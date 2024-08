'STI VECCHI ROMPONO I COJONI ANCHE IN PALESTRA – INVECE CHE GODERSI LA PENSIONE E GIOCARE A BRISCOLA AL BAR, ORMAI GLI OTTANTENNI OCCUPANO ANCHE L'ULTIMO SPAZIO RIMASTO LIBERO DALLA SENESCENZA: LE PALESTRE – UN ESEMPIO SU TUTTI? GIANNI MORANDI, CHE COMPIE 80 ANNI L’11 DICEMBRE E FA DEI PLANK CHE MANCO I BODY BUILDER PROFESSIONALI – LA “DISCIPLINA MILITARE” DEL 90ENNE ARMANI E IL SEGRETO DI ROBY FACCHINETTI: “OTTANTA FLESSIONI AL GIORNO, TUTTI I GIORNI…”

[…] La palestra a 70 o 80 anni non è più un esotismo: se i social sono pieni di nonni body -builder , anche la scienza certifica che no, non è mai troppo tardi per sollevare pesi o gareggiare sul tapis roulant con i più giovani. Lo studio più recente arriva dall’Università di Maastricht: anche le persone tra gli 80 e i 90 anni che non si erano mai allenate, sottoposte a una serie di esercizi mirati per la ricerca hanno mostrato «significativi miglioramenti» dopo un programma di sollevamento pesi per tre volte alla settimana.

Com’è possibile? Il tessuto muscolare è in costante rinnovamento finché viviamo.

Senza andare troppo lontano, basta raggiungere al telefono l’irriducibile Roby Facchinetti, voce e musica dei Pooh, ottant’anni compiuti da poco: «Visto che sono sempre in tournée, seguo con costanza due tipi di routine: o, negli alberghi, faccio su e giù per le scale una decina di volte al giorno, con la gente intorno che mi guarda allibita, oppure […] faccio le flessioni. Ottanta flessioni al giorno, tutti i giorni: 40 al mattino e 40 alla sera».

[…] Gianfranco Beltrami, docente di Scienze motorie all’Università di Parma, ha detto al Corriere che «le caratteristiche che accomunano le popolazioni più longeve del pianeta sono un’alimentazione corretta e la pratica di attività fisica fino a tarda età». Ma c’è una donna che lo ripete da decenni e si chiama Rosanna Lambertucci, 78enne in gran forma.

Quando la raggiungiamo al telefono ha un leggero affanno: «Sono in palestra — spiega —, pratico sport anche tre volte alla settimana. Pesi moderati, panca, focus su bicipiti, tricipiti e addominali. Tutto per combattere la sarcopenia, la perdita dei muscoli».

[…] Giorgio Armani, una forma fisica invidiabile a 90 anni, ha più volte confessato che la sua seduta quotidiana di allenamento in palestra segue una «disciplina quasi militare». E a quasi 90 anni, Corrado Augias ha raccontato a Aldo Cazzullo […] che «la palestra e il mangiare poco sono gli ingredienti essenziali per tenere in allenamento non soltanto il corpo ma anche la testa».

Dov’è il nesso tra muscoli e capacità intellettiva? Beltrami sottolinea che l’attività fisica favorisce la vascolarizzazione cerebrale, potenzia le connessioni sinaptiche e sostiene la neurogenesi, cioè la produzione di nuove cellule nervose. La prova vivente di tutto questo si chiama Gianni Morandi: l’11 dicembre l’eterno «fidanzato d’Italia» compirà 80 anni e sui social se la gioca con i ventenni in quanto a brio, dinamismo, inventiva.

E infine, se siete arrivati a 70 anni e non avete mai sollevato un peso, c’è uno studio dell’Università di Birmingham (pubblicato nella rivista Frontiers in Physiology ) che può consolarvi: i benefici arrivano anche se si comincia tardi. [...]

