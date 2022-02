10 feb 2022 08:00

L'ATTORE COMICO BOB SAGET È MORTO DOPO AVER SBATTUTO ACCIDENTALMENTE LA TESTA. UN COLPO IGNORATO DALL'ATTORE CHE È ANDATO A DORMIRE ED È MORTO POCO DOPO - LO RIVELA LA FAMIGLIA AL TERMINE DELL'INDAGINE CONDOTTA DALLA POLIZIA. L'ATTORE, FAMOSO PER LA SUA INTERPRETAZIONE NELLA SITCOM "GLI AMICI DI PAPÀ", È STATO TROVATO MORTO IN UNA STANZA DI ALBERGO A ORLANDO, IN FLORIDA…