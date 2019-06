C'E' UNA BOMBA A BORDO, ANZI NO - UN AEREO INDIANO DIRETTO A NEWARK (USA) È STATO FATTO ATTERRARE A LONDRA DOPO UN ''BOMB THREAT'' RIVELATO ANCHE DALLA COMPAGNIA AEREA VIA TWITTER. È STATO SCORTATO DA DUE TYPHOON DELLA ROYAL AIR FORCE - IL VOLO È STATO EVACUATO, E LA AIR INDIA HA POI CORRETTO IL TIRO: ERA UNA PIÙ GENERICA ''MINACCIA ALLA SICUREZZA''

caccia typhoon della raf scortano il volo air india a stansted

(ANSA) - Un aereo passeggeri dell'Air India, in volo fra Mumbai e Newark, negli Usa, ha compiuto stamattina un "atterraggio precauzionale" nell'aeroporto londinese di Stansted in seguito ad un allarme bomba. Lo riferisce la Bbc citando fonti della compagnia di bandiera indiana e precisando che il velivolo è stato scortato a terra da due caccia britannici Typhoon. Il volo AI 191 è stato poi evacuato dai passeggeri e controlli sono stati condotti a bordo, ma al momento non risultano conferme della minaccia.

(ANSA) - Non è stato un allarme bomba, ma una più generica "minaccia alla sicurezza" a bordo a far scattare oggi la procedura di emergenza precauzionale per un aereo passeggeri della Air India, in volo fra Mumbai e gli Usa, il quale ha deviato la sua rotta ed è atterrato a Londra, nello scalo di Stansted, scortato da due caccia britannici. Lo ha precisato la stessa Air India, cancellando il primo tweet (nel quale aveva fatto riferimento appunto a un presunto "allarme bomba") e correggendolo con un secondo.

Il ministero della Difesa britannico ha confermato più tardi l'accaduto, puntualizzando che un caccia Typhoon, e non due, ha scortato il velivolo dell'Air India nella fase di atterraggio dopo essere stato allertato come prevedono le procedure di routine in questi casi. L'atterraggio è andato a buon fine in tutta "sicurezza", ha evidenziato il ministero, scusandosi per l'eventuale disturbo arrecato nella zona dell'aeroporto dal volo supersonico del caccia.

L'aereo dell'Air India è stato poi parcheggiato in un'area isolata dello scalo di Stansted, dove gli atterraggi e i decolli non sono stati interrotti e la situazione è tornata rapidamente alla normalità, come riferito da fonti aeroportuali. Non è ancora chiaro, per ora, se la natura della "minaccia alla sicurezza" a bordo evocata all'origine dell'episodio sia legata al comportamento fuori controllo di qualche passeggero o ad altro.

