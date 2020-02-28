anziano toscano sul coronavirus
VIDEO-FLASH! DALLA TOSCANA CON FRAGORE: “IL CORONAVIRUS? MI IMPORTA ‘NA SEGA. TANTO SE DEVE VENIRE VIENE, HO 85 ANNI. LE MASCHERINE ME LE METTO QUANDO FO’ LE RAPINE. E BASTA”-
GIULIA DE LELLIS SGOMMA VIA DA IANNONE – È GIÀ FINITA TRA L’INFLUENCER E IL MOTOCICLISTA? LUI STA VIVENDO UN PERIODO DI DIFFICOLTÀ PER LE ACCUSE DI DOPING E NON COMPARE PIÙ NELLE FOTO SU INSTAGRAM DI LEI. L’ULTIMA RISALE AL 15 GENNAIO, GIORNO DEL COMPLEANNO DELLA DE LELLIS - MA PROPRIO QUELLA SERA C’È STATO GRAN NERVOSISMO E PER POCO NON C’È SCAPPATA LA RISSA…
L'AMICIZIA TRA ISRAELE E L'ITALIA ESISTE SOLO NEI CASI DI ANTISEMITISMO? - ISRAELE E' STATO IL PRIMO PAESE A CHIUDERCI LE PORTE IN FACCIA E NETANYAHU HA VIETATO L'INGRESSO A CHIUNQUE ARRIVI DAL NOSTRO PAESE A CAUSA DEL CORONAVIRUS - CONTE S’IMBIZZARRISCE: “SONO SORPRESO DA QUESTA DECISIONE. IL NOSTRO È IL PAESE VEROSIMILMENTE PIÙ SICURO E AFFIDABILE IN QUESTO MOMENTO...”
“SACCHI NON ERA ONESTO NEI RAPPORTI UMANI. LA STORIA DEL CALCIO L’HANNO FATTA I SUOI GIOCATORI” – MARCO VAN BASTEN SI RACCONTA IN UN LIBRO: "NON SONO STATO ROVINATO DAI DIFENSORI CATTIVI, MA DAI CATTIVI CHIRURGHI"- ''LA CAVIGLIA ORA E’ FUSA CON IL RESTO DELLA GAMBA. NON POSSO PIÙ PIEGARLA O GIRARLA. NON POSSO PIÙ CORRERE” - LO SCUDETTO RUBATO AL MILAN CON “LA SCENEGGIATA DI ALEMAO”, IL DOLORE PER LA MADRE IN MANICOMIO, LA LITE CON CRUIJFF, MESSI MEGLIO DI RONALDO E LA PROVOCAZIONE DI IBRA - VIDEO
CAFONAL! DA NELA A PRUZZO, DA TEMPESTILLI A MATTIOLI, EX CALCIATORI DELLA ROMA E ATTORI AL PARTY DI COMPLEANNO ALLO ZODIACO DI GUIDO D’UBALDO, SEGRETARIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI E FIRMA STORICA DEL CORRIERE DELLO SPORT – TRA GLI OLTRE 130 INVITATI ANCHE ZEMAN, CHE ORA SI DIVIDE TRA CALCIO E PARTITE DI GOLF, E “CAVALLO PAZZO” SCARNECCHIA (CHE OGGI FA LO CHEF DOPO ESSERE STATO SPOSATO CON L’ATTUALE MOGLIE DI GRILLO)
ITALIA LAZZARETTO D'EUROPA - IL CORONAVIRUS AL NORD È L'APERTURA DEL ''DAILY MAIL'', UNO DEI SITI PIÙ VISTI AL MONDO: SARÀ UN DANNO MICIDIALE PER IL TURISMO E GLI AFFARI DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE DEL PAESE - STAMATTINA UN VOLO BRITISH AIRWAYS DA LONDRA A MILANO È PARTITO IN RITARDO PERCHÉ UN PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE PER PAURA DEL VIRUS - BLOCCATI I VIAGGIATORI ARRIVATI A MAURITIUS SUL VOLO ALITALIA: O VANNO IN QUARANTENA O TORNANO INDIETRO