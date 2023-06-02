VIDEO-FLASH! “GLI ITALIANI FURONO CHIAMATI A SCEGLIERE TRA REPUBBLICA E MONARCHIA E SCELSERO LA MONARCHIA” – LA CLAMOROSA GAFFE DI ELISA ANZALDO, LA GIORNALISTA DEL TG1 CHIAMATA A CONDURRE LA DIRETTA DELLE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO - È UN BENVENUTO AL NUOVO DIRETTORE, GIAN MARCO CHIOCCI, CHE SI INSEDIA DOMANI NEL PRIMO TELEGIORNALE DELLA RAI? DI SICURO, È UN SEGNALE CHE CHIOCCI AVRÀ MOLTO DA LAVORARE PER RIMETTERE IN SESTO LA REDAZIONE…

-

Condividi questo articolo


 

LA GAFFE DI ELISA ANZALDO (TG1) ALLA FESTA DELLA REPUBBLICA: GLI ITALIANI SCELSERO LA MONARCHIA

 

 

 

 

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute