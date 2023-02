CHIARA FERRAGNI MEME

Giuseppe Candela e Alberto Dandolo per Dagospia

CHIARA FERRAGNI NON ENTRA NEL "MUSCHIO SELVAGGIO": NON SARA' OSPITE DI FEDEZ SU RAI2

Oltre ad aver scatenato il panico sulla nave Costa Smeralda, Fedez "occupa" Rai2 e RaiPlay con il suo podcast "Muschio Selvaggio".

Tra gli ospiti della settimana anche Chiara Ferragni? No, l'influencer ha deciso di non partecipare, per non sovrapporre ancora i piani e per evitare forse altre polemiche.

ECCO IL TITOLO CHE MARCO MENGONI AVEVA SCELTO E POI HA CAMBIATO

Quello di Madame, "Puttane", aveva fatto molto discutere.

Di un cambio titolo per Tananai vi avevamo parlato nei giorni scorsi. Aggiungiamo una chicca per i fan di Marco Mengoni, il brano che sta conquistando per ora stampa e social si intitola "Due vite" ma il titolo originario era un altro: "Due punti".

SANREMO 2023, IL SUCCESSO E L'IMPATTO SULLE NOMINE RAI

Il trionfo di Amadeus è noto a tutti. Ma in Riviera sottolineano come il successo di Sanremo 2023 stia rafforzando il futuro dell'amministratore delegato Carlo Fuortes, e di conseguenza, del direttore Prime Time Stefano Coletta. Proprio per questo motivo una parte della politica, Lega in primis, sta alzando il fuoco contro il Festival.

GRANDE FRATELLO VIP SFIDA SANREMO 2023: CANALE 5 AVEVA PENSATO A UN DOPPIO APPUNTAMENTO

La discussa controprogrammazione Mediaset porterà in onda domani sera su Canale 5 una puntata inedita del Grande Fratello Vip.

Inizialmente a Cologno Monzese aveva previsto una doppia sfida al Festival, in onda sia contro la prima al martedì e poi un raddoppio al venerdì. Magari con una serata canterina ad hoc. Ipotesi poi saltata e la scelta di tenere in onda una sola puntata nel più "facile" (si fa per dire) giovedì.

ELODIE AL SECONDO POSTO, EFFETTO PARTY O UFFICIO STAMPA?

I soliti maligni sanremesi tra una foccaccia e una pasta al pesto si sono interrogati sulla posizione in classifica di Elodie. In privato non piovono grandi elogi per il suo brano, per ora non paragonabile alle sue ultime hit, però nella prima serata si è classificata seconda e nella classifica generale ha conquistato un posto sul podio a cinque, proprio come quinta.

Viene da chiedersi: avrà inciso anche il mega party di domenica sera che ha fatto scatenare addetti ai livori e vip vari e avariati? O si è fatta sentire di più la spinta di WordsForYou, la società che si occupa della comunicazione di quasi una decina di artisti in gara.

ESCORT ADVISOR: "CALANO LE RICERCHE DURANTE IL FESTIVAL. ALLA PRIMA MENO 12%"

Il Festival di Sanremo influenza anche il sesso a pagamento, il sito Escort Advisor, ha rilevato che i clienti delle escort hanno preferito la kermesse musicale alla compagnia delle professioniste del sesso proprio negli orari del Festival.

Durante la prima puntata, in onda martedì 7 febbraio, da segnalare un calo del 12% delle ricerche. Il sito, con nota stampa, fa sapere che se le ricerche calano online in tutta Italia aumentano però nella zona di Imperia.

DI SOTTOBOSCO E DI RIVIERA

1) Beppe Convertini è sbarcato a Sanremo, conduttore di Linea Verde su Rai 1 ed ex prezzemolone della tv. L'attore pugliese sarà ospite sul palco dell'Ariston? Macché! Condurrà stasera il Gran Galà e Premio “Virgo Novella 2000 SanremoSol” presso il Virgo Village padiglione Liberty Pedriali.

La serata condotta da Convertini vedrà una commissione presieduta dal Maestro Fio Zanotti e sarà composta anche dal Direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, da Giuseppe Grande per SanremoSol, da Paolo Chiparo per Star’s Management e da Altair D’Arcangelo per il mondo Virgo. Amen!

2) L'inviata sanremese più amata dal mondo duomo sessuale che conta? Senza dubbio la mitologica Raffaella Longobardi di Vita in diretta. I trendsetter arcobaleno della città di Peppino Sala hanno scelto come simbolo iconico collaterale a questo Sanremo la poliedrica, storica corrispondente Rai di origine napoletana. Ammiratissimi anche i suoi outfit. In particolare quello in cui appare in un look da mistress con guantini arancione. Guardare per credere.

SA(N)REMO IN ASCOLTO

1) Vivacissimo gruppo d'ascolto sanremese nel popolare quartiere di Precotto a Milano presso la storica osteria San Filippo Neri. A riunirsi gli amici d'infanzia più cari di Gianluca Grignani che è nato e cresciuto proprio in questa area della città.

Per stasera è previsto anche un pre serata in cui supporter di Gianluca si esibiranno in un karaoke con tutti i suoi più grandi successi. In tutto ciò si mangerà e brinderà come non vi fosse un domani. I piatti forti della serata? Mondeghili, cotolette e risotto all'ossobuco!

2) Il gruppo d'ascolto sanremese arcobaleno più gettonato di Milano? Sicuramente quello messo in piedi dal famoso locale gay friendly NoLoso nel quartiere trendy del NoLo, a pochi passi da Piazzale Loreto. I mejo influencer fluid all'ombra della Madonnina si stanno ogni sera infatti riunendo per omaggiare il "Pestival". La cantante più amata? Ovviamente Anna Oxa.

INDOVINELLI

1) La giornalista offre in giro biglietti per uno spettacolo teatrale. Dicono sia molto preoccupata per una sua cara amica, di chi stiamo parlando?

2) È salito sul palco dell'Ariston nel corso della serata ma non vuole che si facciamo riferimenti al suo passato. Operazione pulizia che passa dalla scomparsa di alcune sue foto su Instagram e da una nuova linea di comunicazione. Di chi stiamo parlando? Indizio. Non si tratta di Rosa Chemical.

