LA GAFFE DI ELISA ANZALDO (TG1) ALLA FESTA DELLA REPUBBLICA: GLI ITALIANI SCELSERO LA MONARCHIA
VIDEO-FLASH! “GLI ITALIANI FURONO CHIAMATI A SCEGLIERE TRA REPUBBLICA E MONARCHIA E SCELSERO LA MONARCHIA” – LA CLAMOROSA GAFFE DI ELISA ANZALDO, LA GIORNALISTA DEL TG1 CHIAMATA A CONDURRE LA DIRETTA DELLE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO - È UN BENVENUTO AL NUOVO DIRETTORE, GIAN MARCO CHIOCCI, CHE SI INSEDIA DOMANI NEL PRIMO TELEGIORNALE DELLA RAI? DI SICURO, È UN SEGNALE CHE CHIOCCI AVRÀ MOLTO DA LAVORARE PER RIMETTERE IN SESTO LA REDAZIONE…-
CIAK, MI GIRA - BOTTE DA ORBI FRA “LA SIRENETTA” NELLA NUOVA VERSIONE AFRO E LIVE DELLA DISNEY E “SPIDER-MAN ACROSS THE SPIDER-VERSE”, AMATISSIMO DALLA CRITICA AMERICANA, 567 MILA EURO IL PRIMO CONTRO I 486 MILA EURO DEL SECONDO. ALMENO I RAGAZZINI HANNO QUALCOSA DA VEDERE DI DIVERTENTE AL CINEMA, SU - “RAPITO” DI MARCO BELLOCCHIO, MALGRADO IL GRAN LANCIO CHE HA FATTO FIORELLO, SCENDE AL QUINTO POSTO CON 47 MILA EURO. PURTROPPO NON BENISSIMO… - VIDEO
"CATTA" CI COVA! - FLAVIO CATTANEO, NUOVO AD DI ENEL, SI È COMPRATO 700MILA AZIONI DELLA SOCIETÀ ELETTRICA. IN TOTALE (NE AVEVA GIÀ IN PORTAFOGLIO 300MILA) NE HA UN MILIONE TONDO TONDO. CONSIDERANDO CHE OGGI IL TITOLO DI ENEL HA CHIUSO IN BORSA A 5,958 EURO, IL GRUZZOLETTO DI CATTANEO VALE POCO MENO DI 6 MILIONI…
CAFONALINO - SOLO IL CINISMO ROMANO IN MODALITA' "ESTI CAZZI!" SI POTEVA INVENTARE IL "PREMIO SIMPATIA" – IN CAMPIDOGLIO, SI PASSA DAL SINDACO DI CUTRO A GABRIEL GARKO, DALL'AMBASCIATORE UCRAINO AD AL BANO (CHE NON PUO’ FARE A MENO DI GORGHEGGIARE ANCHE QUI) – RICEVONO LA TARGHETTA ANCHE AMADEUS, GABRIELE MUCCINO, PILAR FOGLIATI, SERENA BORTONE, SIGFRIDO RANUCCI, PIF, GIULIO SAPELLI... (AVETE INDIVIDUATO UNO SIMPATICO?) – VIDEO + FOTO BY DI BACCO
VI PIACCIONO I SELFIE DA POSONI BACIATI DAL SOLE? SAPPIATE CHE FISSARE DIRETTAMENTE LA PALLA INFUOCATA, ANCHE PER POCHI SECONDI, PUÒ CREARE UN DANNO, ANCHE IRREVERSIBILE, AGLI OCCHI: NEI CASI PIÙ GRAVI SI PUÒ ARRIVARE ALLA FORMAZIONE DI UNO SCOTOMA, UNA MACCHIA NERA AL CENTRO DELL’OCCHIO - LA LESIONE PUÒ CAUSARE UNA RIDUZIONE DELLA VISIONE CENTRALE IRREVERSIBILE – ATTENZIONE ANCHE A LEGGERE SMARTPHONE E IPAD SOTTO IL SOLE DIRETTO VISTO CHE…
IN ITALIA C’È UN’EPIDEMIA NASCOSTA, QUELLA DEI DISTURBI ALIMENTARI – NEL NOSTRO PAESE SONO 3,6 MILIONI I PAZIENTI IN CURA PER QUESTO MOTIVO. LA METÀ SOFFRE DI ANORESSIA, IL 20% DI OBESITÀ E IL 19,9% DI BULIMIA – I PAZIENTI SONO QUASI TUTTI DONNE (87%). NEL 2022 SONO MORTE PIÙ DI 3 MILA PERSONE PER QUESTO MOTIVO MA MOLTE DI QUESTE SI SAREBBERO POTUTE SALVARE SE CURATE IN TEMPO, MA SPESSO LA LISTA DI ATTESA NEI CENTRI SPECIALIZZATI È INFINITA (SOPRATTUTTO AL SUD...)