3 nov 2022 15:08

C'E' UN BASTARDO NELLA FAMIGLIA REALE INGLESE? – NEL LIBRO “PRINCESS IN LOVE” È STATA PUBBLICATA UNA PRESUNTA LETTERA DELLA PRINCIPESSA DIANA IN CUI CONFESSEREBBE AL SUO AMANTE, L’UFFICIALE JAMES HEWITT, CHE HARRY SAREBBE IL FIGLIO BIOLOGICO – QUALCHE ANNO FA CARLO, PER METTERE A TACERE LE MALELINGUE, AVEVA FATTO SOTTOPORRE HARRY AL TEST DEL DNA E… - VIDEO