, Susan Sontag annota: "Cosa mi fa sentire forte? Essere innamorata e lavorare. Devo lavorare". Uno dei più importanti intellettuali (uomini e donne) del Novecento era ossessionata dall' innamoramento quanto dallo studio e dalla scrittura. In tutti questi campi lei si abbandonava, consegnava se stessa. (…)

