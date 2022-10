5 ott 2022 20:17

TUTTI IN FUGA DALLA CASA DEL GRANDE BORDELLO – POMERIGGIO DI CAOS AL “GF VIP”: UFFICIALMENTE PER UN PROBLEMA TECNICO LA DIRETTA È SALTATA PER ORE PROPRIO MENTRE SARA MANFUSO SEMBRAVA PRONTA AL FUGONE DALLA CASA DOPO IL CASO MARCO BELLAVIA – PER ORE SI È SOSPETTATO CHE FOSSE “SCAPPATA”, MA QUANDO LA TRASMISSIONE HA RIPRESO L’OPINIONISTA (PER MANCANZA DI OPINIONI) STAVA SALUTANDO I CONQUILINI SULLA PORTA: “NON SIAMO TUTTI MERDE. NON VOGLIO TRADIRE LA MIA STORIA…” - VIDEO