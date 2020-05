TRASCENDI E TRASALI - BERGONZONI, MEJO DI UN POETA: “FATE UN GIRO SU VOI STESSI: RIUSCIRETE COSÌ A SCOPRIRE LA DIFFERENZA TRA TORI E GENITORI, TRA OSTE ED OSTETRICA, TRA PIETÀ E PIETANZA, TRA FAME E APPETITI. VEDRETE FINALMENTE CHE BASTA SOLO CONFONDERE CONSENSO CON NONSENSO E SI ENTRERÀ NEL NUOVO PARADISO EXTRA TERRESTRE, DOVE OGNI CANE NE È ANCHE IL PADRONE, LASCIANDO TUTTO COSÌ COME NON È…”

Alessandro Bergonzoni per “il Venerdì - la Repubblica”

Un consiglio. Aspettate una vita prima di confermare la morte, restate con l' allibito dopo esservi stupiti, spaziate nel costretto, sommate le orecchie agli occhi, moltiplicate le braccia per le dita, portate al cuore una mano e alla bocca un regalo.

ontani e bergonzoni

Guardate quel che c' è d' inviso in voi senza approfittare dello specchio, andate a spasso con lo spasso stesso. Fate un giro su voi stessi poi scendete e fatene uno su voialtri, calandovi nella parte quando va via: riuscirete così a scoprire la differenza tra tori e genitori, tra oste ed ostetrica, tra pietà e pietanza, tra fame e appetiti.

Vedrete finalmente che esistono nuovi giochi per le regole e che basta solo confondere consenso con nonsenso e si entrerà nel nuovo paradiso extra terrestre, dove ogni cane ne è anche il padrone, ogni iniziato ne è sua pura conclusione, dove in ogni grembo paterno s' aspetta qualcuno ma senza certezza, lasciando tutto così come non è. Perché non vogliamo mica andare su Venere, vogliamo andare con Venere su Saturno, per Giove, portando l' altruismo alle stelle.

