È STATA PAGATA LA SANZIONE DI 170MILA EURO COMMINATA ALLA RAI DOPO LA FACCENDA SANREMO-INSTAGRAM? – IL CASO ERA ESPLOSO SUL PALCO DELL’ARISTON DOPO CHE CHIARA FERRAGNI AVEVA APERTO UN PROFILO SU INSTAGRAM AD AMADEUS: UNO SPOT OCCULTO A "META" CON TANTO DI MILIONI DI FOLLOWER PIOVUTI NEL PROFILO DEL PRESENTATORE – ALL’EPOCA DAGOSPIA GIRÒ LA PENNA NELLA PIAGA E L'AGCOM COMMINÒ LA MULTA. MA CHI L’HA PAGATA? NON SARÀ MICA CHE È STATO FATTO CON I SOLDI DEI CONTRIBUENTI?

Marco Zonetti per Dagospia

Mentre Selvaggia Lucarelli snocciola, rilanciata da Dago, i vari casi relativi a Chiara Ferragni e alla beneficenza che, come scrive la giornalista del Fatto Quotidiano, "più che un errore di comunicazione sembra proprio uno schema collaudato negli anni", è il caso di tornare su un argomento segnalato proprio in prima battuta da Dagospia in occasione dello scorso Festival di Sanremo.

Durante la prima serata della kermesse 2023, la co-conduttrice Chiara Ferragni aprì davanti a milioni di spettatori il profilo di Amadeus sulla piattaforma social di proprietà della Meta di Mark Zuckerberg, enfatizzando subito a spron battuto il numero esorbitante di "follower" che si aggiungevano immediatamente al neonato account del conduttore. Generando così – come Dago-sottolineato, per l'appunto – un preziosissimo volume di traffico a favore di Instagram (e dei suoi proprietari).

La promozione capillare continuò poi in tutte le trasmissioni "satellite" del Festival di Sanremo, e proseguì all'Ariston con continui e reiterati riferimenti alla quantità di seguaci di Amadeus che seguitavano ad aggiungersi via via, fino a oltrepassare di molto il milione.

A parte quindi il suddetto traffico generato dalla pubblicità fatta a Instagram da Rai1 di fronte a una decina di milioni di spettatori ogni sera, ora il conduttore vanta un suo seguitissimo profilo su Instagram. E a questo punto occorre fornire qualche dato sui guadagni che può realizzare il titolare di un account sulla suddetta piattaforma social.

I titolari possono essere "nano influencer" con un numero di seguaci che vanno tra i 50 e i 550mila, "macro influencer" quando superano i 500mila follower, e infine "celebrity" dal milione di affezionati in su. E quanto guadagnano? Un nano influencer può arrivare a una trentina di euro a post, uno medio-piccolo a 100-200 euro ma può raggiungere anche i 500. E poi ci sono le "celebrity" che possono ottenere guadagni anche molto importanti per singolo contenuto. Per esempio Chiara Ferragni e Fedez guadagnano rispettivamente 50mila euro lei e 30mila euro lui per ogni post.

I numeri dei seguaci di Amadeus, grazie a Chiara Ferragni, si attestano oggi sui due milioni, ponendolo quindi nella categoria "celebrity". Senza contare che quel continuo battage sanremese fece aumentare il numero già nutritissimo dei follower della stessa Ferragni e dell'altro co-conduttore Gianni Morandi. Generando complessivamente un volume di traffico incommensurabile per Meta (traducibile in lauti ricavi per Mark Zuckerberg) e incrementando il valore commerciale dei loro post futuri.

Vi era altresì un ulteriore aspetto da considerare, meno commerciale, ma più sociale. Ovvero l'insistita esaltazione del "numero di follower su Instagram" da parte della Tv pubblica nel suo programma più visto e seguito anche da moltissimi giovani e giovanissimi. L'ostentata rincorsa a sottolineare l'importanza di vantare sempre più seguaci sui social, come se fosse un aspetto imprescindibile della vita, come se fosse per l'appunto il "numero dei follower su Instagram" a definire la dignità di una persona, e perfino la sua identità.

I siparietti nei quali Morandi e la conduttrice di turno prendevano in giro Amadeus, per la sua scarsa dimestichezza con le piattaforme social, fomentavano una sorta di "gara" a chi fosse più seguito, come se – ribadiamo – fosse l'obiettivo definitivo al quale ambire. Un messaggio subliminale fortemente negativo, soprattutto per le generazioni più giovani, vulnerabili e nella fase delicata della crescita, quando si ricerca spasmodicamente l'approvazione della società e dei propri pari e molto spesso ci si sente inadeguati e fuori posto. Ci siamo passati tutti.

Amadeus superò il milione di follower in pochissimi giorni senz'altro poiché è un conduttore di successo, ma soprattutto perché godette di un'imponente promozione pubblicitaria del suo account davanti a milioni e milioni di spettatori. Siamo sicuri che il ragazzino o la ragazzina con i suoi cento, mille, diecimila ma anche centomila follower non si sia sentito inadeguato rispetto a quelle cifre esorbitanti strombazzate a ogni piè sospinto, per una settimana tutte le sere nella fascia di maggior ascolto?

L'ultimo, ma non ultimo elemento, da considerare è che la segnalazione di Dagospia focalizzò l'attenzione generale sulla questione Instagram-Sanremo, tanto da allertare l'AgCom, l'Autorità Garante delle Telecomunicazioni, e inducendola ad aprire un fascicolo sul caso della pubblicità occulta alla piattaforma di Zuckerberg.

Nel giugno scorso, l'AgCom ha poi finito per comminare alla Rai - con decisione a maggioranza – una multa di oltre 170mila euro contro Viale Mazzini, colpevole secondo l'agenzia di aver violato le disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante l'ultima edizione di Sanremo.

A far scattare la sanzione furono cinque episodi in cui la Rai inserì "messaggi pubblicitari" senza dichiararli, e che per l'AgCom si trattarono di pubblicità occulta a favore di Instagram.

Altro episodio che valse la sanzione fu la pubblicizzazione del profilo di Amadeus, sbarcato su Instagram grazie a Chiara Ferragni proprio in quell'occasione. Dagospia aveva quindi ragione a manifestare perplessità.

L'interrogativo è il seguente: è stata pagata la sanzione di 170mila euro comminata alla Rai dopo il caso Sanremo-Instagram? E in caso affermativo, da chi?

Nel giugno scorso, l'allora consigliere di amministrazione Rai in quota dipendenti Riccardo Laganà – deceduto improvvisamente due mesi dopo – auspicava che le sanzioni non dovessero ricadere sui contribuenti che pagano il canone, bensì sui responsabili. È andata davvero così? Sarebbe il caso di fare chiarezza.

