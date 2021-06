UN'ALTRA BARCA TRAVOLTA SUL LAGO - DOPO LA TRAGEDIA SUL GARDA, A COMO UN MOTOSCAFO CON 11 BELGI S'IMPENNA SULL'ACQUA E SPERONA TRE GIOVANI. UN 22ENNE, CHE STAVA PRENDENDO IL SOLE, MUORE SUL COLPO - L'IMBARCAZIONE, DI PROPRIETA' DI UNO DEI BELGI, ERA OMOLOGATA SOLO PER PORTARE LA META' DEI PASSEGGERI...

Anna Campaniello per il Corriere della Sera

Lo scontro tra barche sul lago di Como

Prendevano il sole, fermi al largo sul motoscafo noleggiato poche ore prima per trascorrere un pomeriggio sul lago di Como. All'improvviso tre amici, studenti universitari comaschi, sono stati travolti da un'imbarcazione con a bordo una comitiva di turisti belgi in vacanza a Tremezzina. Il natante avrebbe colpito e scavalcato la barca dei ragazzi, danneggiandola da una parte all'altra e uccidendo uno dei giovani a bordo, 22 anni. Feriti in modo non grave, anche se sotto choc, i due coetanei che erano con lui.

Lo scontro tra barche sul lago di Como 4

Lo scontro tra i due motoscafi è avvenuto poco dopo le 16.30 nello specchio d'acqua davanti a Lenno. La dinamica è al vaglio degli agenti della Guardia di finanza: il motoscafo con a bordo la comitiva di amici, undici belgi tra i 20 e i 25 anni, avrebbe colpito in pieno la barca dei tre amici.

La vittima, Luca Fusi, 22 anni, studente di Economia alla Bocconi, che viveva con la famiglia a Guanzate, nel Comasco, sarebbe stata ferita in modo fatale, probabilmente dall'elica dell'altro natante.

Lo scontro tra barche sul lago di Como 3

Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: i tentativi di salvarlo si sono rivelati vani. Gli amici che erano a poca distanza dal 22enne sono stati solo sfiorati dal mezzo che li ha investiti e hanno riportato ferite e contusioni non gravi, ma hanno visto l'amico morire senza poter fare nulla per aiutarlo. Illesi invece gli undici belgi, che erano condotti al timone da una ragazza: non avrebbe visto la barca dei tre, travolgendola in pieno. È risultata negativa al test dell'etilometro.

Lo scontro tra barche sul lago di Como 2

Il gruppo di turisti sta trascorrendo le vacanze a Lenno, in un'abitazione in località Campo che sarebbe di proprietà proprio della famiglia di uno dei giovani coinvolti nell'incidente. I ragazzi sono noti in paese perché da tempo trascorrono le vacanze sul lago di Como e sono presenze fisse nella zona durante il periodo estivo. Anche il motoscafo sul quale viaggiavano sarebbe di loro proprietà e lo avrebbero utilizzato spesso per gite sul Lario.

Luca Fusi, vittima dello scontro tra barche

Dopo l'impatto, i primi a intervenire sono stati gli agenti della polizia locale di Tremezzina, con il comandante Massimo Castelli, che si è fatto accompagnare sul punto dell'incidente e ha raccolto le prime informazioni. «Mi sono trovato davanti a una situazione drammatica - ha raccontato -. Per il ragazzo ferito purtroppo non c'era nulla da fare, gli amici gridavano disperati ed erano feriti a loro volta. Mi sono preoccupato subito di attivare i soccorsi ma anche di fare in modo che l'altra imbarcazione e gli occupanti non si allontanassero. C'erano alcuni testimoni oculari che mi hanno dato qualche informazione, ma a loro volta erano in stato di choc per quello che avevano visto».

lago di como

A Tremezzina sono arrivati i Vigili del fuoco con i sommozzatori, i mezzi di soccorso e l'elicottero del 118, i carabinieri della compagnia di Menaggio e la motovedetta della Guardia di finanza. La Procura di Como, con il magistrato Antonia Pavan, ha aperto un'inchiesta. Le Fiamme gialle hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati e sono stati sentiti due testimoni oculari dello scontro. Poche invece le informazioni che sono riusciti a fornire gli amici della vittima, traumatizzati.

LAGO DI COMO

Sono stati trasportati fino al lido di Lenno dai Vigili del fuoco e poi accompagnati in ospedale per accertamenti. Potranno essere risentiti nei prossimi giorni. Sembra comunque accertato che il motoscafo dei tre ragazzi fosse fermo nel lago e che i giovani studenti si stessero rilassando al sole quando sono stati travolti dai turisti belgi.