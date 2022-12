L'ULTIMO SUSSIDIO PER I POVERI: TIRARE FUORI LE CHIAPPE E SBARCARE SU ONLYFANS – LA STORIA DI ANNALISA ODDONE, 31 ANNI, SPOSATA, UNA LAUREA IN GRAFICA, COSTRETTA A FARE DUE LAVORI PER METTERE INSIEME 1.600 AL MESE. FINO A QUANDO NON HA TROVATO FORTUNA SU ONLYFANS: “QUANDO MI SONO ACCORTA CHE POSTANDO LA FOTO DEI MIEI PIEDI GUADAGNAVO DI PIÙ DI QUANTO MI DAVANO NELLO STUDIO DOVE LAVORAVO HO CAMBIATO I MIEI PIANI” – “ORA HO 600 ABBONATI E GUADAGNO UNA MEDIA DI 11-12 MILA DOLLARI AL MESE. UN ANNO FA HO INIZIATO A PROPORRE CONTENUTI SOFT-PORNO CON ALTRE DONNE, POI…”

annalisa oddone 10

Con OnlyFans ha cancellato per sempre la sua vita di ieri. «Dopo la laurea in graphic design, sono finita in uno studio di Torino, alla Crocetta, anche abbastanza noto. Ero lì da otto anni, pendolare da Asti, con un contratto a tempo indeterminato, stipendio di 1.300 euro. Ho sempre svolto secondi lavori, come la cameriera o la libera professionista, per arrotondare quei 300 euro per vivere con più tranquillità». Due anni fa, Annalisa Oddone, 31 anni, ha stravolto il suo copione. «Quando mi sono accorta che postando la foto dei miei piedi, ho guadagnato di più di quanto mi davano nello studio dove lavoravo».

Quando è sbarcata su OnlyFans?

«A maggio 2021, dopo una piccola esperienza di due mesi come camgirl».

È stata scoperta da un manager?

«No. Erano sei mesi che sentivo parlare di Of sui social. Conoscevo altre ragazze che erano già sulla piattaforma. L’ho scelta convinta di poter monetizzare bene, lavorando da casa».

annalisa oddone 20

Voleva diventare ricca e famosa?

«No, diciamo che puntavo a una condizione di vita diversa, ma non alla celebrità. Per una persona della mia generazione, sono nata nel 1991, il mondo del lavoro offre meno soddisfazioni e prospettive di carriera, rispetto ai nostri genitori. Guadagnare poco più che mille euro è oggettivamente limitante, obbliga a fare sacrifici ed ero stanca di dover fare altri lavoretti».

Lei era già nota su altri social?

«Avevo un profilo Instagram con 10 mila follower. Ho deciso di aprire il mio profilo Of, da sola, senza il supporto di un’agenzia, dopo aver valutato i rischi e le possibilità con mio marito».

E cosa avete deciso?

«Di iniziare in modo molto soft. Di espormi con gradualità».

Parla di centimetri di pelle?

annalisa oddone 11

«Ho pubblicato una prima una foto “artistica” in topless per 50-60 abbonati arrivati da Instagram. La svolta è arrivata poco dopo, con uno scatto dei miei piedi che grazie a Of ho smesso di considerare come la parte più brutta del mio corpo».

E adesso?

«Ho 600 abbonati e guadagno una media di 11-12 mila dollari al mese. A fine dello scorso anno, ho iniziato a proporre contenuti soft-porno con altre donne. A gennaio poi, ho collaborato con il porno attore Max Felicitas e ho fatto il mio ingresso nell’hard vero e proprio. È grazie a quel video che molte persone mi hanno scoperto».

Lavora con un’agenzia?

«Ho ricevuto inviti da tutte le più grandi. Mi hanno offerto i loro servizi chiedendo percentuali che variano molto, dal 20 al 30 per cento. Parliamo soprattutto di supporto per gestire i contenuti e la crescita del seguito non solo su OnlyFans, ma anche su tutti gli altri social che sono fondamentali».

Ha cambiato vita?

piedi di annalisa oddone

«No, ho deciso di mantenerla così com’era. Solo che nei weekend mi dedico ai contenuti personalizzati».

Ha ricevuto critiche?

«Questo è un tema enorme. Anche se virtuali, siamo equiparate alle sex worker e quindi giudicate in modo negativo. Poi, io sono donna e sono sposata. In tanti hanno parlato in modo poco carino nei miei confronti, sul web o in palestra. Nessuno ha avuto il coraggio di dirmelo in faccia».

La carriera di un creator è molto breve.

«Non mi vedo tra 50 anni a fare divertire in video un ventenne. Questo lavoro richiede una grande preparazione fisica. Da gennaio però lancerò una collaborazione su Of con mio marito».

Chi sono i suoi abbonati?

«Il 95% italiani, con un’età che varia dai 20 ai 60 anni. Avvocati, operai, chef».

Le chiedono contenuti speciali?

annalisa oddone

«Le persone si eccitano per cose che non farebbero nella realtà, protette dall’anonimato. Sono seguita da utenti che amano il fetish. La cosa più strana? Un ragazzo mi ha pagato per una chat, dove lo trattavo da tappeto, cioè lo pestavo con i tacchi o lo usavo per fare ginnastica».

Ci sono dei limiti su Of?

«Sì. Vieta i video di pissing e c’è un boot che banna i messaggi in cui provi ad organizzare un incontro reale. Come Airbnb».

