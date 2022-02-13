Andrea Tonello con la figlia 2
Andrea Tonello con la figlia 3
Andrea Tonello con la figlia 4
L'INCREDIBILE STORIA DI ANDREA TONELLO, IMPRENDITORE DI PADOVA, CHE DA 10 ANNI TENTA SENZA SUCCESSO DI RIABBRACCIARE LA FIGLIA, PORTATA IN UNGHERIA DALLA EX MOGLIE QUANDO AVEVA POCHI MESI - SULLA VICENDA CI SONO GIA' STATI VARI PRONUNCIAMENTI, CIVILI E PENALI, MA NON E' SUCCESSO NULLA - VENERDì UN TRIBUNALE HA CONDANNATO LA DONNA A 4 ANNI DI CARCERE PER SOTTRAZIONE DI MINORE: "NON VOGLIO STRAPPARLA A NESSUNO. MA HA DIRITTO DI SAPERE LA VERITA'. DA ANNI VADO OGNI 15 GIORNI A CERCARLA A MEZOTUR, DOVE VIVEVA LA MADRE E..."-
Andrea Tonello con la figlia 2
Andrea Tonello con la figlia 3
Andrea Tonello con la figlia 4
“PUTIN È CONVINTO CHE L'OCCIDENTE SIA OGGI PIÙ DEBOLE CHE MAI. MA IL SUO COMPORTAMENTO DERIVA DA UNA PARANOIA ANTIAMERICANA” - ADAM MICHNIK, DIRETTORE DEL QUOTIDIANO POLACCO "GAZETA WYBORCZA" E LEADER DI SOLIDARNOSC NEL 1989 (PARTECIPÒ ALLA TAVOLA ROTONDA CHE POSE FINE AL GOVERNO COMUNISTA IN POLONIA) PREVEDE UNA “PICCOLA GUERRA” MA NON SUBITO: "PUTIN “QUALCOSA FARÀ: E' COME UNA BICI SE NON SI MUOVE, CROLLA”
FLASH! - PER LA GIOIA DI CASTAGNA, E NELLA LATITANZA DELLA CONSOB, L'NDISCREZIONE DI UN'OPA BY UNICREDIT HA FATTO VOLARE IL SUO BANCO BPM (+ 9% ). UN'ABILE MOSSA CHE COSTRINGERA' COSI' ORCEL A SBORSARE PIU' QUATTRINI (DOMANI DECIDERA' SE ASPETTARE O OPERARE SUBITO)
CAFONALINO - DOPO GIORNALISMO E POLITICA, PAOLO GUZZANTI SI BUTTA NELL'ARTE! - HA PRESENTATO LA SUA MOSTRA PERSONALE: "SONO OPERE ASTRATTE E NON SIGNIFICANO NULLA. CHI LE GUARDA SCOPRE SIGNIFICATI SUOI" - ALL'INAUGURAZIONE A ROMA, LE FIGLIE CATERINA E SABINA, PIERO SANSONETTI, DUCCIO TROMBADORI, IL CRITICO DANIELE RADINI TEDESCHI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
FAVORITE I SENTIMENTI – LA PANDEMIA CI HA PORTATO A METTERE IL CUORE NEL FREEZER: CHI ERA IN UNA COPPIA SOLIDA SI È UNITO ANCORA DI PIÙ, MA CHI TRABALLAVA GIÀ DA PRIMA HA SMESSO DI FARE L’AMORE E SI È MOLLATO FINENDO PER ANESTETIZZARE I SENTIMENTI – MOLTI ORA VIVONO UNA PSICOPANDEMIA, SI SENTONO PARALIZZATI DALL'ANSIA E NON RIESCONO A METTERSI IN GIOCO: UNA CONDIZIONE CHE POTREBBE AVERE STRASCICHI PER ANNI E…